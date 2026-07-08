Ove stvari svakodnevno radite, a mogu štetiti zdravlju pluća

NIKADA NE PROVJERAVATE RAZINU RADONA U DOMU. Znate li što je radon? Riječ je o prirodnom radioaktivnom plinu bez boje, mirisa i okusa koji može prodrijeti u zatvorene prostore iz tla kroz pukotine i druge otvore u temeljima i konstrukciji zgrade. Dugotrajna izloženost povišenim koncentracijama radona povećava rizik od razvoja raka pluća. Budući da se prisutnost radona ne može otkriti ljudskim osjetilima, mjerenje koncentracije radona jedini je pouzdan način da se utvrdi postoji li problem u domu. Ako se utvrde povišene vrijednosti, potrebno je obratiti se stručnjacima koji mogu preporučiti i provesti odgovarajuće mjere za smanjenje koncentracije radona u zatvorenom prostoru. | Foto: 123RF