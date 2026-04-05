Ovih 13 tipova intimnog odnosa svi trebaju doživjeti bar jednom

Tijekom života vjerojatno ćete doživjeti različite vrste seksa. Od strastvenih trenutaka do onih zbog kojih ćete možda požaliti. Ta iskustva, dobra i loša, pomažu vam shvatiti kakav seks zapravo želite i što preferirate
U nastavku pogledajte koje tipove seksa morate isprobati bar jednom u životu.
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
NEUGODAN PRVI PUT Ovo je obično prvo seksualno iskustvo koje zna biti nespretno i pomalo zbunjujuće. Često uključuje nesigurnost i manjak iskustva, pa nije nužno ugodno kako ljudi očekuju. Ipak, važan je korak u učenju o vlastitom tijelu i željama. Većina ljudi kasnije gleda na to kao na iskustvo iz kojeg su puno naučili.
PRVI PUT KAD ZNAŠ ŠTO RADIŠ Nakon nekoliko iskustava dolazi trenutak kada se osoba počne osjećati sigurnije i opuštenije. Više nema stalnog nagađanja, nego se razvija samopouzdanje. Seks postaje prirodniji i ugodniji. Ovo je često prekretnica u seksualnom razvoju.
SEKS BEZ KOČNICA Ovdje se radi o situacijama kada se osoba potpuno opusti i prepusti. To može biti zbog raspoloženja, putovanja ili jednostavno trenutka hrabrosti. Ljudi tada češće eksperimentiraju i isprobavaju nove stvari. Takvo iskustvo može biti vrlo intenzivno i oslobađajuće.
SEKS POMIRENJA Ovaj tip dolazi nakon svađe ili konflikta. Emocije su jake, pa i seksualna energija može biti intenzivnija nego inače. Često pomaže u ponovnom povezivanju s partnerom. Ipak, ne bi trebao biti zamjena za rješavanje problema u vezi.
SEKS TOLIKO DOBAR DA “RAZBIJEŠ NEŠTO” Radi se o vrlo strastvenom i nekontroliranom iskustvu. U takvim trenucima ljudi mogu biti manje svjesni okoline. Zbog toga se događaju sitne “nezgode” poput razbijenih stvari. Obično ostaje kao smiješna i upečatljiva uspomena.
JUTARNJI SEKS ZBOG KOJEG KASNIŠ Ovaj tip se događa spontano nakon buđenja. Često je opušten i prirodan jer nema puno razmišljanja. Može poboljšati raspoloženje za cijeli dan. Ponekad je toliko ugodan da ljudi izgube pojam o vremenu.
“NE MOGU VJEROVATI DA SAM TO NAPRAVIO/LA” SEKS Ovo uključuje isprobavanje nečega novog ili pomalo izazovnog. Može biti nešto što osobu istovremeno uzbuđuje i pomalo plaši. Bez obzira na ishod, takvo iskustvo širi granice i samopouzdanje. Često ostaje kao važna životna lekcija.
POZA KOJU NIKAD VIŠE NEĆEŠ PONOVITI Radi se o eksperimentiranju s novim položajima ili tehnikama. Ponekad to završi nelagodno ili čak smiješno. Ipak, pokušaji mogu dovesti do otkrivanja nečeg novog. Ako ne uspije, barem ostaje zanimljiva priča.
GLASNI SEKS (DA SUSJEDI ČUJU) Ovaj tip karakterizira intenzitet i izražavanje bez zadrške. Ljudi se manje brinu o okolini i više o užitku. To može uključivati glasnu glazbu ili izražavanje emocija. Takvo iskustvo često je oslobađajuće, ali i pomalo neugodno kasnije.
OPROŠTAJNI SEKS Događa se kada se veza bliži kraju ili se partneri rastaju. Emocije su često pomiješane – tuga i strast. Upravo zato iskustvo može biti posebno intenzivno. Često ostavlja snažan emocionalni dojam.
SEKS UZ SAVRŠEN SOUNDTRACK Glazba može značajno utjecati na atmosferu. Kada se poklopi prava pjesma i raspoloženje, iskustvo postaje još intenzivnije. Ljudi često povezuju određene pjesme s tim trenucima. To može stvoriti dugotrajne emocionalne uspomene.
SEKS U KOJEM PARTNER RADI SVE Ovdje je fokus na uživanju bez puno truda druge osobe. Jedan partner preuzima inicijativu i “vodi” iskustvo. To može biti opuštajuće i ugodno jer nema pritiska. Važno je da postoji ravnoteža i uzajamnost kroz vrijeme.
SEKS KAD SI LUDO ZALJUBLJEN/A Ovaj tip je obilježen snažnom emocionalnom povezanošću. Osjećaji ljubavi dodatno pojačavaju doživljaj. Ljudi se tada osjećaju blisko i povezano na više razina. Često se opisuje kao jedno od najintenzivnijih iskustava.
