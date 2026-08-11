Ovih 20 svakodnevnih navika može ubrzati starenje vašeg lica

Na izgled kože ne utječu samo genetika i godine, već i brojne svakodnevne navike kojih često nismo ni svjesni. Neke od tih navika djeluju potpuno bezazleno, no njihov se učinak može postupno nakupljati godinama
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Donosimo 20 stvari koje mogu pridonijeti ranijoj pojavi bora, gubitku elastičnosti i umornijem izgledu kože.
| Foto: 123RF
Donosimo 20 stvari koje mogu pridonijeti ranijoj pojavi bora, gubitku elastičnosti i umornijem izgledu kože.
|
Foto: 123RF
Donosimo 20 stvari koje mogu pridonijeti ranijoj pojavi bora, gubitku elastičnosti i umornijem izgledu kože.
| Foto: 123RF
1. PRESKAKANJE KREME ZA SUNČANJE KAD JE OBLAČNO.
UV zrake prolaze kroz oblake više nego što mnogi misle, zbog čega koža može biti izložena štetnom djelovanju sunca čak i kada dan ne izgleda sunčano. Svako nezaštićeno izlaganje UV zračenju može pridonijeti razgradnji kolagena i postupnom nastanku sitnih linija i bora.
Upravo zato preskakanje kreme sa zaštitnim faktorom samo zato što je nebo oblačno može s vremenom ubrzati vidljive znakove starenja kože.
| Foto: 123RF
2. SPAVANJE NA BOKU.
Pritiskanje iste strane lica o jastuk iz noći u noć s vremenom može ostaviti tragove koji više ne nestaju odmah nakon buđenja. Ono što u dvadesetima izgleda kao privremeni nabor na koži, kasnije se može pretvoriti u izraženiju liniju, osobito na tanjoj koži obraza i čela.
Spavanje na leđima može pomoći smanjiti takav ponavljajući pritisak na lice i nastanak takozvanih bora od spavanja.
| Foto: 123RF
3. NEUKLANJANJE ŠMINKE PRIJE SPAVANJA.
Ostaci pudera, maskare i druge šminke tijekom noći mogu zadržavati masnoću, nečistoće i čestice onečišćenja na koži, što s vremenom može pridonijeti začepljenim porama i umornijem, sivkastom tenu. Iako je nakon dugog dana lako preskočiti ovaj korak, koža se tijekom noći obnavlja i najbolje funkcionira kada je temeljito očišćena.
Redovito uklanjanje šminke prije spavanja zato je jedna od najjednostavnijih navika za očuvanje urednog i svježeg izgleda kože.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
4. ŠKILJENJE BEZ SUNČANIH NAOČALA.
Učestalo škiljenje stalno aktivira iste sitne mišiće oko očiju, a s vremenom se takvi ponavljajući pokreti mogu pretvoriti u vidljivije linije i bore. Naviku mogu potaknuti jako sunce, odsjaj ekrana ili čak nekorigiran vid, često bez da smo toga svjesni.
Sunčane naočale mogu pomoći smanjiti potrebu za škiljenjem, a ujedno štite osjetljivo područje oko očiju od UV zračenja.
| Foto: 123RF
5. KRONIČNA DEHIDRACIJA.
Koža velikim dijelom sadrži vodu, pa dugotrajan nedovoljan unos tekućine može učiniti da izgleda suše, umornije i manje elastično. Zbog manjka hidratacije sitne linije također mogu postati uočljivije, osobito ako se takva navika ponavlja iz dana u dan.
Promjene se često događaju postupno, pa ih mnogi pripisuju isključivo starenju, iako i svakodnevni unos vode može imati važnu ulogu u izgledu kože.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. PUŠENJE.
Nikotin sužava krvne žile blizu površine kože, zbog čega do nje dolazi manje kisika i hranjivih tvari potrebnih za zdrav i svjež izgled. Dugotrajno pušenje zato se povezuje s bržim gubitkom elastičnosti i izraženijim znakovima starenja kože.
Uz to, ponavljano stiskanje usana pri pušenju može pridonijeti nastanku sitnih linija oko usta, neovisno o štetnom djelovanju duhanskog dima na kožu.
| Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)
7. PREKOMJERAN UNOS ŠEĆERA.
Višak šećera u krvi može se vezati za kolagen i elastin u procesu koji se naziva glikacija. Time se s vremenom može smanjiti elastičnost kože, zbog čega ona postaje manje čvrsta i teže se vraća u prvobitno stanje.
Prehrana bogata rafiniranim ugljikohidratima i slatkišima može dodatno potaknuti taj proces te pridonijeti ranijoj pojavi vidljivih znakova starenja kože.
| Foto: 123RF
8. VRUĆI TUŠEVI.
Vrlo vruća voda može ukloniti dio prirodnih masnoća koje štite kožu, zbog čega ona postaje suša i sklonija iritacijama. Ako se to ponavlja svakodnevno tijekom duljeg razdoblja, kožna barijera može oslabjeti, a koža teže zadržavati vlagu.
Mlaka voda jednako dobro obavlja posao čišćenja, a pritom je nježnija prema koži i njezinoj prirodnoj zaštitnoj barijeri.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. PRETJERANI PILING.
Uklanjanje mrtvih stanica kože može pomoći da ten izgleda glađe i svježije, no pretjerivanje može imati suprotan učinak. Prečest ili pregrub piling može oštetiti zaštitnu barijeru kože, izazvati iritaciju i povećati gubitak vlage.
Umjesto da spriječi pojavu sitnih linija, pretjerana eksfolijacija može ih učiniti vidljivijima, osobito ako koža nema dovoljno vremena za oporavak.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. NEDOSTATAK SNA.
Koža se tijekom noći intenzivno obnavlja, a tada se odvijaju i procesi povezani s proizvodnjom kolagena te popravljanjem oštećenja nastalih tijekom dana. Ako redovito spavate premalo, taj proces može biti nepotpun, što se na licu može očitovati kroz umoran ten, podbuhlost i sporiji oporavak kože.
Dugotrajan manjak sna, osobito kada se redovito spava manje od šest sati, može s vremenom učiniti znakove starenja vidljivijima.
| Foto: 123RF
11. KRONIČNI STRES.
Tijekom dugotrajnih razdoblja stresa tijelo luči više kortizola, hormona koji može pridonijeti bržoj razgradnji kolagena. Zbog toga se posljedice stresa često mogu primijetiti i na koži, kroz umorniji izgled, manju elastičnost i izraženije linije.
Napetost dodatno potiče nesvjesno stiskanje čeljusti i mrštenje, što s vremenom može naglasiti bore na čelu i oko usta.
| Foto: 123RF
12. „TECH NECK” – BORE OD GLEDANJA U MOBITEL.
Višesatno gledanje prema dolje u mobitel svakodnevno drži kožu vrata i područja čeljusti u neprirodnom položaju. Dugoročno, takvo ponavljano savijanje vrata može pridonijeti izraženijim vodoravnim linijama i opuštanju kože, a dermatolozi ih sve češće primjećuju i kod mlađih osoba.
Držanje mobitela bliže razini očiju, umjesto stalnog spuštanja glave, jednostavna je promjena koja može smanjiti opterećenje vrata i kože.
| Foto: 123RF
13. TRLJANJE OČIJU.
Koža oko očiju među najtanjima je i najosjetljivijima na cijelom tijelu, zbog čega je posebno podložna iritaciji i oštećenjima izazvanima stalnim trljanjem. Alergije, umor ili jednostavno navika mogu potaknuti taj pokret, a svako učestalo povlačenje i pritiskanje dodatno rasteže osjetljivo tkivo.
S vremenom takva navika može pridonijeti izraženijim linijama i opuštenijem izgledu kože oko očiju.
| Foto: Canva/screenshot
14. PRESKAKANJE HIDRATANTNE KREME.
Čak i masna koža treba odgovarajuću hidrataciju i zaštitnu barijeru. Redovito preskakanje hidratantne kreme može dovesti do gubitka vlage, osjećaja zatezanja i slabije elastičnosti, dok kod nekih osoba koža može reagirati i pojačanim lučenjem sebuma.
Iako je ovaj korak lako zanemariti tijekom užurbanih jutara, dugoročno održavanje dobre hidratacije pomaže koži da ostane mekša, elastičnija i njegovanija.
| Foto: Dreamstime
15. PREKOMJERNA KONZUMACIJA ALKOHOLA.
Alkohol dehidrira organizam, a koža je često jedno od prvih mjesta na kojima se to primijeti. Nakon konzumacije može izgledati umornije, suše i manje elastično, a ako se takva navika često ponavlja, promjene s vremenom mogu postati izraženije.
Alkohol također širi krvne žile na licu, pa dugotrajna i učestala konzumacija može pridonijeti trajnom crvenilu i vidljivijim kapilarama.
| Foto: 123RF
16. JO-JO DIJETE.
Brzo mršavljenje, a zatim ponovno dobivanje kilograma, iznova rasteže kožu koja se nakon svakog takvog ciklusa ne mora potpuno vratiti u prijašnje stanje. S vremenom to može pridonijeti gubitku čvrstoće i elastičnosti kože, osobito na licu.
Učinak može postati izraženiji s godinama jer se prirodna sposobnost kože da se zateže i obnavlja postupno smanjuje.
| Foto: PROFIMEDIA
17. PIJENJE NA SLAMKU.
Pijenje na slamku uključuje ponavljano stiskanje usana, pri čemu rade isti mišići oko usta koji se aktiviraju i kod pušenja. Ako se taj pokret ponavlja svakodnevno godinama, može pridonijeti ranijem nastanku sitnih okomitih linija iznad gornje usne.
Riječ je o navici koja se rijetko povezuje s borama upravo zato što djeluje potpuno bezazleno.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
18. PREVIŠE SOLI U PREHRANI.
Prehrana bogata natrijem može potaknuti zadržavanje tekućine, zbog čega lice može izgledati podbuhlo i manje definirano, osobito ujutro. Prekomjeran unos soli također može pridonijeti narušavanju ravnoteže tekućine u organizmu, pa koža s vremenom može djelovati suše i umornije.
Smanjenje unosa procesirane i izrazito slane hrane jednostavan je način da se smanji količina natrija u svakodnevnoj prehrani.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
19. PRLJAVI EKRAN MOBITELA.
Na ekranu mobitela tijekom dana nakupljaju se masnoća, nečistoće i bakterije, a prilikom telefonskih razgovora sve to dolazi u izravan kontakt s kožom obraza. Ako se ekran rijetko čisti, može povećati mogućnost pojave prištića i iritacija upravo na dijelu lica na koji naslanjamo telefon.
Redovito čišćenje mobitela zato nije važno samo zbog higijene uređaja, nego može pomoći i u održavanju čišće kože.
| Foto: 123RF
20. MRŠTENJE PRED EKRANOM.
Višesatno gledanje u ekran često prati nesvjesno mrštenje, osobito kada je tekst sitan, osvjetljenje loše ili naprežemo oči. Ako se isti izraz lica ponavlja iz dana u dan, privremene linije na čelu i između obrva s vremenom mogu postati izraženije.
Povećavanje veličine teksta i prilagodba svjetline zaslona mogu smanjiti naprezanje očiju, ali i potrebu za stalnim mrštenjem.
| Foto: 123RF