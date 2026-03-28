Ovi znakovi Zodijaka će se sigurno vratiti bivšoj ljubavi

Većina ljudi ne želi priznati da su se vratili bivšem partneru, ali to je prilično bliska, pa čak i uobičajena pojava za mnoge - i nije uvijek loša stvar. Međutim, neki ljudi će vjerojatnije ponovno proživjeti staru vezu od drugih, boreći se da je puste i držeći nadu dulje nego što bi trebali
Pitate se jeste li među posljednjima koji će pustiti bivšeg partnera? Ovo je pet horoskopskih znakova koji će se najvjerojatnije vratiti bivšim ljubavima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
12. OVAN -
Ovan je znak koji najlakše zatvara vrata prošlosti. Impulzivan je, direktan i ne voli se vraćati na nešto što smatra završenim.
Kad odluče da je kraj – to je konačno. Umjesto vraćanja, radije će energiju usmjeriti na nove ljude i nove početke.
Za Ovna je bivši upravo to – prošlost bez potrebe za reprizom.
| Foto: Fotolia
11. VODENJAK - Vodenjaci su racionalni i često se emocionalno distanciraju kako bi lakše prebrodili prekid. Ne vole se vraćati na stare obrasce niti ulaziti ponovno u odnose koji nisu funkcionirali. Čak i ako ostanu u kontaktu s bivšima, to je više na prijateljskoj nego romantičnoj razini.
Povratak je kod njih rijedak i obično kratkotrajan.
| Foto: Fotolia
10. STRIJELAC - Strijelci su slobodni duhovi koji ne vole biti vezani za prošlost. Njihova priroda ih stalno vuče prema novim iskustvima i ljudima.
Povratak bivšem im se često čini kao korak unatrag.Ipak, ako osjete da priča nije završena ili da postoji nešto nerazjašnjeno – mogu se vratiti, ali rijetko na dugo.
Njihov fokus je gotovo uvijek na budućnosti.
| Foto: Fotolia
9. JARAC - Jarčevi su ozbiljni i racionalni kada je riječ o ljubavi. Ne vole gubiti vrijeme na odnose koji nemaju budućnost. Povratak bivšem moguć je samo ako vide konkretan razlog i dugoročnu perspektivu.
Emocije same po sebi nisu dovoljne – trebaju dokaz da će ovaj put biti drugačije.
Zato se rijetko vraćaju, ali kada to učine – imaju jasan plan.
| Foto: Fotolia
8. DJEVICA - Djevice nisu sklone impulzivnim povratcima. One analiziraju, važu i promišljaju svaki korak. Ako se vrate bivšem, to je zato što su zaključile da odnos ima potencijal i smisao. Ne vode se nostalgijom, nego logikom – i zato su njihovi povratci rijetki, ali promišljeni.
Ako procijene da se ništa nije promijenilo – neće se vraćati.
| Foto: Fotolia
7. BLIZANCI - Blizanci su nepredvidivi i često se vraćaju bivšima iz razloga koji nisu uvijek emocionalni. Kod njih je prisutna znatiželja – što bi bilo kad bi bilo?
Mogu se javiti bivšem iz čiste dosade ili nostalgije, bez stvarne želje za obnovom veze. Njihovi povratci često su kratkotrajni i nestabilni jer brzo gube interes ako se ništa novo ne događa.
Kod njih povratak ne znači nužno i ozbiljnu namjeru.
| Foto: Fotolia
6. LAV - Lavovi su poznati po svom ponosu, ali i velikom srcu. Kada vole, daju sve od sebe i vole biti u odnosima gdje se osjećaju cijenjeno i posebno. Iako će često glumiti da su krenuli dalje, ako im je stvarno stalo – mogu se vratiti. Ključ je njihov ego: ako osjećaju da su povrijeđeni ili poniženi, teško će napraviti prvi korak.
Povratak se događa kada emocije nadvladaju ponos.
| Foto: Fotolia
5. ŠKORPION: Intenzivna veza - Možda ne čine kao najromantičniji, nježni znakovi u zodijaku, ali kada nekoga vole, to čine duboko i intenzivno. Snažne emocionalne veze koje razvijaju s partnerom čine se nemogućima za odustajanje, jer su nevjerojatno rijetke za ovaj znak. Škorpionu je teško istinski pustiti, čak i ako su oni ti koji su prekinuli stvari, emocionalna veza ne nestaje samo tako. Ako se pojave pravi uvjeti i povjerenje postoji, apsolutno se mogu osjećati privučenima nekome iz svoje prošlosti.
| Foto: Fotolia
4. BIK: Stvorenje navike - Prizemljen, odan znak, što je i blagoslov i prokletstvo. Iznad svega traže utjehu i stabilnost, pa pomisao na novi početak može biti posebno dezorijentirajuća i zastrašujuća. Radije će naporno raditi na spašavanju propale veze nego pronaći nekoga novog. Bik ne shvaća veze olako, Kada ulažu u nekoga, ulažu duboko. Stoga se ideja da sve to odbace i krenu ispočetka može činiti kao gubitak. Ako postoji prilika da se nešto spasi, Bik će to ozbiljno razmotriti. Međutim, kada odluče krenuti dalje... gotovo je zauvijek. Nikada više nećete čuti za Bika.
| Foto: Fotolia
3. VAGA: Vječni optimist - Imaju reputaciju pravedne osobe koja donosi osjećaj mira i sklada onima oko sebe. Mrze sukobe i sklone su romantizirati većinu situacija. Umjesto da zatvore poglavlje i započnu ispočetka, radije bi se vratile starim vezama s ružičastim naočalama. Teško mogu pustiti jer uvijek važu što je moglo biti, One su prirodni romantičari koji vjeruju u ljubav, pa ako se bivši partner vrati u priču, često su spremne saslušati ga. Zbog svog optimizma, Vage imaju tendenciju da ljudima daju previše prilika, istinski želeći nečiju riječ prihvatiti zdravo za gotovo. Njihova mekoća i šarm također privlače partnere koji možda nemaju njihove najbolje interese na umu, što ih čini još osjetljivijima na ovaj nezdravi ciklus.
| Foto: Fotolia
2.RAK: Nostalgični romantik - Jedan od najempatičnijih i najbrižnijih horoskopskih znakova. Stalno upadajući u ulogu njegovatelja, ovaj vodeni znak poznat je po pretjeranom prilagođavanju i zanemarivanju vlastitih potreba u ime ljubavi. Zbog svoje predanosti partneru, teško im je pustiti i krenuti dalje. Često se drže uspomena i emocionalnih veza dugo nakon što veza završi. Ako vjeruju da još uvijek postoji ljubav, vrlo su otvoreni za ponovno proživljavanje prošle veze. Najpoznatiji je po tome što ostavlja vrata otvorena i povremeno se javlja. Iako imaju dobre namjere - mrze biti u lošim odnosima s bilo kim - to se za njih može pretvoriti u toksični ciklus.
| Foto: Fotolia
1. RIBE: Beznadežni romantičar - Sanjive Ribe su osjetljiv, duboko osjećajan znak koji ne voli pustiti - ništa ili bilo koga... nikada. Zapravo, one su tip koji piše poeziju o bivšem partneru s kojim su hodali prije dva mjeseca ili nekoliko godina. Njihova sposobnost romantiziranja čak i najgorih veza njihov je krajnji pad. Ribe imaju tendenciju idealizirati svoje prošle veze i živo se sjećaju dobrih vremena i ponekad mogu preći preko razloga zbog kojih su stvari završile. Taj idealizam može učiniti da se povratak čini vrlo privlačnim, čak i kada to možda nije najpraktičniji izbor.
| Foto: Fotolia