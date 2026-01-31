Ovih 16 čestih savjeta o intimnom odnosu bi muškarci trebali izbjegavati pod svaku cijenu

Svi imaju savjet kako poboljšati seks, ali prava rješenja su rijetka. Mnogi popularni „trikovi“ su neugodni ili čak štetni za seksualni život. Donosimo najgore savjete koje stručnjaci poznaju i savjetuju da ih preskočite i držite se osnova
U nastavku pogledajte 16 savjeta koje bi muškarci trebali izbjegavati pod svaku cijenu.
UČINITE SVE OKO ORGAZMA Na prvi pogled to može zvučati pažljivo, ali zapravo je jedan od najproblematičnijih savjeta o seksu. Ako orgazam postane jedini cilj, stvara se pritisak koji često otežava njegovo postizanje i smanjuje ukupni užitak. Seks je puno više od krajnjeg rezultata i uključuje dodir, bliskost i emocionalnu povezanost. Kada se usredotočite na zadovoljstvo i zajedničko iskustvo, orgazam često dolazi prirodnije. Seks je kvalitetniji kada je usmjeren na put, a ne samo na cilj.
KORISTITE ZUBE Genitalije su izuzetno osjetljive, zbog čega i naizgled blagi podražaji mogu djelovati vrlo grubo. Ono što je drugdje bezazleno, poput laganog grickanja, ovdje može biti bolno. Zato nikada nemojte koristiti zube bez jasnog pristanka partnera. Potaknite partnera da vam kaže kakav pritisak mu odgovara. Dogovoreni neverbalni signali mogu pomoći ako je teško komunicirati riječima.
POVLAČITE JE ZA KOSU Mnogi ljudi uživaju u malo grubljem seksu, uključujući povlačenje kose. No naglo povlačenje bez prethodnog dogovora može u potpunosti prekinuti intimni trenutak. Nije rijetkost da takva situacija završi neugodno ili bolno. O ovakvim stvarima najbolje je razgovarati unaprijed. Ako pokušate lagano i primijetite da se partnerica povlači, stanite i temu ostavite za kasnije.
MOTORBOATING Mnogi muškarci misle da je motorboating zabavan i strastven način da pokažu koliko vole grudi. Međutim, većina žena to ne doživljava ugodno. Često je bolno, bučno i odvlači pažnju s osjećaja užitka. Umjesto centra zadovoljstva, aktiviraju se receptori za bol. Ako vas ta ideja privlači, obavezno pitajte partnericu kako se ona osjeća u vezi s tim.
ISPROBAJTE DUBOKI ORALNI SEKS Duboki oralni seks može biti vrlo uzbudljiv za obje strane, ali nikada ga ne smijete forsirati. Neki ljudi imaju prirodnu sposobnost za to, ali samo ako to žele i na to pristaju. Važno je znati da želja ne znači uvijek i fizičku mogućnost. Forsiranje može dovesti do gušenja, refleksa povraćanja ili povraćanja. Osim fizičke neugode, takva situacija može otvoriti i ozbiljna pitanja pristanka.
MIJEŠAJTE HRANU I SEKS Neki parovi se zabavljaju koristeći hranu u spavaćoj sobi, ali to često završi kao nered. Hrana se prolijeva, lijepi i odvlači pažnju s intime. Osim toga, unošenje hrane u vaginalni kanal može uzrokovati zdravstvene probleme. Vagina ima osjetljivu pH ravnotežu koju takvi eksperimenti mogu poremetiti. Ako želite spojiti erotiku i hranu, zadržite se na čokoladnim jagodama prije seksa ili koristite aromatizirane lubrikante.
KRENITE U POTRAGU ZA G-TOČKOM G-točka je za mnoge i dalje pomalo misteriozna, ali to ne znači da treba biti nestrpljiv. Previše prstiju i prebrzo mogu uzrokovati bol i nelagodu. Kao i kod klitorisa, istraživanje treba započeti polako i pažljivo. Uključite partnericu i slušajte njezine reakcije. Seks nije potraga za ciljem, nego zajedničko istraživanje.
PROĐITE CIJELU KAMASUTRU Kamasutra se često opisuje kao biblija seksa i sadrži brojne složene poze. Neke od njih mogu biti uzbudljive, ali nisu prikladne za svakoga. Mnoge zahtijevaju snagu, fleksibilnost i dobru koordinaciju. Ako pokušate previše odjednom, lako može doći do frustracije ili ozljede. Ako vas privlače zahtjevnije poze, krenite postupno.
IDITE U STILU „50 NIJANSE“ Serijal Pedeset nijansi sive učinio je BDSM i kink popularnijima nego ikad. Iako mnoge to zanima, postoji ispravan i pogrešan način istraživanja takvih praksi. Pretpostavljanje što je u redu bez prethodnog dogovora ozbiljna je pogreška. Edukacija, razgovor i jasan pristanak su ključni. Prije eksperimentiranja važno je razumjeti granice i sigurnost.
ISPROBAJTE „NEŠTO NOVO“ Analni seks može biti ugodan, ali zahtijeva pripremu i dodatnu pažnju. Neupućenost može dovesti do boli i nelagode. Prije svega, partnerica možda uopće ne želi takvo iskustvo. Čak i ako ste oboje zainteresirani, potrebni su lubrikant, strpljenje i postupno opuštanje. Preskakanje tih koraka često završi loše.
PONAŠAJTE SE KAO USISAVAČ Pretjerana stimulacija klitorisa može biti jednako loša kao i njegovo ignoriranje. Klitoris je izuzetno osjetljiv i agresivno sisanje uglavnom nije ugodno. Suprotno mitovima, to rijetko dovodi do ekstaze. Umjesto toga, gradite intenzitet postupno i obratite pažnju na cijelu vulvu. Povratne informacije partnerice ključne su za bolje iskustvo.
MOLITE ZA ORALNI SEKS Malo kontrole može biti uzbudljivo, ali ne kada prijeđe granicu. Pornografija često stvara dojam da je guranje glave tijekom oralnog seksa normalno. U stvarnosti je to često neugodno i ponižavajuće. Oralni seks može biti iznimno ugodan i bez usmjeravanja. Pustite partnericu i uživajte u sporijem, nježnijem ritmu.
IGRAJTE SE S PAPROM Ovo je jedan od najgorih savjeta o seksu koji se ikad pojavio. Ideja da kihanje može pojačati orgazam potpuno je pogrešna. Osim što je smiješna, može biti i opasna. Držanje papra kraj kreveta nije put do boljeg seksa. Ovo definitivno nije način da „začinite“ vezu.
PRESKAČITE VEČERNJI SEKS Jutarnji seks može biti sjajan, ali samo promjena vremena neće riješiti probleme u seksualnom životu. Ako ste iscrpljeni i pod stresom, seks neće biti bolji ni ujutro ni navečer. Ključ je u odmoru, opuštanju i mentalnoj prisutnosti. Ako vas posao iscrpljuje, potrebno je riješiti uzrok, a ne tražiti brza rješenja. Kvaliteta seksa ovisi o vašem stanju, a ne satu.
UČINITE PARTNERICU LJUBOMORNO Privlačenje pažnje flertanjem s drugima rijetko daje željeni rezultat. Iako vas osoba može primijetiti, često u negativnom svjetlu. Umjesto igranja igara, puno je učinkovitije biti izravan. Razgovor, zajednički interesi i samopouzdanje daleko su privlačniji. Ljubomora nije seksi, ali sigurnost u sebe jest.
„DAJTE JOJ ORGAZAM“ Iako se često tako kaže, netočno je tvrditi da muškarac „daje“ ženi orgazam. Orgazam je prirodna reakcija tijela u optimalnim uvjetima. Svaka žena najbolje poznaje vlastito tijelo i mora partneru reći što joj odgovara. Želja da partnerica bude zadovoljna je pozitivna, ali odgovornost je zajednička. Seksualno zadovoljstvo dolazi kroz komunikaciju i suradnju.
