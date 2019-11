Ovih 18 rečenica nikad nemojte koristiti u razgovoru s ljudima

Postoje ljudi u čijoj blizini svi volimo biti, oni kojima se svi obraćaju radi mišljenja i savjeta ili radi utjehe kad im je teško, jer se čini da uvijek znaju što treba reći da bismo se osjećali bolje. Jeste li se ikad zapitali koja je njihova tajna? Nakon godina iskustva iz razgovora s ljudima svih dobnih skupina na mom terapeutskom kauču, možda imam barem dio odgovora, kaže psihologinja dr. Barbara Greenberg, koja se specijalizirala za savjetovanje tinejdžera.

Dodaje kako je osjećaj da ste pronašli nekoga tko vas razumije i tko vam jednom svojom rečenicom 'otvori' nove vidike prekrasan, jednako kao što je teško kad osoba od koje očekujete pomoć kaže pogrešno, zbog čega se osjećate frustrirano i uznemireno.

- Svi smo to osjetili, i to s obje strane, kad očekujemo podršku, ili kad je drugima pokušavamo pružiti. Teško je dati univerzalna pravila o tome kako nekome dati pravi savjet, no važno je da probamo definirati neke stvari koje u takvim razgovorima samo odmažu i bolje ih je izbjegavati, piše psihologinja za portal Psychology Today. Evo 18 izjava koje će zasigurno upropastiti svaki razgovor i učiniti da se druga strana osjeća loše, a onaj tko ih je izgovorio poželjeti da je držao jezik za zubima:

Klonite se površnih komentara

1. Smiri se.

2. Opusti se.

3. Pretjeruješ.

4. Previše si osjetljiv.

5. Ne plači.

6. To nije osobno.

7. Ne shvaćaj to tako ozbiljno.

8. Mnogima je gore nego tebi.

Svi ti komentari čovjeka koji je uznemiren zbog problema mogu samo dodatno uznemiriti. Nema ništa umirujuće u tome da vam netko kaže 'smiri se', jer je očito da ne možete. Osim toga, većina stvari oko kojih se nerviramo jest osobne prirode, Da možete to što vas je uznemirilo ne shvatiti ozbiljno, ne bi vam trebao taj savjet. Dakle, svi ti komentari su pogrešni i umjesto njih, slušanje osobe koja je uznemirena bilo bi puno bolja alternativa.

Izbjegavajte sudbinske priče

9. Bilo je suđeno.

10. Sve se događa s razlogom.

11. On (ili oni, ili ona) je na boljem mjestu.

Dakle: Netko je upravo doživio gubitak, ili se suočio s vrlo stresnim životnim događajem, a vi, svjesno ili ne, činite da se osjeća još bespomoćnije. Opet, dopustite ljudima da izraze svoje osjećaje i recite im da imaju pravo na tugu.

Ne filozofirajte

12. Kako god. Kako hoćeš.

13. To mora da su hormoni.

14. Kad sam ja bio tvojih godina ...

15. Sretno s tim.

Nema sumnje da ovi komentari nikome ne koriste, jer odbijaju pravo na to da čovjek ima pravo na osobna iskustva i osjećaje. Ti komentari kao da sugeriraju: 'Tvoje iskustvo uopće nije važno, zanimljivo ili relevantno'. Ajoj!

Ne muljajte

16. Uz dužno poštovanje.

To je posebno neugodno, jer ono što slijedi često je samo jednostavno iskazivanje neslaganja. Na taj način ponižavate osobu s kojom razgovarate, otkud vam pravo za to?

17. Vratit ću se (ili, vratit ćemo se na tu temu).

Hm. Ponekad se ljudi i vrate sugovorniku, ili podsjete na temu koju su prekinuli, ali to najčešće znači da smatrate da osoba ili tema koju je nametnula uopće nisu bitni.

Ne vrijeđajte

18. Kako se to osjećaš?

Zaboga! Ako ste obraćali pažnju na ono što vam čovjek govori, trebali biste točno znati kako se osjeća.

