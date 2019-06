Ovih 11 stvari nikad nemojte reći svojem šefu ili suradnicima

Postoje neke stvari koje je pametnije na poslu ne govoriti. Ove fraze imaju nevjerojatnu sposobnost da izgledaju loše čak i kada su riječi istinite.

1. 'Nije pošteno'

Svi znaju da život nije pošten, a kad netko kaže gore navedenu frazu daje kolegama dojam da je neiskusan i naivan. Ako želite ostaviti dobar dojam, trebate se držati činjenica, a svoje mišljenje ostaviti za sebe.

2. 'Uvijek se radilo na ovaj način'

Foto: Dreamstime

Kad kažete ovakvu ili sličnu izjavu, suradnicima ste zapravo rekli da niste skloni promjenama i da ste lijeni učiti nove sadržaje. U današnje doba, kad se tehnologija i radni procesi mijenjaju iz dana u dan, zaposlenici trebaju biti spremni na mogućnost stalnih promjena u operativnom djelu posla.

3. 'Nema problema'

Kad vas netko pita da nešto napravite i odgovorite im da to nije problem, indirektno šaljete poruku da je molba trebala biti problem i tako se vaši nadređeni ili suradnici osjećaju kao da vam nešto nameću.

Umjesto toga, trebali bi ljudima oko sebe pokazati da volite raditi svoj posao i reći nešto poput 'bilo mi je zadovoljstvo' ili 'ja ću riješiti taj zadatak'.

4. 'Mislim...' / 'Ovo je možda smiješna ideja...' / 'Pitat ću možda glupo pitanje...'

Foto: Radovan Janjusevic

Ove izrazito pasivne fraze odmah nagrizaju vaš kredibilitet. Čak i ako slijedite ove fraze sa sjajnom idejom, one sugeriraju da vam nedostaje samopouzdanja, što potiče ljude kojima to govorite da vam ne vjeruju.

Nemojte biti sam sebi najveći kritičar. Ako niste sigurni u ono što govorite, nećete ni nikog drugog u to uvjeriti. A ako zaista ne znate nešto, recite: 'Trenutno nemam te informacije, ali saznat ću i odmah vam se javiti'.

5. 'Gotov/a sam za minutu'

Govoriti da nešto traje samo minutu potkopava vaše vještine i daje dojam da žurite riješiti zadatke što prije. Osim ako doslovno ne završite zadatak za 60 sekundi, slobodno recite da neće dugo potrajati, ali nemojte davati dojam da zadatak može biti dovršen prije nego što se realno može završiti.

6. 'Probat ću'

Foto: Dreamstime

Kad čovjek kaže da će nešto probati ili potruditi se, to znači da nema dovoljno samopouzdanja u sebe. Osvijestite svoje vrline i mane, svoje prednosti i nedostatke, a kad vas netko traži da nešto napravite ili to napravite ili mu dajte alternativu, ali nikad nemojte reći da ćete 'probati to napraviti' jer to zvuči kao da se nećete uopće potruditi.

7. 'On je lijen / nesposoban / kreten'

Ne postoji pozitivna strana kod omalovažavanja kolega. Ako je vaša primjedba točna, svi to već znaju, tako da nema potrebe za isticanjem. Ako je vaša primjedba netočna, vi ste taj koji izgleda loše.

Na svakom radnom mjestu uvijek će biti nepristojnih ili nesposobnih ljudi, a u principu skoro svi uvijek znaju koji su pojedinci u pitanju. Ako nemate moć da im pomognete poboljšati se ili ih otpustiti, onda nemate što dobiti ako stalno pričate o njihovoj nesposobnosti. Uglavnom takve izjave polučuju kontra efekt - da ljudi misle kako želite istaknuti svoje kvalitete napominjući koliko su drugi loši.

8. 'To nije u opisu mog posla...'

Foto: Dreamstime

Ova često sarkastična fraza vas prezentira kao radnika koji je voljan samo napraviti najmanje što može kako bi obavio posao i dobio plaću, što je jako loše ako vam se sviđa sigurnost posla.

Ako vas šef zamoli da učinite nešto što smatrate neprikladnim za vaš položaj (za razliku od moralno ili etički neprikladnog), najbolji potez je da zadatak obavite s osmijehom. Kasnije zakažite razgovor sa šefom kako biste razgovarali o vašoj ulozi u tvrtki i trebate li ažurirati opis posla. Time nećete ispasti sitničavi, a šef će razmisliti o tome koji je stvarno opis vašeg posla te koja plaća bi ga trebala pratiti. Ovaj razgovor također omogućuje vama i vašem šefu da razvijete dugoročno razumijevanje onoga što biste trebali i stvari koje ne biste trebali raditi.

9. 'To nije moja greška'

Nikad nije pametno okrivljavati nekog za nešto.

Budite odgovorni. Ako ste imali bilo kakvu ulogu - bez obzira koliko malu - u onome što je pošlo po zlu, prihvatite to, kao i posljedice koje slijede. Ako ne, ponudite objektivno, nepristrano objašnjenje onoga što se dogodilo. Držite se činjenica, i neka vaš šef i kolege donesu vlastite zaključke o tome tko je kriv.

Trenutak kada počnete pokazivati prstom u nekoga je trenutak kada vas ljudi vide kao nekoga tko nije voljan odgovarati za svoje postupke. To ljude čini nervoznima i gube povjerenje u vas. Neki će izbjegavati suradnju s vama, a drugi će u budućnosti kad nešto pođe po zlu prvo vas okriviti.

10. 'Ne mogu'

Foto: Dreamstime

Ova fraza je jedna od onih koju nitko ne voli čuti jer većina ljudi smatra da zapravo to ne želite napraviti. Kad kažete da nešto ne možete napraviti sugerirate da to u stvari niste spremni napraviti.

Ako stvarno nešto ne možete napraviti jer nemate potrebne vještine, morate ponuditi alternativno rješenje. Umjesto da kažete ono što ne možete učiniti, recite što možete učiniti. Na primjer, umjesto da kažem "Večeras ne mogu ostati kasno", recite: "Mogu doći rano sutra ujutro".

11. 'Mrzim ovaj posao'

Posljednje što svatko želi čuti na poslu jest nekoga tko se stalno žali i svima govori kako mrzi svoj posao. To vas označava kao negativnu osobu i umanjuje moral grupe. Šefovi su skloni jako brzo zamijeniti ljude koji uništavaju moral zaposlenika.