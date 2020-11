Ove snove najčešće sanjate dok ste u vezi - otkrijte što oni znače

Od varanja vašeg partnera s njegovim prijateljem, seksa s bivšim partnerom pa sve do promatranja vaše voljene osobe kako umire, evo što vam vaši snovi zapravo žele reći

<p>Sigurno ste barem jednom dok ste bili u vezi s voljenom osobom sanjali da varate partnera ili da je on prevario vas. Nakon toga, zapitali ste se što ako je to istina? Što ako to nešto znači? Ako želite saznati što takvi i slični snovi znače dok ste u vezi s voljenim partnerom, pročitajte u nastavku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:<br/> </p><h2>1. Partner vas vara s bivšom</h2><p>Najčešći snovi koje ljudi imaju dok su u vezi je da ih njihov partner vara s bivšom, što obično znači da imate nesigurnosti.</p><p>Je li to zato što se bojite napuštanja, osjećate da vas partner zanemaruje ili imate loše samopoštovanje? U nekim slučajevima ti snovi mogu značiti i da se pojavila treća osoba za koju se bojite da može donijeti opasnost vašoj vezi.</p><h2>2. Partner prekida s vama</h2><p>Drugi najčešći san. Probuditi ćete se s užasnim osjećajem, ali ovaj san obično ima pozitivnu konotaciju.</p><p>Znači da poduzimate sljedeći korak u vezi, započinjete nešto novo i uzbudljivo, poput kupnje kuće, vjenčanja ili ste jedno drugom rekli 'volim te'.</p><h2>3. Očekivanje djeteta s partnerom</h2><p>Ako ne želite dijete u bliskoj budućnosti, tada znate koliko ovaj san može biti zastrašujući. Međutim, značenje iza toga je prilično lijepo. Sanjanje o djetetu povezano je s novim idejama i kreacijama u vašem životu.</p><p>Uloga partnera u snu je da vam pomogne izgraditi i njegovati te ‘nove ideje’.</p><h2>4. Svađanje</h2><p>Ako sanjate svađu s partnerom, to obično znači da postoje neki osjećaji koje ste neko vrijeme skrivali i koje treba izraziti. Komuniciranjem tih problema i izražavanjem svojih skrivenih osjećaja osjećat ćete se kao da je teret skinut.</p><h2>5. Sanjate seks s partnerom</h2><p>Imati ovaj san može značiti da postoje neke seksualne želje koje niste podijelili s partnerom, ali biste ih voljeli iskusiti zajedno. Ova vrsta snova također može stvoriti dublju vezu između vas dvoje.</p><h2>6. Partner vam umre</h2><p>Ovaj san može značiti strah od gubitka partnera ili prekida veze. To bi također moglo značiti da ste primijetili da se vaš partner promijenio i to vam stvara tjeskobu.</p><h2>7. Varate ga s najboljim prijateljem</h2><p>Ovaj san ne mora nužno značiti da vas ta osoba privlači, zapravo on uopće nije povezan s varanjem na romantičan način. Ovaj san obično znači da se osjećate krivim zbog zanemarivanja partnera u određenoj situaciji.</p><h2>8. Vjenčanje</h2><p>Ovaj san može značiti da se jako približavate sadašnjem partneru pogotovo kad počnete razmišljati o tome da više stvari radite zajedno nego odvojeno. Ovaj san označava jaču vezu kao dvojac i vašu predanost.</p><h2>9. Partner vas pokušava ubiti</h2><p>Sanjati da vas netko pokušava ubiti je zastrašujuće, pogotovo kada je u pitanju vaš partner koji vas želi povrijediti. Međutim, ovaj san obično znači da se bojite nečega što pokušavate izbjeći u stvarnom životu, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8921819/What-relationship-dreams-REALLY-mean.html" target="_blank">Daily Mail.</a></p>