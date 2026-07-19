Ove stvari su jako odbojne svima! Provjerite radite li ih i vi

Nema ništa gore nego prvi put biti s osobom koja vam se sviđa i u stalnom strahu da ćete uništiti trenutak. Svi smo drugačiji, i različite nas stvari oddbijaju i privlače, no kako ne biste bili u panici, ovo su najčešći 'ickovi' koji se spominju na Redditu
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Neka ponašanja možda će vas odbiti već na prvom spoju dok ćete druge primijetiti tek kad postanete bliskiji. Evo što je na popisu najgorih stvari.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Neka ponašanja možda će vas odbiti već na prvom spoju dok ćete druge primijetiti tek kad postanete bliskiji. Evo što je na popisu najgorih stvari.
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Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Neka ponašanja možda će vas odbiti već na prvom spoju dok ćete druge primijetiti tek kad postanete bliskiji. Evo što je na popisu najgorih stvari.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. Grubo postupanje s osobljem: Bezobrazluk prema konobarima, barmenima ili taksistima najčešće je spominjani razloga za trenutni bijeg. Jednostavno budite civilizirani i pristojni
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. Jednostrani razgovori: Beskrajno pričanje o sebi bez postavljanja ijednog pitanja ili pokazivanja interesa za vaš život mnogima je bio razlog da se ne jave i drugi put.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
3. Opsesija bivšim: Stalno spominjanje bivšeg nikada nije privlačno. Ni opsesija njima, kao niti tvrdnja da su svi vaši bivši partneri bili "ludi".
| Foto: 123RF
4. Ovisnost o telefonu: Zurenje u zaslon telefona ili provjeravanje obavijesti svakih nekoliko sekundi tijekom razgovora licem u lice. Što nije jasno? Radite li to, druga osoba će s razlogom misliti da vam nije zanimljiva.
| Foto: 123RF
5. Biti povlašten: Neke osobe očekuju da druga osoba sve planira, organizira i financira, a da pritom ne nudi nikakav doprinos ili entuzijazam. Ono što ne treba očekivati je poziv na drugi 'dejt'.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. Miris cigareta: Dim u kosi, na odjeći ili u zadahu nije najprivlačnija stvar na svijetu. Čak i kada je druga osoba pušač. A sada zamislite da nije... Može biti 'dealbraker'.
| Foto: lev dolgachov
7. Loša osobna higijena: Loš zadah, jak tjelesni miris, neuredni nokti... Ne treba puno objašnjavati. Prilično je demotivirajuće.
| Foto: Photographer:Sergey Nivens
8. Potpuna pasivnost: Ponašanje "morske zvijezde" u krevetu nije baš uzbuđujuće. Mnogima je odbojno kad osoba legne i očekuje da će ovaj drugi obaviti sav posao.
| Foto: Igor Mojzes
9. Sebični završetak: Prekid svake fizičke intimnosti odmah nakon postizanja vlastitog vrhunca bez osiguravanja da je i partner zadovoljan. Sretno s pokušajem vraćanja iste osobe u krevet više od dva puta.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
10. Performativni zvukovi: Glumljenje pretjeranih, neprirodnih zvukova inspiriranih filmovima za odrasle umjesto prenošenja pravog, autentičnog užitka može ubiti raspoloženje.
| Foto: Anbrey Bezuglov
11. Odlazak na spavanje sekundu nakon: Potpuni nestanak bliskosti odmah nakon odnosa, bez maženja, razgovora ili barem minimalne pažnje prema partneru nije dobar put prema sljedećem spoju.
| Foto: Dreamstime
12. Nedostatak predigre: Žurba s prelaskom na sam čin bez emocionalne ili fizičke pripreme drugu će osobu ostaviti nepovezanom. I ne previše sretnom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
13. Kritiziranje tijela: Davanje neugodnih ili nesigurnih komentara o izgledu, težini ili nesavršenostima partnera u trenutku najveće ranjivosti nikada nije preporučljivo.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
14. Ignoriranje granica: Prekoračenje eksplicitnih zahtjeva za usporavanjem, zaustavljanjem ili promjenom položaja. Nemojte nikada otići dalje nego što je partner spreman i voljan.
| Foto: Sajema
15. Mrtva tišina: Bez vokalne povratne informacije, stenjanja ili teškog disanja, cijelo iskustvo seksa čini čudnim i neugodnim.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
16. Kopiranje filmova za odrasle: Pokušavanje agresivnih ili neprirodnih poza viđenih na ekranu, bez ikakvog obzira prema anatomiji i udobnosti partnera.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
17. Pretpostavljanje: Raditi stvari za koje se misli da su seksi, umjesto da se pita partnera što mu zapravo odgovara i u čemu uživa može biti put iz veze natrag u solo status.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA