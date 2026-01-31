Ovih 16 čestih savjeta o intimnom odnosu bi muškarci trebali izbjegavati pod svaku cijenu

UČINITE SVE OKO ORGAZMA Na prvi pogled to može zvučati pažljivo, ali zapravo je jedan od najproblematičnijih savjeta o seksu. Ako orgazam postane jedini cilj, stvara se pritisak koji često otežava njegovo postizanje i smanjuje ukupni užitak. Seks je puno više od krajnjeg rezultata i uključuje dodir, bliskost i emocionalnu povezanost. Kada se usredotočite na zadovoljstvo i zajedničko iskustvo, orgazam često dolazi prirodnije. Seks je kvalitetniji kada je usmjeren na put, a ne samo na cilj. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija