Ovi jednostavni savjeti pomoći će da vam namirnice dulje traju

Namirnice koje dulje vrijeme stoje mogu se početi kvariti, pa neke stvari nerijetko morate baciti. Evo savjeta koji mogu pomoći da im produljite rok trajanja i da što manje toga morate baciti

<p>Nema gorega za domaćicu nego kad mora baciti namirnicu zbog toga što se pokvarila, uslijed stajanja ili neodgovarajućeg skladištenja. Dok izbacujete pljesnive rajčice, uvelu salatu ili otvrdnuli komad kruha, ne možete ne pomisliti na ljude koji gladuju, kao i na to kako ste time oštetili vlastiti novčanik. No, tim je gubicima moguće stati na kraj, tvrde na portalu <a href="https://www.boredpanda.com/ways-to-make-your-groceries-last-as-along-as-possible/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic">Bored Panda</a>, uz prijedlog savjeta i trikova koji će pomoći da pojedine namirnice dulje ostanu svježe.</p><p>Donosimo neke od njih. </p><h2>1. Luk koji još raste</h2><p>We’re all regrowing our scallions right <a href="https://t.co/Qg9uw1hZuR">pic.twitter.com/Qg9uw1hZuR</a></p><p>Želite li sačuvati mladi luk, ostavite ga u čaši s malo vode, jer će tako dulje ostati svjež i rasti.</p><h2>2. Luk u čarapi </h2><p>Luk pohranjen u najlon čarapi može potrajati i do 8 mjeseci. </p><h2>3. Banane u alu-foliji</h2><p>Banane će se držati 3 do 5 dana dulje nego obično ako vrh bunta za koji se drže omotate alu-folijom, što je posebno korisno ako nabavljate organski uzgojene banane. Osim toga, kako banane proizvode više plina etilena od bilo kojeg drugog voća, dobro je da ih držite izolirane od drugog voća i povrća, na posebnoj polici.</p><h2>4. Svježe bilje u maslinovom ulju </h2><p>Svježe bilje i začine zamrznite tako da ih pohranite u kockice za led, pa u njih nalijete maslinovo ulje. To je zgodno rješenje za kuhanje: Izvucite jednu kockicu i upotrijebite kao podlogu za pripremu jela.. Ovaj trik najbolje djeluje s ružmarinom, kaduljom, timijanom i origanom. No, kopar, bosiljak i metvicu, s druge strane, uvijek treba koristiti svježe</p><h2>5. Jogurt, sir i vrhnje okrenite naopako </h2><p>Čašice s jogurtom, kiselim mlijekom ili kiselim vrhnjem te svježim kravljim sirom okrenite naopako u hladnjaku. Čini se nebitnim, no na ovaj način stvorit ćete efekt vakuuma u posudicama, što će usporiti rast bakterija zbog kojih se ova hrana često kvari. </p><h2>6. Čepovi od boca kao zatvarači</h2><p>Čepove od boca, odnosno sam vrh plastičnih boca možete iskoristiti kao zatvarač za plastične vrećice u kojima ćete pohraniti i zalediti sitne namirnice, popit kukuruza, graška, graha i slično. Jednostavno - odrežite vrh boce, pa kroz njega provucite vrh vrećice i zatvorite čepom. </p><h2>7. Ne čuvajte mlijeko u vratima hladnjaka</h2><p>Temperatura u vratima hladnjaka često se mijenja, pogotovo ako ga češće otvarate, pa to nije dobro mjesto za čuvanje mlijeka. </p><h2>8. Zagrijte med da se rastope kristali</h2><p>U staklenkama s medom često se znaju stvoriti kristali. Stavite ju u tavicu s malo vode, i zagrijte na štednjaku. Kad se cijela tegla malo zagrije, promiješajte i kristali će se otopiti u tekući med. Med može trajati jako dugo, odnosno ne kvari se, zbog enzima koji se bore protiv bakterija u želucu pčela. </p><h2>9. Polovica avokada s lukom</h2><p>Polovica avokada vrlo brzo potamni, čak i u hladnjaku, no ako ostavite košticu u toj polovici, ona će usporiti oksidaciju. Druga je mogućnost da otkriveno meso avokada premažete limunovim sokom ili maslinovim uljem. Čuvajte ga u posudi s izrezanim lukom.</p><h2>10. Gljive u papirnatoj vrećici</h2><p>U plastičnoj vrećici može se stvoriti kondenzacija, pa se ubrzo može pokrenuti i stvaranje plijesni na gljivama. No, ako ih stavite u papirnatu vrećicu, te pohranite na suhom hladnom mjestu, ili u hladnjaku, ako nemate tu alternativu, dulje će se održati svježima.</p><h2>11. Ne čuvajte kruh u hladnjaku</h2><p>Ako kruh držite u hladnjaku, brže će postati suh i tvrd, pa je bolje ostaviti ga na sobnoj temperaturi na kuhinjskom pultu. Još bolje - držite ga u kutiji za kruh, pa će sigurno zadržati svježu teksturu. Po potrebi, višak kruha možete i zamrznuti. </p><h2>12 Ne čuvajte rajčice u plastičnoj vrećici</h2><p>Rajčice ne biste trebali čuvati u plastičnoj vrećici: Etilen koji rajčice otpuštaju, koji ostane 'zarobljen' u vrećici, dovest će do toga da one ubrzano sazrijevaju i počnu truliti. Nezrele rajčice držite u papirnatoj vrećici, ili u jednom sloju u kartonskoj kutiji na hladnom mjestu, stabljikom okrenutom prema dolje, dok ne postanu crvene boje. Da bi ubrzali sazrijevanje, čuvajte ih blizu voća, jer će plinovi koje voće otpušta ubrzati sazrijevanje rajčice. No savršeno zrele rajčice treba držati na sobnoj temperaturi, na kuhinjskom pultu. Čuvajte ih u jednom sloju, tako da se ne dodiruju, a stabljika im treba biti okrenuta prema gore. Prezrelu rajčicu treba staviti u hladnjak, ali prije nego što je pojedete ostavite je na sobnoj temperaturi.</p><h2>13. Cikla traje dulje bez lišća</h2><p>Kad donesete kući ciklu, odmah ju očistite i odrežite korijenje i lišće. Dulje će se održati, jer lišće, inače, crpi vlagu i hranu iz cikle i vodi tome da se ona brže suši. .</p><h2>14. Salata u papirnatom ručniku</h2><p>Zelenu salatu možete sačuvati i do tjedan dana ako ju očistite i operete, pa dobro osušite te pohranite u zdjeli koju ste prekrili plastičnom folijom. No, ispod salate i na vrh stavite po jedan papirnati kuhinjski ručnik. </p><h2>15 Peršin i slične biljke </h2><p>Svježe bilje i začine poput lista peršina, celera,vlasca, bosiljka i slično, možete pohraniti u hladnjaku na sličan način kao i salatu: Svežite ih 'u buket' pa prekrijte plastičnom folijom i učvrstite foliju gumicom na dnu, pa stavite u hladnjak. </p><h2>16 Krastavci na sobnoj temperaturi</h2><p>Ako ih držite u hladnjaku, krastavci će pokupiti vlagu i na mjestima gdje ih je ona načela početi truliti. Zato ih je bolje držati izvan hladnjaka, na hladnom i suhom mjestu.</p><h2>17. Mladi luk u zaleđenoj boci</h2><p>Mladi luk nasjeckajte na kolutiće i pohranite u plastičnu bocu koju možete dobro zatvoriti. Kad ju napunite lukom, ostavite ju u zamrzivaču, pa ćete tako uvijek imati svježe nasjeckani mladi luk za pripremu obroka. </p><h2>18. Đumbir se bolje riba nakon zamrzivača</h2><p>Đumbir je najbolje držati u zamrzivaču. Osim što će tako ostati svjež, puno ga je lakše naribati kad ga trebate. Štoviše, prije zamrzavanja ne morate guliti koru, jer će se vrlo sitno naribati, pa neće smetati. </p><h2>19. Javorov sirup zamrznite </h2><p>Ako imate veću količinu javorovog sirupa, možete ga zamrznuti. probajte ga zamrznuti u manjim dozama, koje možete odmrznuti i čuvati u bočici za dva, tri korištenja u idućih nekoliko dana. </p><h2>20. Mrkva se čuva - u vodi</h2><p>Želite li izbjeći da vam mrkva prebrzo pomekani, te da počne pljesniviti, kad ju donesete kući, ostružite zemlju s nje i uronite ju u bokal ili sličnu posudu s vodom. Tako se bez problema može čuvati nekoliko dana, a želite li joj produljiti vijek - zamrznite ju. </p><h2>21. Sladoled u porcijama</h2><p>Ako često imate problema s tim da ne možete dočekati da se odmrzne sladoled, kako biste izvadili odgovarajuću količinu, odigrajte mudro: Podijelite ga u posudice čim ga donesete kući pa svaku od njih prekrijte folijom i tako zaledite. Tako ćete začas doći do toga da se porcija koju želite pojesti odmrzne i bude jestiva. </p><h2>22. Čačkalica čuva limun</h2><p>Kad prerežete limun, nemojte baciti iskorištenu polovicu. Prislonite ju na preostalu polovicu i pričvrstite - čačkalicom. Tako će ostatak limuna nekoliko dana ostati očuvan i svjež. </p><h2>23. Grožđe pohranite u plastičnu vrećicu</h2><p>Ključ za dulje održavanje svježine grožđa je način na koji ga pohranjujete: Dulje će trajati ako ga pohranite u plastičnu vrećicu koja se može zatvoriti i držite u hladnjaku. </p><h2>24. 'Oživite' suho voće </h2><p>Suhe grožđice koje su već otvrdnule, kao i suhe jabuke, kruške, smokve... možete staviti u malo vruće vode i ostaviti oko sat vremena, kako bi se povratilo. Potom ga ocijedite i pohranite u plastičnim kutijicama u hladnjaku, i još će dugo vremena biti odlično.</p><h2>25. Alkoholno piće s rokom koji ističe</h2><p>Za alkohol vrijedi pravilo da što dulje stoji postaje to bolji. No obavezno ga držite na suhom i hladnom mjestu, tamo gdje nema previše sunca i topline. </p><h2>26. Ocat za bobičasto voće</h2><p>Pripremite smjesu od jednog dijela alkoholnog ili jabučnog octa i deset dijelova vode. Ubacite u to bobičasto voće, malo promiješajte, ocijedite, pa ga spremite u hladnjak. Maline tako mogu trajati i dulje od tjedan dana, a nećete osjetiti ocat u okusu, jer je riječ o vrlo blagoj otopini. </p><h2>27. Jabuke sprječavaju klijanje krumpira</h2><p>Ako kod kuće imate nekoliko kilograma krumpira, dodajte uz njega nekoliko jabuka. Jabuke sprječavaju klijanje krumpira, tako da će dulje ostati svjež i zdrav. </p><h2>28. Sir premažite maslacem</h2><p>Komad sira s one strane s koje ste ga već rezali premažite maslacem, pa ćete tako spriječiti da se jako sasuši i da ga idući put morate odrezati polovicu. </p><h2>29. Organizirajte hladnjak </h2><p>Postavite temperaturu u hladnjaku najviše na 5 stupnjeva ili manje, sve iznad toga povećava rizik od kvarenja namirnica. Ostatke kuhane hrane u hladnjaku čuvajte najdulje do 4 dana, s tim da svi moraju biti u dobro zatvorenim spremnicima. Voće i povrće ne miješajte na istoj polici s mesom. Mlijeko ne ostavljajte na vratima, već na gornjoj polici. Sirovo meso, ribu i školjke držite na donjoj polici, kako bi spriječili curenje krvi iz njih po drugim namirnicama. Ne pretrpavajte hladnjak, jer zrak mora slobodno kružiti oko namirnica. Kad obnavljate zalihe voća i povrća, ono starije stavite naprijed, kako biste znali što treba prije potrošiti. </p><h2>30. Orašasti plodovi </h2><p>Orašaste plodove koje ste donijeli iz trgovine očistite i prepecite, jer će tako imati intenzivniji okus. Jednostavno ih poslažite na lim za pečenje te na temperaturi od 200 stupnjeva pecite 15-ak minuta. Kad se ohlade, pohranite ih u plastični spremnik i - zamrznite. </p><h2>31. Zamrznite mahune i bez blanširanja</h2><p>Obrežite ili otrgnite krajeve mahuna i one dugačke prepolovite. Operite ih tako da skinete svu prljavštinu, pa dobro osušite. Pospremite ih u vrećice po porcijama, dobro zatvorite i - zaledite. </p><h2>32. Nabavite skupljač mirisa za hladnjak</h2><p>Ne košta puno i traje po nekoliko mjeseci, a može vam pomoći da hrana ne zadobije neki neugodan miris. </p><h2>33. Bilje koje sadrži ulja može na zrak</h2><p>Masnije biljke, odnosno one koje sadrže više eteričnih ulja, poput majčine dušice, na primjer, možete povezati u 'buket' i držati obješeno na otvorenom - u kuhinji, smočnici, ili na terasi, no obavezno uz zaštitu od vjetra i kiše. </p><h2>34. Krumpir mora biti na tamnom</h2><p>Krumpir obavezno držite na tamnom mjestu, ako ne u podrumu, onda svakako u kutiji kroz koju ne prolazi svjetlost, jer ona potiče klijanje. </p><h2>35. Kuhani krumpir - u zamrzivač</h2><p>Ako ste skuhali previše krumpira, najbolje je da ga zamrznete. Kao i bilo što drugo, najbolje ih je čuvati sa što manje zraka prilikom zamrzavanja. Jednom zamrznuti, kuhani krumpir može ostati smrznut i do jedne godine, neće imati primjetnih promjena u kvaliteti ili hranjivoj vrijednosti. Najbolje ih je odmrzavati preko noći u hladnjaku, ne u mikrovalnoj pećnici, jer u njoj može promijeniti teksturu i strukturu. </p><h2>36. Guacamole pošpricajte uljem</h2><p>Prije nego ostatke Guacamole, namaza od avokada, pospremite u hladnjak, pošpricajte ga uljem za kuhanje. To će stvoriti film na namazu i spriječiti ulazak bakterija i kvarenje. </p><h2>37. Celer i brokula u foliji </h2><p>Prije nego što ih pospremite u hladnjak, celer, brokulu i prokulice, na primjer, zamotajte u aluminijsku foliju. Tako umotani održat će se u hladnjaku i do 4 tjedna. </p><h2>38. Svježe bilje - zamrznite </h2><p>Ako ga ne možete držati u teglama i pustiti da raste na polici u kuhinji, svježe začinsko bilje zamrznite u malo maslinova ulja u kockicama za led. </p><h2>39. Avokado premažite s uljem</h2><p>Polovicu avokada koju niste iskoristili premažite s malo ulja za kuhanje, ili ga pošpricajte s uljem. Tako neće izgubiti boju u hladnjaku. </p><h2>40. Šparoge kao cvijeće </h2><p>Vezica šparoga u hladnjaku može potrajati i dulje od tjedan dana, ako im odrežete vrhove, umetnete ih u staklenku i dodate vodu. Prekrijte sve skupa plastičnom vrećicom, ili folijom, pa na dnu privežite gumicom. </p>