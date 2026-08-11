Obavijesti

Galerija

Komentari 0
IMATE 30, A IZGLEDATE KAO 40?

Ovih 20 svakodnevnih navika može ubrzati starenje vašeg lica

Na izgled kože ne utječu samo genetika i godine, već i brojne svakodnevne navike kojih često nismo ni svjesni. Neke od tih navika djeluju potpuno bezazleno, no njihov se učinak može postupno nakupljati godinama
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Ovih 20 svakodnevnih navika može ubrzati starenje vašeg lica
Donosimo 20 stvari koje mogu pridonijeti ranijoj pojavi bora, gubitku elastičnosti i umornijem izgledu kože. | Foto: 123RF
1/22
Donosimo 20 stvari koje mogu pridonijeti ranijoj pojavi bora, gubitku elastičnosti i umornijem izgledu kože. | Foto: 123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026