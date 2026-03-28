Ove stvari nikako nemojte raditi prije i poslije intimnog odnosa

Ispunjen seksualni život temelji se na pristanku, komunikaciji i brizi za vlastito tijelo. Razumijevanje što ne treba raditi prije i poslije seksa smanjuje rizik od infekcija i nezgoda. Neke stvari su direktno odgovorne za njih
U nastavku pogledajte koje stvari ne biste smjeli raditi prije i poslije seksa.
U nastavku pogledajte koje stvari ne biste smjeli raditi prije i poslije seksa. |
U nastavku pogledajte koje stvari ne biste smjeli raditi prije i poslije seksa.
PRESKAKATI RAZGOVOR O PRISTANKU I ZDRAVLJU Ne razgovarati o granicama, zaštiti i spolnom zdravlju može dovesti do nesporazuma i rizika za oba partnera. Važno je da postoji jasan i uzajaman pristanak prije bilo kakvog odnosa. Otvorena komunikacija povećava sigurnost i povjerenje. Bez toga iskustvo može biti neugodno ili nesigurno.
NE KORISTITI ZAŠTITU ILI SE OSLANJATI NA PREKINUTI SNOŠAJ Izbjegavanje kondoma ili nepouzdane metode povećavaju rizik od trudnoće i spolno prenosivih bolesti. Predejakulat također može sadržavati spermije ili patogene. Korištenje zaštite je osnovna mjera sigurnosti. Ignoriranje toga može imati ozbiljne posljedice.
KORIŠTENJE ULJNIH PROIZVODA S KONDOMIMA Uljni proizvodi mogu oštetiti lateks kondome i uzrokovati njihovo pucanje. Time se smanjuje njihova učinkovitost i povećava rizik. Mnogi toga nisu svjesni. Bolji izbor su lubrikanti na bazi vode ili silikona.
KORIŠTENJE VIŠE KONDOMA ODJEDNOM Dva kondoma ne znače veću zaštitu, već stvaraju trenje koje može dovesti do pucanja. Time se zapravo povećava rizik. Kondomi se nikada ne smiju ponovno koristiti. Pravilna uporaba je ključna za sigurnost.
KORIŠTENJE AGRESIVNIH ILI MIRISNIH PROIZVODA ZA INTIMNU HIGIJENU Parfimirani proizvodi i ispiranja mogu narušiti prirodnu ravnotežu bakterija. To može dovesti do iritacija i infekcija. Tijelo ima vlastite mehanizme čišćenja. Pretjerivanje često napravi više štete nego koristi.
SEKS POD UTJECAJEM ALKOHOLA ILI DROGA Alkohol i droge smanjuju sposobnost donošenja odluka i davanja pristanka. Također povećavaju šansu za rizično ponašanje. Osoba možda neće primijetiti nelagodu ili bol. To može dovesti do neželjenih posljedica.
IGNORIRANJE SIMPTOMA PRIJE SEKSA Ako postoje simptomi poput boli, osipa ili iscjetka, seks može pogoršati stanje ili prenijeti infekciju. Važno je reagirati na vrijeme. Rano liječenje sprječava komplikacije. U takvim situacijama bolje je odgoditi odnos.
Ove stvari ne biste smjeli raditi poslije seksa.
NE MOKRITI NAKON SEKSA Preskakanje mokrenja može povećati rizik od urinarnih infekcija. Mokrenje pomaže ukloniti bakterije iz mokraćne cijevi. Posebno je važno za osobe sklone infekcijama. To je jednostavna preventivna mjera.
PRETJERANO PRANJE NAKON SEKSA Grubo pranje i agresivni proizvodi mogu iritirati osjetljivu kožu. Dovoljna je blaga higijena toplom vodom. Pretjerivanje narušava prirodnu zaštitu kože. To može dovesti do nelagode ili infekcija.
OSTAJANJE U MOKROJ ILI USKOJ ODJEĆI Vlažna i tijesna odjeća pogoduje razvoju bakterija i gljivica. To može uzrokovati iritacije i infekcije. Važno je presvući se u suhu i prozračnu odjeću. Pamuk je dobar izbor.
PRELAZAK IZ ANALNOG U VAGINALNI ODNOS BEZ PROMJENE ZAŠTITE Time se bakterije prenose i povećava rizik od infekcija. Potrebno je promijeniti kondom ili se očistiti prije promjene. Ovo je česta, ali rizična pogreška. Higijena je ključna.
IGNORIRANJE PROBLEMA NAKON SEKSA Ako dođe do puknuća kondoma ili sličnog problema, treba reagirati odmah. Postoje opcije poput hitne kontracepcije ili testiranja. Odgađanje smanjuje učinkovitost tih mjera. Brza reakcija je vrlo važna.
DIJELJENJE RUČNIKA I OSOBNIH STVARI Dijeljenje može prenijeti bakterije i izazvati iritacije. Svaka osoba treba koristiti vlastite higijenske predmete. Redovito pranje dodatno smanjuje rizik. To je jednostavna, ali važna navika.
IGNORIRANJE SIMPTOMA NAKON SEKSA Bol, peckanje ili neobičan iscjedak mogu biti znak infekcije. Ignoriranje simptoma može pogoršati stanje. Važno je na vrijeme potražiti liječničku pomoć. Slušanje vlastitog tijela je ključno. *uz korištenje AI-ja
