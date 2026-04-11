Ovih 10 načina pomoći će u povećanju muške plodnosti

1. Uzimajte dodatke D-asparaginske kiseline: D-AA je oblik asparaginske kiseline, vrste aminokiseline koja se prodaje kao dodatak prehrani. Uglavnom je prisutan u određenim žlijezdama, poput testisa, kao i u sjemenu i spermijima. Studija iz 2012., koja je uključivala muškarce s problemom neplodnosti, sugerira da uzimanje 2,66 grama D-AA tijekom 3 mjeseca povećava razinu testosterona do 60%, a broj i pokretljivost spermija do 100%. Broj trudnoća također se povećao među njihovim partnerima. Isto se nije pokazalo kod muškaraca s normalnom do visokom razinom testosterona, pa se prije uzimanja svakako treba konzultirati s liječnikom.