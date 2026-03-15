Ovi uređaji uključeni u produžni kabel mogu izazvati požar

S obzirom na mnoštvo naprava i uređaja koje svi imamo u kućanstvu te nedostatak utičnica, neizbježno je korištenje produžnih kablova. Međutim, nije sve tako bezazleno. Justin Nielsen, stručnjak za energiju u tvrtki Wolf River Electric, upozorio je da bi ovo naizgled bezopasno rješenje moglo povećati rizik od električnih požara.

- Produžni kablovi su predviđeni za maksimalnu struju. Kada priključite opremu koja troši puno energije, riskirate prekoračenje projektnih ograničenja kabela. Ako kabel radi izvan svojih sigurnih karakteristika, može se pregrijati - rekao je Nielsen za Mirror.

U težim slučajevima, dodao je, pregrijavanje može rezultirati taljenjem izolacije ili čak požarom u kući. Samo zato što se uključi ne znači da je sigurno. Imajući to na umu, savjetuje da svima da se suzdrže od uključivanja sljedećih uređaja u produžni kabel.

Mikrovalne pećnice

Stručnjak ističe da one troše znatnu količinu struje, čak i ako se koriste samo nekoliko minuta. Za učinkovito zagrijavanje hrane potrebna im je visoka razina snage vrlo brzo. Justin je primijetio da prenapon može opteretiti produžni kabel, posebno ako su na njega priključeni i drugi uređaji. Zato su uređaji velike snage poput mikrovalnih pećnica najsigurniji su kada se izravno uključe u zidnu utičnicu.

Hladnjaci-zamrzivači

Problem s hladnjacima-zamrzivačima nije samo potrošnja energije, već i trajanje. Oni se kontinuirano uključuju i isključuju, trošeći struju tijekom dana. To stalno opterećenje može uzrokovati zagrijavanje produžnog kabela tijekom vremena. Stručnjak je upozorio da se toplina ne može pravilno raspršiti kada je kabel smotan ili prekriven. S vremenom to može oštetiti izolaciju.

Perilice rublja

Nielsen je istaknuo da su perilice rublja među kućanskim aparatima s najvećom potrošnjom energije u tipičnom kućanstvu. Tijekom ciklusa zagrijavanja troše veliku količinu struje, a kada perilica zagrijava vodu, potražnja za energijom naglo raste. Tada su produžni kabeli najugroženiji. Suvremene perilice mogu trošiti između 2000 i 2500 vata, a to bi uvijek trebalo biti podržano fiksnom zidnom utičnicom.

Kuhala za vodu

Vrlo su često u upotrebi, a iako su ovi uređaji mali, treba biti oprezan. Brzo zagrijavaju vodu, što znači da u kratkom vremenu povlače veliku struju. Priključivanje u produžni kabel znatno povećava rizik od pregrijavanja. Ljudi često uključuju kuhala za vodu i tostere u isti produžni kabel na kuhinjskom pultu, a ta kombinacija može biti posebno rizična.

Prijenosni električni grijači

Idealni su za hladnije večeri kada ne želite da grijanje bude uključeno. Međutim, prema Nielsenu, posebno su opasni na produžnim kabelima. Dulje vrijeme troše veliku snagu i dizajnirani su za izravno uključivanje u zidnu utičnicu. Upozorio je kako su toplina i struja već rizična mješavina, a dodavanje preopterećenog kabela u jednadžbu nije nešto što bi ikada preporučio.