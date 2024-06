Ove stvari ne radite u hotelu

Nikada ne pijte iz staklenih čaša koje vas dočekaju u hotelskim sobama! Spremačice imaju jako puno posla, a malo vremena i često se dogodi da čaše prebrišu istom krpom kojom brišu kupaonicu. Na koncu, njihov cilj je samo to da soba i stvari izgledaju čisto, a ne higijena – napisao je jedan od zaposlenika neimenovanog hotela na objavi na Redditu, u sklopu koje su si tisuće hotelskih djelatnika dale oduška.

- Radio sam u jednom od najekskluzivnijih odmarališta na svijetu i u razdoblju od oko godinu dana nismo uopće prali čaše u sobama, samo smo ih prebrisali - dodao je jedan od komentatora.

Među objavama se nalazi i procjena jednog djelatnika po kojoj je u oko 40 posto kreveta u hotelu netko umro, što znači da gotovo svaki drugi gost liježe u krevet u kojem je nekad bio pokojnik.

- Naravno, to ovisi o tome kakav je hotel i kakvu klijentelu ima, ali u nekima ima barem jedna smrt tjedno. Ne radi se o tome da bi hoteli mogli biti opasni, već su među gostima stari i bolesni ljudi – pojašnjava.

Jedan je bivši zaposlenik hotela rekao da nikad nije vidio da je spremačica nešto ukrala.

- Inače će svi prvo okriviti njih kad im nešto nestane, ali mi te stvari uvijek kasnije pronađemo. Nema šanse da će spremačice riskirati posao zbog rabljenog iPada ili nečeg sličnog. One s napojnicama jako pristojno zarađuju - objasnio je. Druga stvar koja se često pripisuje spremačicama i drugim ženskim zaposlenicama – da rade i kao prostitutke – također ne može biti dalje od istine, tvrdi se u objavama.

- Mnogi muškarci koji bi me to izravno pitali dok sam spremala sobu ili bi snažno aludirali na tako nešto očekivali su da nakon smjene dođem u njihovu sobu, no to mi nije padalo na pamet - pie u jednoj od objava. Ispod tog posta mnogi su pohvalili prostitutke i njihove klijente kao najpristojnije i najbolje goste. No, spremačicama je nakon takvih gostiju opet najgore:

- Vidio sam ih kako iznose pune vrećice korištenih seksualnih igračaka, kako gule iskorištene kondome s namještaja i čiste ljudske fekalije s mjesta gdje fekalije nikako ne bi smjele biti - pisalo je u jednom od komentara.

Komentatori tvrde da su stjenice problem baš u svakom hotelu. Zato savjetuju da kofere ne stavljamo direktno na krevet te da protresemo posteljinu čim uđemo u sobu.

Među ludim pričama iz hotela našla se i jedna o tinejdžerskoj zvijezdi koja je ostavila sobu punu pribora za drogiranje, šeiku kojeg je prostitutka okrala u sobi, te jednom od najvećih računa. Bio je na 2 milijuna dolara, za gosta koji je unajmio cijeli kat hotela na tri tjedna. Ima i onih koji kažu da puno usamljenih ljudi odlazi na odmor i prijavi se u hotel kako bi tu počinili suicid, no o tome nikad nema objava u vijestima.