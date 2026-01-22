Ovih 15 obožavanih parfema su koncentrirana romantika u boci

LOVE, DON T BE SHY EAU DE PARFUM. Da je romantika imala svoj mirisni potpis, možda bi zvučao baš ovako: slatko kao marshmallow, nježno cvjetno i odmah zarazno. Love, Don’t Be Shy započinje kao oblak slatkog marshmallowa i laganog cvijeta naranče, a zatim se spušta u toplu bazu vanilije koja se na koži zadržava na najslađi način. Miris je razigran, ali istovremeno dotjeran, a šuška se da je jedan od Rihannainih favorita. Cijena je 271 euro. Ključne note: cvijet naranče, vanilija, marshmallow | Foto: Douglas