Dnevni horoskop za subotu 28. ožujka: Lav se vraća starom hobiju, Ribe kreću vježbati

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Posvetit ćete se uređenju vlastitog doma i primiti se pospremanja. Pronađite vremena i za večernje kulturne događaje - to će vas opustiti. Osjetit ćete val optimizma i tolerancije, što će pridonijeti opuštenom pristupu ljubavnim zbivanjima. Zaljubljeni će se posvetiti partneru i pružiti mu nezaboravne trenutke.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Kućanski poslovi mogli bi vas previše iscrpiti pa organizirajte poslove po važnosti, a dio vremena posvetite i druženju s ukućanima. Ne osvrćite se na komentare pojedinaca za koje znate da vole ogovarati. Budite oprezni u komunikaciji s rodbinom i roditeljima, suzdržavajući se od britkih komentara.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vodite računa o potrebama ukućana i potrudite se biti što više s najmlađima. Ako ste u vezi, planirat ćete predstojeće putovanje za Uskrs, dok će slobodni uživati u čarima zavođenja. Bit ćete zadovoljni postignutim. Ljubavne sumnje bit će odagnane, čemu će pridonijeti spoznaja da mnogo značite svojoj simpatiji.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Imat ćete dojam da vam ukućani pametuju. Ma koliko vam to išlo na živce, ne uzvraćajte i ne ulazite u raspravu. Unatoč porastu obaveza nećete imati razloga za nezadovoljstvo. Mogli biste kupiti odjevnu stvar po vrlo povoljnoj cijeni, a neki će kupovati i uskršnje ukrase. Pripazite samo da ne potrošite previše.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete komunikativni i druželjubivi, rado ćete pomoći drugima, gledajući i na svoje i na njihove probleme s vedrije strane. Razmišljat ćete kako najbolje provesti svoje slobodno vrijeme. Mogli biste obnoviti davno zapostavljeni hobi ili više vremena posvetiti osobama koje ste zapostavili. Večernji izlazak donosi mnogo uzbuđenja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mnogo ćete razmišljati o sebi i životu općenito. Shvatit ćete da se uzalud trudite oko osoba koje vas nemaju namjeru poslušati, a kamoli razumjeti. Najbolje je da zauzmete neutralan stav prema takvima. Između izlaska s prijateljima i obiteljskog druženja izaberite ovo drugo. Potrudite se oko vlastitog okruženja, nastojeći stvoriti što ljepši ugođaj.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Razgovor koji ćete voditi s prijateljem upućenim u vaš intimni život, otvorit će vam oči. Doznat ćete da se druga strana raspituje o vama, što će vas neizmjerno veseliti. Roditelje će najmlađi uznemiravati svojim hirovima. Zaposlite ih nečim što možete zajednički odraditi, to će jednako veseliti djecu, ali i vas.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Imate li kakvih problema, ne potiskujte ih nego progovorite o njima prijateljima koje vam mogu pomoći. Nemojte si natovariti previše obaveza i vodite računa o tome da su vam nužni zabava i izlasci. Ne kvarite obiteljski mir svojim prigovaranjem. Ukućani, a osobito partner to vam neće tolerirati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete bogatiji društveni i ljubavni život. Pripremite se na raznorazna iznenađenja koja će vam prirediti bliske osobe. Zaljubljeni će razgovarati o braku i djeci, a oni s bračnim stažem planirat će sve detalje oko putovanja na more. Putem turističkih ponuda na internetu tražit ćete povoljne uskršnje aranžmane.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ne dopustite da vam cijeli dan protekne u odmoru i izbjegavanju bilo kakvih napora. Provedete li vrijeme aktivno i sadržajno bit ćete malo umorni, ali i ispunjeni optimizmom i samopouzdanjem. U ljubavnom pogledu bit ćete nezadovoljni jer će partner tvrdo ustrajati na svom stajalištu umjesto da vas posluša.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete vrlo kritički nastrojeni prema ljudima pa će vam svatko ići na živce. Partneru nećete biti idealan sugovornik i pratnja na zabavama. Suzdržite se od prigovaranja kada ste zajedno u društvu – ne trebate drugima dati materijala za ogovaranje. Ako ste slobodni, snažno će vas privući netko tko je u ozbiljnoj vezi.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nećete biti zadovoljni svojim izgledom, u čemu će najviše prednjačiti žene ovog znaka. Počet ćete ozbiljno vježbati, promijeniti način prehrane i prestati pušiti. Bitno je samo da ostanete ustrajni. Osjećate li potrebu za putovanjima i novim iskustvima, napravite konkretne korake da to ostvarite.