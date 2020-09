Ovih 20 trikova vaše šminkanje podići će na skroz novu razinu

Kada nanosite umjetne trepavice, nemojte žuriti s nanošenjem nakon dodavanja ljepila. Pričekajte dok se ljepilo za trepavice ne osuši, otprilike 30 do 40 sekundi i onda ih krenite lijepiti

<p>Većina nas je svladala osnove kada je šminka u pitanju, stvari poput uklanjanja vodootporne maskare, gdje i kako nanijeti rumenilo i kako prikriti podočnjake pravim korektorom. Ali čak i ako desetljećima pratite određena pravila, postoje neki trikovi zbog kojih ćete se zapitati: 'Kako to nisam znao/la?!'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Za vas smo izdvojili najbolje savjete i trikove koje preporučuju profesionalci. Bez obzira želite li riješiti uobičajene probleme sa šminkanjem poput razmazivanja ili blijeđenja ili pak želite samo promijeniti izgled, ove savjete i trikove trebate isprobati što prije.</p><h2>1. Napudrajte trepavice </h2><p>Ključ mekanijih i punijih trepavica? Malo prozirnog pudera u prahu. Nakon prvog sloja maskare, isprašite trepavice laganim slojem pudera u prahu - ovo će dodati volumen vašim trepavicama čineći ih da izgledaju gušće. Dodajte drugi sloj maskare da pokrije prašinu od pudera i vidjet ćete razliku sami.</p><h2>2. Nanesite korektor u trokut</h2><p>Umjesto točkastog stavljanja korektora ispod očiju, nanesite naopako postavljen trokut kako biste posvijetlili podočnjake.</p><h2>3. Primijenite olovku za oči kako biste nadopunili oblik vašeg oka</h2><p>Oči su različite. Prvo shvatite svoj oblik očiju, a zatim naučite koja vam olovka najviše pristaje i na koji način ju trebate nanositi kako bi vam istaknula i otvorila oči.</p><h2>4. Nemojte žurno stavljati umjetne trepavice</h2><p>Kada nanosite umjetne trepavice, nemojte žuriti s nanošenjem nakon dodavanja ljepila. Pričekajte dok se ljepilo za trepavice ne osuši, otprilike 30 do 40 sekundi i onda ih krenite lijepiti.</p><h2>5. Prilikom stavljanja trepavica ne zaboravite pogledati dolje</h2><p>Nakon što se ljepilo osušile, držite ogledalo ispod vidnog polja dok stavljate umjetne trepavice. Gledajte u ogledalo dok lijepite.</p><h2>6. Osvježite svoju staru maskaru s grudicama</h2><p>Ako se vaša omiljena maskara počne sušiti i dobivati grudice, dodajte nekoliko kapi fiziološke otopine i zavrtite četkom. To će dodati vlagu formuli maskare i produljiti joj rok trajanja.</p><h2>7. Koristite sjenilo kao olovku za oči</h2><p>Četkicu namočite vodom ili sprejom za fiksiranje. Umočite mokru četkicu u svoje sjenilo, a zatim nanesite sjenilo u obliku olovke za oči. Koristite tanki kist poput olovke.</p><h2>8. Nemojte cijelo oko mazati crnom olovkom</h2><p>Nakon što završite s nanošenjem olovke za oči na gornju liniju trepavica, zaustavite se tamo ili će vam oči izgledati manje. </p><h2>9. Nanesite bijelu olovku na vodenu liniju kako biste proširili oči</h2><p>Iako će tamna linija na vašoj vodenoj liniji zatvoriti oči, bijela olovka za oči ima suprotan učinak. Pronađite olovku koja je nekoliko nijansi svjetlija od vašeg tona kože. Nanesite olovku na donju vodenu liniju. To će stvoriti iluziju većih, svjetlijih očiju.</p><h2>10. Koristite bijelu olovku za oči kako biste naglasili svoje obrve</h2><p>Bijelu olovku namažite direktno ispod obrva prateći liniju vaših obrva. To će dramatično istaknuti prirodni luk vaših obrva.</p><h2>11. Iskoristite posljednje kapi šminke</h2><p>Kad je vaša tekuća šminka 'prazna', zapravo nije prazna. Prije nego što bacite bočicu pudera ili korektora, kupite špatulu kako biste izbacili i posljednju kap.</p><h2>12. Uvijte trepavice više puta</h2><p>Ako tražite duge, pune trepavice, nemojte samo jednom pritisnuti uvijač za trepavice. Kad uvijate trepavice, pulsirajte nekoliko puta cijelom duljinom trepavica kako biste dobili volumen trepavica.</p><h2>14. Istaknite usne highlighterom</h2><p>Nakon što nanesete ruž za usne, jednostavno stavite malo highlightera na Kupidov luk iznad usana i odmah ćete vidjeti razliku.</p><h2>15. Olovkom za usne stvorite iluziju punijih usana</h2><p>Olovka za usne ne samo da drži vaš ruž na mjestu već ako crtate malo iznad prirodne linije usana, usne možete učiniti većima i sve to prikriti ružom.</p><h2>16. Pomiješajte balzam za usne i ruž</h2><p>Ako nemate balzam u malo tamnijoj boji, a ne želite stavljati ruž onda malo ruža pomiješajte s labelom i dobiti ćete boju koju tražite, a koja će vam usput hidratizirati usnice.</p><h2>17. Palac skida ruž sa zubiju</h2><p>Nitko ne želi da njihov osmijeh pokazuje i njihov ruž. Da biste zadržali ruž na usnama, jednostavno podignite i stavite palac u usta, a zatim ga brzo izvucite. Na taj ćete način obrisati ruž s unutarnje strane usana prije nego što se ocrta na zube.</p><h2>18. Ruž fiksirajte prozirnim puderom</h2><p>Nanesite svoj omiljeni ruž kao i obično. Nakon toga stavite maramicu na usne i nanesite prozirni puder preko maramice na usne. Ruž će vam držati cijelu noć.</p><h2>19. Ne testirajte puder na zapešću</h2><p>Iako je zasigurno lakše nanijeti neku podlogu ili korektor na zapešće kako biste provjerili odgovara li tonu vaše kože, to ne biste ipak trebali raditi. Testirajte puder ili korektor uvijek na licu ili vratu, nikad na rukama. Vaša ruka vjerojatno ima drugačiju boju od vašeg lica, pa je ovo jedini način da dobijete precizno podudaranje boja.</p><h2>20. Uradi sam vlastitu toniranu hidratantnu kremu</h2><p>Kada želite nešto 'laganije' za ljeto, ne morate skroz izbaciti puder, možete ga pretvoriti u obojenu hidratantnu kremu. Na dlan nanesite malo kreme i par kapi pudera i pomiješajte te nanesite na lice da vidite kako će se ponašati. Prema potrebi dodajete više ili manje kreme ili pudera, piše <a href="https://www.goodhousekeeping.com/beauty/makeup/g32407000/best-makeup-hacks/" target="_blank">GH.</a></p>