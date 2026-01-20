Ovo su suptilni znakovi da vam nedostaje željeza i situacije kada morate otići liječniku

KRATKOĆA DAHA Kada su razine hemoglobina niske zbog nedostatka željeza, obično je i razina kisika u krvi smanjena. To znači da mišići ne dobivaju dovoljno kisika za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, poput hodanja. Kao rezultat, brzina disanja se povećava jer tijelo pokušava dobiti više kisika, što dovodi do kratkog daha. Ako ste zadihani tijekom aktivnosti koje su vam prije bile jednostavne, to može biti znak nedostatka željeza. Kratkoća daha može biti uzrokovana i drugim zdravstvenim stanjima, stoga je važno konzultirati liječnika. | Foto: twinsterphoto