Ovi roditelji su djeci rekli istinu o Djedu Božićnjaku, evo zašto

Zabrinjavajuće je kada ljudi kažu da je nešto stvarno, a onda to nije stvarno, kazala je Alexandra Fung, majka troje djece iz SAD-a i voditeljica web stranice za roditelje Upparent, koja je odlučila svojim mališanima reći istinu, jer će je ionako kad tad saznati.

Prisjetila se koliko je ona bila šokirana i iznevjerena kada je sa deset godina saznala da taj dobri djedica koji nosi darove zapravo ne postoji. Nije željela da to prožive i njezina djeca.

POGLEDAJTE VIDEO o odgoju djece u Danskoj:

I ona nije jedina. Sve više roditelja 'ne prodaje' svojoj djeci priče o Djedu Mrazu ili Djedu Božićnjaku kako ga još zovemo, Baki Mraz, letećim sobovima... Neki od njih im od malih nogu govore kako Djed Mraz nije stvaran, ne postoji, iako to mnoga djeca oko njih tako misle.

Jedni ne žele lagati djeci, a drugi to rade iz vjerskih razloga ili zato što ne podržavaju svu tu komercijalizaciju Božića.

- Nikad nisam željela da se cijela sezona fokusira na materijalni aspekt blagdana - rekla je fotografkinja Penelope Guzman, no, priznaje, i dalje želi da njezino dvoje djece uživaju u duhu Božića.

- Umjesto da ostavljaju mlijeko i kolačiće za imaginarnog darivatelja, moja djeca slave povijesnu legendu o svetom Nikoli, čovjeku iz trećeg stoljeća koji je dao miraz za tri siromašne sestre kako bi se mogle udati. Sviđalo mi se što je sveti Nikola toliko čovjekoljubiv. Učiniti Svetog Nikolu 'stvarnim' u našoj obitelji bio je način na koji su djeca mogla razumjeti naša vjerovanja i ne osjećati se izostavljeno - pojasnila je.

Foto: Dreamstime

'Ne želim da moja djeca jednom pomisle da, ako Djed Božićnjak nije stvaran, možda ni Isus nije stvaran'

Za oca petero djece, Courtneya Fonga, odluka da ignorira Djeda Mraza prvenstveno se temeljila na religioznim razlozima.

- Ne želim da moja djeca jednom pomisle da, ako Djed Božićnjak nije stvaran, možda ni Isus nije stvaran. Također, ono što mi se ne sviđa kod Djeda Božićnjaka je ideja da radite određene stvari samo zbog nagrade. Ne sviđa mi se ideja da je on taj tip koji sve vidi i zna, koji može vidjeti jesi li bio dobar ili loš i uskratiti darove na temelju toga - objasnio je svoje razloge zašto njegova djeca znaju da je djedica samo izmišljen lik.

Kaže da radije želi gledati kako njegova djeca razvijaju vlastiti moralni kompas, umjesto da slijede standarde koje im je netko kasnije u životu postavio, recimo njihov šef ili tip u crvenom baršunastom odijelu.

'Ne sviđa mi se sav taj neugodan potrošački aspekt cijele priče'

Michelle je još jedna majka iz SAD-a koju je, napominje, uvijek smetalo to što se djeca potiču da vjeruju u Djeda Božićnjaka dok se u isto vrijeme zna da im neki roditelji ne mogu dati toliko koliko mališani očekuju.

- Ja sam svom trogodišnjaku rekla da se Djed Mraz samo pretvara. Naime, ako sva djeca vjeruju u tog djedicu pa jedno dijete dobije potpuno novi iPad od ‘Djeda Mraza’, a drugo dijete jednostavno dobije slatkiše, što će to djecu navesti da vjeruju i misle - zapitala se ova majka.

Majka dvoje djece Megan Sedlacek se u potpunosti slaže s Michelle i smatra da je sva ta strka i zbrka 'oko nekog izmišljenog lika nepotrebna i iscrpljujuća'.

- Nemam vremena, novca ili energije sudjelovati u onome što Amerika očekuje od Djeda Mraza. I ne sviđa mi se sav taj neugodan potrošački aspekt cijele priče - rekla je za New York Post.

Foto: Dreamstime

'Moje dijete je počelo šaptati drugoj djeci da Djed Mraz ne postoji'

Megan priznaje da je bilo nekih problema, posebno kad je njezin mališan 'tu tajnu' odlučio šapnuti drugoj djeci. Tad mu je objasnila kako treba poštovati to što druga djeca vjeruju da Djed Božićnjak doista postoji.

- Danas, nakon nekoliko razgovora o poštovanju, sustavima vjerovanja i dopuštanju drugim obiteljima da se zabavljaju na svoj način, Hunter zna da treba čuvati tajnu o djedici pa sad čak uči svoju mlađu sestru da šuti - ispričala je.

I Alexandra Fung se prisjetila sličnih neugodnosti.

- Naša četverogodišnja kći voli pričati. Dakle, kad sam čula da Djed Božićnjak dolazi u njezin vrtić, povukla sam odgajateljicu u stranu kako bih joj dala do znanja da u našoj kući nema djedice, ali da pažljivo motrimo na našu kćer i, ako bi počela nešto sumnjivo govoriti drugoj djeci, da ćemo je odvući sa strane - prisjetila se.

Pozivamo vas da u komentarima podijelite svoja iskustva i mišljenja. Koji je vaš stav - je li u redu reći malom djetetu da Djed Mraz ne postoji ili nije?

Kada je idealno vrijeme djeci reći istinu o Djedu Božićnjaku?

Bez obzira na to što neki roditelji pričaju svojoj djeci o 'čovjeku u crvenom', stručnjaci kažu da to kod mališana neće uzrokovati dugotrajnu psihičku štetu. Također, teško je dati savjet kada bi djeci trebalo reći istinu, to ovisi tome koliko je dijete zrelo za svoju dob i kako gleda na svijet oko sebe.

- Koliko ja znam, nema kliničkih preporuka u vezi s Djedom Božićnjakom. Mala djeca cijelo vrijeme brišu granice između fantazije i stvarnosti, a Djed Mraz može itekako živjeti u ovom svijetu, a onda biti ostavljen po strani dok dijete razvija realističniji pogled na svijet - pojasnio je David Anderson, dr. sc., psiholog na Child Mind institutu.

- Ne postoji 'čarobno pravo vrijeme' kada djeci otkriti kako Djed Mraz ne postoji. Umjesto toga, važno je obratiti pažnju na mališane - smatra Amy Morin, psihoterapeutkinja i mentalna trenerica iz Velike Britanije i dodaje kako je roditelji često znaju pitati u kojoj dobi je djeci najbolje reći istinu o djedici.

Foto: Halfpoint

- Ne postoji pravo ili pogrešno doba da se djeci govori istina. Umjesto toga obratite pažnju na njihovo poznavanje svijeta. Obično negdje u dobi od pet i sedam godina djeca počnu razmišljati malo kritičnije, i tada im se po glavi počnu vrzmati ideje kako su leteći sobovi i čovjek koji ulazi kroz dimnjak nerealni - objasnila je.

U tom periodu će početi postavljati sumnjičava pitanja, poput: 'Postoji li zbilja Djed Božićnjak?' ili 'Kako mogu letjeti po nebu?' ili čak 'Kako djedica može preletjeti cijeli svijet u jednoj noći?'.

- Kada dijete počne postavljati takva pitanja, vaš prvi poriv mogao bi biti pokušaj uvjeravanja djeteta da postoji jer im možda ne biste željeli pokvariti Božić. Ali, ako djeca postavljaju pitanja, ona žele znati istinu. I nećete im napraviti ništa loše budete li iskreni. To ne znači da im morate odmah ispričati cijelu priču. Umjesto toga, možete djetetu postaviti nekoliko pitanja, tipa: 'Zbog čega to pitaš?' ili 'Što ti misliš o tome?'. U redu je dopustiti djeci da sama donose zaključke - pojasnila je ova psihoterapeutkinja.

Foto: Dreamstime

Naglašava da, ukoliko dijete inzistira na odgovoru, najbolje je reći mu istinu - tko zapravo donosi sve te darove pod bor.

Također, savjetuje djecu od malih nogu učiti o pravim vrijednostima Božića, a ne držati ih u uvjerenju kako se sve vrti samo oko darivanja i bradatog čovječuljka koji naokolo hoda u crvenom odijelcu.

Tako, jednog dana, kada shvate kako tog čovječuljka nema, u njima će i dalje ostati blagdanski duh te vrijednosti daleko veće od materijalnih stvari i pričanja bajki - važnost obitelji i ljubavi među njima, važnost mira i pomaganja potrebitima, kako i male stvari ljude mogu jako razveseliti, prisjećanje da taj blagdan postoji iz religioznih razloga...

- Ako vjerujete da možete napraviti sjajne blagdane bez obzira na vjerovanje u Djeda Božićnjaka, postoji dobra šansa da će vaš božićni duh pomoći djetetu u uživanju u Božiću, bilo da započnete novu tradiciju koja uključuje darivanje potrebitih ili dopustite svojem djetetu da kupuje tajne poklone za druge članove obitelji - zaključila je.

