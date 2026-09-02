Ovih 20 ženskih imena muškarci smatraju najprivlačnijima

Ime je jedna od prvih stvari koje saznamo kada nekoga upoznamo, a pojedina mogu moškarcima zvučati nježnije, romantičnije ili upečatljivije od drugih. Neka privlače pažnju zbog melodije i kratkoće, druga zbog elegancije ili topline koju povezujemo s njihovim zvukom
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Evo 20 ženskih imena koja se izdvajaju upravo po tome kako zvuče.
| Foto: 123RF
Evo 20 ženskih imena koja se izdvajaju upravo po tome kako zvuče. |
Foto: 123RF
Evo 20 ženskih imena koja se izdvajaju upravo po tome kako zvuče.
| Foto: 123RF
1. ANA.
Kratko, klasično i bezvremensko ime. Zvuči nježno, jednostavno i vrlo elegantno.
| Foto: 123RF
2. AVA.
Jednostavno i toplo ime koje se lako pamti. Ima blag, ali dovoljno upečatljiv zvuk.
| Foto: 123RF
3. AMELIJA. Nježno i jasno ime koje ostavlja samouvjeren dojam. Istodobno zvuči poznato i ženstveno.
| Foto: 123RF
4. NATALIJA.
Melodično i elegantno ime koje djeluje vedro i nježno. Kod nas je vrlo poznato, ali i dalje ima posebnu toplinu.
| Foto: 123RF
5. ELENA. Nježno i bezvremensko ime koje je muškarcima jako privlačno.
| Foto: 123RF
6. HANA.
Kratko i mekano ime koje ima vrlo ženstven zvuk. Upravo ga jednostavnost čini posebno privlačnim.
| Foto: 123RF
7. BELA.
Moderno i kratko ime koje zvuči energično i samouvjereno. Ima dobru kombinaciju nježnosti i karaktera.
| Foto: 123RF
8. MARTA.
Ime koje djeluje ozbiljno, ali i toplo. Kratko je, jasno i vrlo lako pamtljivo.
| Foto: 123RF
9. CELINA.
Jedno od onih imena koja zvuče lijepo upravo zato što je strano. Kratko je, mekano i vrlo ženstveno.
| Foto: 123RF
10. SARA.
Poznato i omiljeno ime koje djeluje nježno i pristupačno. Lako se izgovara i ostavlja topao dojam.
| Foto: 123RF
11. KLARA.
Elegantno i profinjeno ime koje ima vrlo čist zvuk. Djeluje klasično, ali nikako zastarjelo.
| Foto: 123RF
12. DORA.
Kratko i razigrano ime koje zvuči vedro i simpatično. Ima toplinu zbog koje se lako pamti.
| Foto: 123RF
13. LEA.
Vrlo kratko, jednostavno i nježno ime. Upravo zbog toga zvuči moderno i elegantno.
| Foto: 123RF
14. MAGDALENA.
Dulje ime koje djeluje romantično i profinjeno. Ima tradicionalan prizvuk, ali i snažnu ženstvenost.
| Foto: 123RF
15. ANTONIJA.
Ime koje zvuči ozbiljno i elegantno, ali istodobno toplo. Ima snažan i vrlo prepoznatljiv ritam.
| Foto: 123RF
16. KARLA.
Kratko i moderno ime koje ostavlja samouvjeren dojam. Zvuči čvrsto, ali i dovoljno nježno.
| Foto: 123RF
17. HELENA.
Klasično ime s profinjenim zvukom. Djeluje elegantno, mirno i pomalo romantično.
| Foto: 123RF
18. LAURA.
Nježno i vrlo melodično ime. Zvuči moderno, ali dovoljno klasično da nikada ne izlazi iz mode.
| Foto: 123RF
19. SOFIJA.
Ime koje se često povezuje s elegancijom i nježnošću. Ima mekan zvuk i vrlo ženstven dojam.
| Foto: 123RF
20. VALENTINA.
Dulje, romantično i zvučno ime. Djeluje ženstveno, elegantno i dovoljno upečatljivo da se lako pamti.
| Foto: 123RF