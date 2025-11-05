Ovih 15 navika 'dobrih dečkiju' zapravo odbijaju žene od vas

STAVLJATE JE NA PIJEDESTAL Divljenje je u redu, ali idealiziranje stvara nepotreban pritisak. Privlačnost dolazi iz gledanja na partnericu kao na ravnopravnu osobu. Ako je stavljate na pijedestal, vidite fantaziju, a ne stvarnu osobu. Ljudi cijene ravnopravne odnose, a ne obožavanje. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA