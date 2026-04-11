Ovih 10 načina pomoći će u povećanju muške plodnosti

Ponekad je muška neplodnost povezana sa seksualnom funkcijom, dok bi drugi put mogla biti povezana s kvalitetom sperme. Neki primjeri mogu uključivati smanjen broj, pokretljivost ili kvalitetu spermija, smanjen libido, erektilnu disfunkciju ili niske razine hormona.
Iako neplodnost nije uvijek izlječiva, postoje neke stvari koje možete učiniti kako biste povećali šanse za začeće. Ovo je 10 znanstveno utemeljenih čimbenika koji pomažu u povećanju muške plodnosti.
| Foto: leonid iastremskyi
Foto: leonid iastremskyi
| Foto: leonid iastremskyi
1. Uzimajte dodatke D-asparaginske kiseline: D-AA je oblik asparaginske kiseline, vrste aminokiseline koja se prodaje kao dodatak prehrani. Uglavnom je prisutan u određenim žlijezdama, poput testisa, kao i u sjemenu i spermijima. Studija iz 2012., koja je uključivala muškarce s problemom neplodnosti, sugerira da uzimanje 2,66 grama D-AA tijekom 3 mjeseca povećava razinu testosterona do 60%, a broj i pokretljivost spermija do 100%. Broj trudnoća također se povećao među njihovim partnerima. Isto se nije pokazalo kod muškaraca s normalnom do visokom razinom testosterona, pa se prije uzimanja svakako treba konzultirati s liječnikom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. Redovito vježbajte: Istraživanja pokazuju da redovita tjelesna aktivnost može pomoći u povećanju razine testosterona i poboljšanju kvalitete sperme. No, istraživanja o najboljim razinama intenziteta i trajanju tjelesne aktivnosti za povećanu mušku plodnost su mješovita. Pregled istraživanja iz 2017. otkrio je da vježbanje visokog intenziteta može imati veći utjecaj na kvalitetu sperme. Međutim, pregled istraživanja iz 2023. godine otkrio je da previše vježbanja zapravo može negativno utjecati na mušku plodnost. Razgovarajte sa zdravstvenim djelatnikom. Oni bi vam mogli pomoći u razvoju plana tjelesne aktivnosti, poput režima vježbanja, koji je pravi za vas.
| Foto: "Pavel Vladychenko vk.com/altern"
3. Uzimajte dovoljno vitamina C: Oksidativni stres nastaje kada razina reaktivnih vrsta kisika u tijelu dosegne štetne razine. To se može dogoditi zbog bolesti, starije dobi, zagađivača okoliša ili nepridržavanja zdravog načina života. Istraživanja sugeriraju da oksidativni stres može utjecati na kvalitetu i količinu sperme, što dovodi do muške neplodnosti. Dodaci vitamina C mogu pomoći u poboljšanju kvalitete sperme i stope trudnoće kod partnerica.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Opustite se i smanjite stres: Teško je dovesti se u dobro raspoloženje kada ste pod stresom, ali možda postoji nešto više od toga zašto niste raspoloženi za seks. Studija iz 2020. godine pokazala je da su stres i iscrpljenost povezani s erektilnom disfunkcijom i smanjenim seksualnim zadovoljstvom. Stres je također povezan sa smanjenjem kvalitete sperme. To može biti zbog kortizola, često nazivanog hormonom stresa. Dugotrajni stres povisuje razinu kortizola, što može negativno utjecati na razinu testosterona. Neki načini za smanjenje razine stresa mogu uključivati šetnju, meditaciju, vježbanje, pisanje dnevnika, razgovor...
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. Uzimajte dovoljno vitamina D: Neka istraživanja ukazuju na vezu između niske razine vitamina D i niske razine testosterona. Međutim, autori istraživačkog pregleda iz 2020. otkrili su da iako vitamin D igra ulogu u funkciji testisa i prostate, ne postoje klinički značajne koristi od suplementacije vitaminom D za povećanje razine testosterona. Razgovarajte sa zdravstvenim djelatnikom prije uzimanja vitamina D.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. Isprobajte Tribulus terrestris: Ljekovita biljka poznata i kao "babin zub" ponekad se koristi za poboljšanje muške plodnosti. Studija iz 2016. koja je uključivala 40 muškaraca pokazala je da dodavanje 40 i 50 μg/mL ekstrakta Tribulus terrestris spermi pomaže povećati pokretljivost i plodnost. Studija iz 2017. pokazala je da uzimanje ove biljke tijekom 12 tjedana pomaže u poboljšanju erektilne funkcije, ali nije imalo utjecaja na razinu testosterona.
7. Uzimajte dodatke prehrani od piskavice: Studije su pokazale da suplementacija piskavicom značajno pomaže u poboljšanju razine testosterona. Uzimanje 600 mg Testofena, dodatka prehrani napravljenog od ekstrakta sjemenki piskavice i minerala, svakodnevno tijekom 3 mjeseca poboljšalo je samoprocjenu erektilne funkcije i učestalost seksualne aktivnosti, kao i razinu testosterona. Imajte na umu da su ove studije ispitivale ekstrakte piskavice. Cijela piskavica, koja se koristi u kuhanju i biljnom čaju, vjerojatno neće biti toliko učinkovita.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. Unos dovoljno cinka: Ovaj esencijalni mineral u velikim se količinama nalazi u hrani životinjskog podrijetla, poput mesa, ribe, jaja i školjaka. Unos dovoljno cinka jedan je od temelja muške plodnosti. Promatračke studije pokazuju da je nizak status ili nedostatak cinka povezan s niskom razinom testosterona, lošom kvalitetom sperme i povećanim rizikom od muške neplodnosti. Također, neka istraživanja pokazuju da uzimanje dodataka cinka može pomoći u povećanju razine testosterona i broja spermija ako imate nisku razinu cinka.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. Razmotrite ašvagandu: Ova se ljekovita biljka u Indiji koristi od davnina. Studija iz 2013. pokazala je da uzimanje 675 mg ekstrakta korijena ašvagande dnevno tijekom 3 mjeseca značajno poboljšava plodnost. Konkretno, povećala je broj spermija za 167%, volumen sjemena za 53%, pokretljivost spermija za 57%. Pregled istraživanja Američkog urološkog udruženja iz 2022. pokazao je da je ašvaganda pomogla u povećanju razine testosterona u prosjeku za 14% u 3 male studije u usporedbi s uzimanjem placeba.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
10. Korijen mace: Ova popularna biljna hrana potječe iz Perua. Tradicionalno se koristi zbog svoje sposobnosti povećanja libida i plodnosti. Studija iz 2015. pokazala je da uzimanje 1,75 g praha korijena mace svaki dan tijekom 3 mjeseca pomaže povećati broj i pokretljivost spermija kod zdravih muškaraca. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se podržala učinkovitost korijena mace u poboljšanju muške plodnosti.
| Foto: DREAMSTIME