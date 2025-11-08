Ove zdrave namirnice dokazano će vam podići raspoloženje

4. BANANE Bogate su vitaminom B6, koji pomaže u stvaranju neurotransmitera koji potiču dobro raspoloženje poput dopamina i serotonina. Jedna zrela banana sadrži 18 g šećera i 5,3 g dijetalnih vlakana. U kombinaciji s vlaknima, šećer se polako oslobađa u krvotok, omogućujući stabilnu razinu šećera u krvi i bolju kontrolu raspoloženja. Preniska razina šećera u krvi može dovesti do razdražljivosti. Banane su izvrsni izvori prebiotika, posebno kada su nedovoljno zrele s malo zelenom korom. | Foto: 123RF