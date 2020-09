Ovi ljudi tvrde da su bili u paklu: Evo kako su ga opisali

Nema konačnog odgovora o tome što slijedi nakon ovog života. To pitanje često izaziva rasprave, no nekoliko ljudi opisalo je loša mjesta na kojima su se našli nakon kratkotrajne smrti

<p>Ali, što je pakao? Kad je riječ o popularnoj ideji o fizičkom mjestu u kojem grijehe kažnjavaju demoni koji stvarno vole svoj posao, mogli biste se iznenaditi kad saznate da ta ideja dolazi zahvaljujući Danteu i Božanstvenoj komediji, za koju BBC kaže da je utjecao na gotovo sve moderne prikaz pakla vani. </p><p>Istraživači iz Međunarodnog udruženja za studije bliske smrti objavili su 2014. godine otkrića o tome što je pakao, prema onima koji su navodno tamo bili. Prema njihovim izvještajima napravili su kategorije. Jedna takva kategorija bila je praznina.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za sreću):</p><h2>Praznina</h2><p>U tim slučajevima ljudi su se našli u jezivoj, praznoj praznini, punoj ničega. Jedna žena koja je nakratko umrla tijekom poroda rekla je da je osjetila kako leti i izlazi iz bolnice, sve dok nije izašla usred svemira, gdje je ostala plutati sama.</p><h2>Tamno mjesto</h2><p>Šestogodišnjem dječaku Scottu jednom se dogodilo nešto strašno. 1995. godine udario ga je automobil. Bio je teško ozlijeđen i prestao je disati. Scott se osvijestio otprilike osam sati kasnije, a njegov liječnik, dr. Richard J. Bonenfant, napravio je opsežne bilješke o onome što je Scott kasnije rekao da je vidio.</p><p>Scott je ispričao da se, nakon što je čuo oca kako mu govori da ga voli, zatekao kako stoji pred onim što je opisao kao 'tornado koji leži ravno na zemlji'. Nalazio se u tunelu i tamo je susreo vraga kojeg je opisao kao stvorenje s kandžama prekriveno 'čirevima i sluzi'. Scott je to mjesto kasnije opisao kao 'loše tamno mjesto' i rekao da je anđeo došao i odveo ga u prazninu odnosno sobu bez prozora i vrata. I dok je pakao bio 'loše tamno mjesto', ovo je bilo 'dobro tamno mjesto' za koje je osjećao da je sigurno umjesto zastrašujuće.</p><h2>Bezvremenski zatvor</h2><p>Nakon zlostavljanja, ovisnosti i nasilja, Angie Fenimore odlučila je da će počiniti samoubojstvo. U siječnju 1991. godine pokušala je učiniti upravo to, a ovo iskustvo blisko smrti koje je uslijedilo jednako je utješilo i zastrašilo. </p><p>Ispričala je da se našla u neobičnoj tami kroz koju je mogla proći. Nije bila sama. S njom su bili i drugi ljudi koji su počinili samoubojstvo. Bila je s drugima, a istodobno potpuno sama. Iznenada, čim je stigla, istrgnuta je i poslana u sjenovito carstvo s drugim ljudima koji su samo hodali i mrmljali i koji su bili toliko obavijeni vlastitom bijedom da nisu imali osjećaj da je netko drugi tamo.</p><p>Shvatila je da se nalazi u zatvoru u kojem su bili oni koji su počinili samoubojstvo. Jednostavno je bilo prazno, bez emocija, bez sreće, bez spavanja, bez privatnosti, bez ičega, rekla je.</p><h2>Pakao: zvukovi, znakovi i osjećaji</h2><p>Britanska psihologinja Margot Gray tijekom 1980-ih proučavala je iskustva ljudi bliskih smrti (NDEs). Otkrila je da su ljudi doživljavali pet faza: osjećaj straha i panike, odlazak izvan tijela, pronalazak sebe u crnoj praznini, zatim osjećaj zlih entiteta i na kraju ulazak u 'pakao'.</p><p>Drugo istraživanje iz 2013. godine, prikupilo je svjedočanstva 50 ljudi koji su doživjeli to iskustvo. Bilo je nekih iznenađujućih sličnosti, uključujući neodoljive osjećaje slutnje, nedostatak kontrole i očaj, prenosi <a href="https://www.grunge.com/240954/what-hell-is-really-like-according-to-the-people-who-have-been-there/" target="_blank">Grunge</a>.</p><p> </p>