Ovih 15 navika 'dobrih dečkiju' zapravo odbijaju žene od vas

Iskrena ljubaznost može biti privlačna, ali nametljiva ili lažna često ubija šarm. Psiholozi to zovu 'paradoksom dobrih dečkiju'. Iako se takvi muškarci predstavljaju kao dobrice, žene vrlo lako vide kroz tu fasadu
U nastavku pogledajte kojih 15 navika tipičnih 'dobrica' zapravo odbijaju žene.
UVJEK SE SLAŽETE SA SVIME ŠTO ONA KAŽE Ako se stalno slažete sa svime što ona govori, mislite da ćete biti simpatični. Umjesto toga, to vas čini neprimjetnim. Ljudi cijene iskrenost i sposobnost držanja vlastitog mišljenja. Autentičnost stvara privlačnost, dok stalno slaganje briše vašu prisutnost.
ISPRIČAVATE SE ZA SVE Ispričavanje kada niste pogriješili pokazuje nesigurnost. To može izgledati kao da tražite dopuštenje za vlastito postojanje. Samopouzdanje znači poštovati sebe bez pretjeranog opravdavanja. Ljudi cijene one koji stoje iza svojih riječi i djela.
SKRIVATE SE IZA PORUKA Uvijek birati sigurno digitalno komuniciranje ne gradi stvarnu povezanost. Prava emocionalna privlačnost nastaje u interakciji uživo. Osobni susreti omogućuju izražavanje izraza lica, tona glasa i energije. Poruke ne mogu prenijeti istu dubinu osjećaja i prisutnosti.
PREVIŠE SE TRUDITE IMPRESIONIRATI Pretjerano truditi se impresionirati čini da djelujete nesigurno i nerealno. Ljudi mogu osjetiti energiju traženja odobravanja. Prava privlačnost dolazi iz davanja bez očekivanja nečega zauzvrat. Djelujte iz namjere, a ne iz potrebe za potvrdom.
OČEKUJETE NAGRADU ZA LJUBAZNOST Biti ljubazan kako biste dobili nešto nije privlačno. Prava dobrota dolazi iz autentičnog osjećaja, a ne iz očekivanja nagrade. Ako je ljubaznost manipulativna, postaje neprivlačna. Ljudi cijene iskrenu, nesebičnu pažnju.
SKRIVATE NESIGURNOST IZA LJUBAZNOSTI Uvijek biti „nice“ zbog niskog samopouzdanja čini nesigurnost očitom. Ljudi cijene prosocijalnost, ali samo kad je kombinirana sa samopouzdanjem. Pasivnost se percipira kao slabost, a ne kao privlačnost. Prava snaga dolazi iz ravnoteže između ljubaznosti i samopouzdanja.
IZBJEGAVATE SUKOB PO SVAKU CIJENU Izbjegavanje sukoba ne znači da privlačite. Stalno potiskivanje mišljenja pokazuje nisko samopoštovanje. Otvorena i poštena komunikacija stvara respekt i zdrav odnos. Sposobnost da izrazite svoje stavove na miran način je privlačna.
STAVLJATE JE NA PIJEDESTAL Divljenje je u redu, ali idealiziranje stvara nepotreban pritisak. Privlačnost dolazi iz gledanja na partnericu kao na ravnopravnu osobu. Ako je stavljate na pijedestal, vidite fantaziju, a ne stvarnu osobu. Ljudi cijene ravnopravne odnose, a ne obožavanje.
UVJEK STE DOSTUPNI 24/7 Ako odmah reagirate na svaki poziv, poruku ili susret, signalizirate da nemate vlastiti život. Neovisnost je privlačna jer pokazuje stabilnost i smisao. Imati svoje ciljeve i interese stvara poštovanje. Ravnoteža između vremena za sebe i vremena za partnericu pokazuje samopouzdanje.
TRAŽITE POTVRDU Ako stalno tražite pohvale ili potvrdu, pokazujete nesigurnost. Prava samouvjerenost znači da vaša vrijednost ne ovisi o mišljenju drugih. Autentična povezanost dolazi iz iskrenog interesa, a ne iz traženja odobrenja. Pokažite svoje kvalitete bez očekivanja povratne reakcije.
PREVIŠE RANO OTKRIVATE EMOCIJE Biti emocionalno otvoren je vrijedno, ali prebrzo otkrivanje svega može obeshrabriti. Povjerenje u povjeravanje treba graditi postupno. Dijeljenje osjećaja treba biti promišljeno, s pravim osobama. Prava ranjivost znači dijeliti emocije u odgovarajućem trenutku.
IGRATE ULOGU NJEZINOG TERAPEUTA Niste njezin emocionalni projekt. Pokušaji rješavanja njenih problema mogu djelovati previše uvučeno i manipulativno. Žene žele emocionalno razumijevanje, a ne dijagnozu. Slušajte i podržavajte, ali ne preuzimajte ulogu savjetnika.
IZBJEGAVATE FLERT ILI SEKSUALNU ENERGIJU Ako se bojite flertanja, često potiskujete prirodnu privlačnost. Flert je način izražavanja interesa i privlačnosti. Pravi flert pokazuje samopouzdanje i igru među partnerima. Osim toga, jasno komunicira vašu privlačnost na nenametljiv način.
PRETJERANO HVALITE Ponavljani komplimenti gube na iskrenosti. Hvale su najefektivnije kada su specifične i rijetke. Iskreni i spontani komplimenti jačaju emocionalnu povezanost. Manje je često više – kvalitetni komplimenti imaju veći učinak.
KORISTITE LJUBAZNOST KAO MANIPULACIJU Ako ste ljubazni samo da biste dobili nešto zauzvrat, to je promašeno. Ljudi odmah osjete očekivanje ili uvjetovanost. Prava dobrota dolazi iz autentične želje za davanjem. Nesebična ljubaznost gradi povjerenje i stvarnu privlačnost.
