Pitate se kako znati da je on pravi? Ovih 11 znakova otkrivaju da vas partner neopisivo voli.

1. Neće proći dan, a da vas ne podsjeti koliko vas voli

Stalno ćete se osjećati kao prioritet u njegovu životu. Konačno, pronašli ste nekoga tko vam znači isto koliko i vi njemu.

2. Učinit će sve da dobije vaše povjerenje

Želi da se osjećate ugodno i samouvjereno. On zna da svaka dobra veza mora imati povjerenje, a on će se za vaše izboriti i potruditi. Osim toga, nikada ne bi izigrao vaše povjerenje.

3. Bit će tvoja hrabrost kad se ti ne osjećaš hrabro

Bez obzira kamo vas život odveo, on će vam biti najveća podrška i hrabrost kroz sve vaše slabe trenutke. On će biti uz vas na svakom koraku, navijati za vaše pobjede i prigrlit će vaše poraze.

4. Bit će i vaša motivacija kad ju nemate

Nikada neće odustati od vas ili vaših snova. Uvijek će vas motivirati i gurati naprijed.

5. U njegovim očima uvijek ćete biti lijepi

On ne mora izgovarati te riječi da bi vam dokazao da ste lijepi. On to pokazuje načinom na koji vas gleda, dodiruje i tretira.

6. Čak i kad niste u najboljem izdanju - ipak ste mu najljepša

Njega nije briga jeste li u trenirci, rasparanoj majici ili ste bez šminke. Njemu ste vi u svakom izdanju najljepša i on je zaljubljen u vas bez obzira na sve. Jedino mu je stalo da je s vama.

7. Nikada ne daje lažna obećanje

U njegovom rječniku nema lažnih obećanja ili nečega što je rekao, a da nije ispunio ili zaboravio. Ako on kaže da vas taj dan vodi na večeru, odvest će vas.

8. Dokazat će vam ljubav malim stvarima koje radi

Ne stignete napraviti večeru jer radite do kasno? Nema problema, on će vam pomoći u tome ili će vas kada dođete doma dočekati spremna večera.

9. S njim ćete se osjećati sigurno

Uvijek ćete moći čvrsto spavati znajući da je on tu, kraj vas.

10. Nikada se nećete morati brinuti hoće li vas povrijediti

Prirodno je imati nesuglasice, pa čak i rasprave u vezi, ali nema razloga da vas netko tijekom svađe vrijeđa ili postaje nasilan. Pravi muškarac to neće napraviti već će s vama voditi smislen razgovor.

11. On će zauvijek stajati uz tebe

Bit će dobrih trenutaka i loših, ali kroz sve to on će biti tu za vas. Svatko može biti uz vas dok je dobro, ali onaj tko ostane dok je loše - njega trebate čuvati, piše Your Tango.