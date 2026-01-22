Ovih 15 obožavanih parfema su koncentrirana romantika u boci

Ako tražite miris koji govori umjesto vas, ovi parfemi su prava definicija romanse — svaki od njih nosi svoju priču, nježnu i zavodljivu, poput najljepšeg zagrljaja. Od svježih cvjetnih nota do toplih, gurmanskih završetaka, ovih 15 mirisa pretvara svaki trenutak u romantičnu scenu iz filma
| Foto: DREAMSTIME
Foto: DREAMSTIME
| Foto: DREAMSTIME
AFTERGLOW EAU DE PARFUM. Afterglow se otvara svjetlucavom mješavinom citrusa i marelice koja miriše kao koža, a zatim se pretvara u kremasto srce od lavandinog mlijeka i vanilije. Suho izdanje (dry-down) je mekano, drveno i raskošno. Topla je, začinjena vibra. Različito je na dobar način i dodaje “cool girl” auru vašem stilu. Cijena je 91 eura.
Ključne note: ambrette, sandalovina, lavandino mlijeko
| Foto: Fragrantica
LIBRE EAU DE PARFUM. Ovo je miris koji nosite kad želite da parfem prvi “progovori”. Lavanda daje aromatičnu oštrinu, cvijet naranče donosi svjetlost, a topla vanilija sve to zaokružuje u nešto samouvjereno i neodoljivo senzualno. Cijena je 170 eura.
Ključne note: lavanda, cvijet naranče, vanilija
| Foto: Fragrantica
REPLICA JAZZ CLUB EAU DE TOILETTE. Jazz Club ne samo da dobro miriše, nego miriše i kao mjesto u kojem želiš ostati duže. Rum i ružičasti papar stvaraju dimljeno-hladni otvor, dok list duhana i vanilija donose onu ugodnu, intimnu toplinu koja je savršena za noćne izlaske. Miris je gladak, tajanstven i neodoljivo šik. Cijena je 70,20 eura (30ml) i 123,30 eura (100ml).
Ključne note: ružičasti papar, rum apsolut, list duhana apsolut
| Foto: Notino
GLOSSIER YOU DOUX.
Mošusan, opojan miris upravo je ono što želite nositi ako želite romantičan “boost” za večernji izlazak, a ovaj iz Glossier je omiljen među urednicima magazina Bazaar. Budući da You Doux također sadrži mješavinu drvenastih i dimnih nota, lijepo se mijenja na koži što ga duže nosite. Cijena je 75,50 eura.
Ključne note: ljubičica, Palo Santo, tamjan, smirna, ambrette, ambrox
| Foto: Fragrantica
IDOLE EAU DE PARFUM. Ovaj Lancôme miris birajte kad želite nositi neodoljivo seksi, a opet jednostavan miris. Kao buket u bočici koji traje i ostaje na koži satima. Citrusi i lagani cvjetni tonovi daju svjež i svijetao početak, dok ruža i jasmin donose onu “lijepu parfemsku” notu bez da bude preteško. Mekana baza od vanilije dodaje toplinu, zbog čega je parfem prikladan za svaki dan, ali i dovoljno uzvišen za večernji izlazak. Cijena je 118 eura.
Ključne note: jasmin, ruža, chypre akord
| Foto: Fragrantica
BLUE TALISMAN EAU DE PARFUM. Prekrasna mješavina mošusnih, jantarnih i drvenastih nota, Ex Nihilo Blue Talisman nositelju daje onaj poseban je-ne-sais-quoi koji dodaje nešto ekstra svakom izlasku ili spoju. Ovaj sofisticirani miris odgovara svakoj sezoni i jednako je bezvremen kao i očaravajuć. Cijena 326 eura.
Ključne note: bergamot, đumbir, mandarina, kruška, cvijet naranče, georgywood, akigalawood, mošusi, ambrofix
| Foto: Fragrantica
BACCARAT ROUGE 540 EAU DE PARFUM. Baccarat Rouge 540 jedan je od najviralnijih mirisa ikad i ostavlja trag dugo nakon što napustite prostoriju. U početku je svjetlucav i prozračan – zahvaljujući jasminu i šafranu – a potom postaje topao, jantarni i lagano gurmanski kako se “suši” na koži. Podjednako je zavodljiv i sofisticiran, pravi “power move” u obliku parfema. Cijena je 202 eura.
Ključne note: jasmin, šafran, mahovito-drvenasti akord, Ethyl-maltol ambroxan (jantarna, suha drvenasta i mineralna nota)
| Foto: sephora
LOVE, DON T BE SHY EAU DE PARFUM. Da je romantika imala svoj mirisni potpis, možda bi zvučao baš ovako: slatko kao marshmallow, nježno cvjetno i odmah zarazno. Love, Don’t Be Shy započinje kao oblak slatkog marshmallowa i laganog cvijeta naranče, a zatim se spušta u toplu bazu vanilije koja se na koži zadržava na najslađi način. Miris je razigran, ali istovremeno dotjeran, a šuška se da je jedan od Rihannainih favorita. Cijena je 271 euro.
Ključne note: cvijet naranče, vanilija, marshmallow
| Foto: Douglas
FENTY EAU DE PARFUM. Fentyjev zaštitni miris savršena je definicija “dođi bliže” efekta. Topao je i gladak, izgrađen oko mošusa i ruže, uz svježi dodatak mandarine i kremasti završetak magnolije koji djeluje istovremeno hrabro i intimno. Vibe je neodoljivo seksi: malo truda, veliki efekt i zagarantirani komplimenti. Cijena je 129 eura.
Ključne note: magnolija, mošus, bugarska ruža
| Foto: Fenty Beauty
TOBACCO VANILLE EAU DE PARFUM. Tobacco Vanille je hrabar, bogat i neodoljivo topao. Nota duhana daje mu dimljeni, “after-hours” karakter, dok vanilija i tonka dodaju kremastu slatkoću koja ga čini luksuznim — ali ne previše slatkim. To je miris koji se savršeno uklapa uz elegantan kaput, prigušeno svjetlo i malo misterije glavne protagonistice. Cijena je 276 eura.
Ključne note: list duhana, vanilija, đumbir
| Foto: Fabu spot
HER BLOSSOM EAU DE TOILETTE. Her Blossom djeluje kao prvi topli dan nakon dugog zimskog razdoblja. Lagana je, vesela i puna iščekivanja. Iskrive note mandarine daju energičan “podignut” osjećaj, dok cvijet šljive parfemu daje nježnu cvjetnu slatkoću koja zvuči svježe, a ne puderasto. Kremasta sandalovina i mošus dodaju suptilnu toplinu kako miris ne bi prebrzo nestao. Cijena je 83 eura.
Ključne note: mandarina, cvijet šljive, sandalovina
| Foto: Notino
PEONY AND BLUS SUEDE. Ovaj omiljeni parfem publike je nježan, razigran i prilično zavodljiv. Na početku se osjeti svježi “zarez” crvene jabuke, dok božur i jasmin stvaraju buket koji djeluje lagano i romantično. Nota antilopa (suede) daje mu mekan, “kožni” završetak koji ga čini suptilno seksi. Cijena je 156,19 (100 ml), a 78,09 eura (30ml).
Ključne note: crvena jabuka, božur, antilopa (suede)
| Foto: Fabu spot
COCO MADEMOISELLE EAU DE PARFUM. Coco Mademoiselle je parfemski klasik s razlogom. Iskričav je, zavodljiv i bez imalo isprike samopouzdan. Svježa citrusa podiže miris odmah, dok ruža i jasmin stvaraju glatko, ženstveno srce. Zatim pačuli i vetiver sve ukotvljuju u onu prepoznatljivu Chanelovu sofisticiranost koja djeluje čisto, svježe i diskretno provokativno. Cijena je 91,19 eura (35ml), 130,69 eura (50ml), 179.99 eura (100ml),283,89 eura (200ml).
Ključne note: naranča, pačuli, turska ruža
| Foto: Douglas
FLEUIR MAJESTY ROSE ROYALE EAU DE PARFUM. Kayaliin Fleur Majesty Rose Royale uravnotežuje sočno voće i baršunaste latice s nježnim mošusnim završetkom koji se nosi kao romantična aura. Kruška i breskva daju svjetli, razigrani podignuti ton, dok božur i ljubičasto drvo čine da miris djeluje dotjerano i šik. To je onaj tip parfema koji čak i jednostavan outfit čini promišljenim.
Cijena je 138 eura.
Ključne note: kruška, ruža, mošus
| Foto: Notino