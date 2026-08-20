Ovih 40 namirnica potiču upale

Neke uobičajene bolesti mogu uzrokovati bolne upale koje je teško liječiti i koje se često vraćaju. Izbjegavanje 40 namirnica s ovog popisa moglo bi pomoći u ublažavanju bolova i smanjenju učestalosti upalnih epizoda
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U nastavku pogledajte koje namirnice uzrokuju upalu.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje namirnice uzrokuju upalu. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje namirnice uzrokuju upalu.
| Foto: 123RF
BIJELI KRUH Bijelo brašno koje se koristi u kruhu može pridonijeti stvaranju spojeva povezanih s upalnim procesima u tijelu. Kod osoba osjetljivih na gluten ili oboljelih od celijakije može izazvati dodatne probavne tegobe i nelagodu. Ako ste skloni upalama, preporučuje se ograničiti unos bijelog kruha i birati cjelovitije vrste.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
MLIJEKO Mnogi ljudi imaju poteškoća s probavljanjem mlijeka, osobito kravljeg, zbog osjetljivosti na laktozu ili mliječne proteine. Dodani sastojci i konzervansi u nekim proizvodima mogu dodatno opteretiti organizam. Smanjenje unosa mliječnih proizvoda kod nekih osoba može pomoći u ublažavanju određenih upalnih reakcija.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
SIR Sir je namirnica koja često sadrži zasićene masti, a veće količine mogu nepovoljno utjecati na organizam. Masniji sirevi posebno imaju veći udio masti koje se povezuju s upalnim procesima. Ako želite smanjiti njihov unos, možete birati manje masne vrste.
| Foto: 123RF
SLADOLED Sladoled je popularna poslastica, ali često sadrži velike količine šećera, mliječnih sastojaka i dodataka poput kukuruznog sirupa. Neke vrste mogu sadržavati i gluten ili trans masti, ovisno o sastavu. Kod osoba osjetljivih na određene sastojke može pridonijeti pojavi neugodnih reakcija.
| Foto: 123RF
POMFRIT Pomfrit sadrži mnogo škroba, soli i ulja, a često se priprema prženjem u velikoj količini masnoće. Takva kombinacija može pridonijeti povećanju upalnih procesa i negativno utjecati na razinu kolesterola. Česta konzumacija pržene hrane povezuje se s većim rizikom za zdravlje srca.
| Foto: Canva
PILEĆI MEDALJONI Pileći medaljoni, osobito oni iz restorana brze hrane, često su jako prerađeni proizvodi. Paniranje obično sadrži bijelo brašno, gluten, sol, a ponekad i šećer. Zbog toga mogu sadržavati više sastojaka koji kod osjetljivih osoba mogu potaknuti upalne reakcije.
| Foto: PROFIMEDIA
BIJELA TJESTENINA Bijela tjestenina izrađena je od rafiniranog brašna koje se brzo razgrađuje i može naglo povisiti razinu šećera u krvi. Kao i kod bijelog kruha, takve namirnice povezuju se s procesima koji mogu potaknuti upale. Cjelovite vrste tjestenine mogu biti bolji izbor zbog većeg udjela vlakana.
| Foto: 123RF
GAZIRANA PIĆA Gazirana pića često sadrže velike količine šećera i različite dodatke koji mogu negativno utjecati na organizam. Posebno se ističu dijetalne verzije koje često sadrže umjetna sladila poput aspartama. Prekomjeran unos takvih napitaka može pridonijeti razvoju metaboličkih problema i upalnih procesa.
| Foto: Pixabay/Prijatelji životinja
VOĆNI SOKOVI Mnogi kupovni voćni sokovi sadrže velike količine šećera i dodataka koji se ne primjećuju odmah. Za razliku od cijelog voća, sokovi često nemaju dovoljno vlakana koja usporavaju apsorpciju šećera. Bolji izbor mogu biti svježe pripremljeni sokovi bez dodatnog šećera ili konzumacija cijelog voća.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
SUHOMESNATI PROIZVODI Prerađeno meso poput salama i drugih narezanih proizvoda često sadrži konzervanse, velike količine soli i pojačivače okusa. Neki proizvodi sadrže i mononatrijev glutamat (MSG), dodatak koji određene osobe teže podnose. Zbog visokog stupnja prerade mogu pridonijeti povećanom riziku od upalnih procesa.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
VAFLI Vafli su popularan izbor za doručak, ali često sadrže bijelo brašno, gluten i velike količine šećera. Kombinacija rafiniranih ugljikohidrata i dodatnih zaslađivača može potaknuti upalne procese u tijelu. Posebno treba paziti na gotove verzije koje često sadrže dodatne konzervanse i aditive.
| Foto: DREAMSTIME
KEKSI Iako ih mnogi vole kao brzi međuobrok, keksi često sadrže sastojke poput bijelog brašna, glutena i šećera. Takva kombinacija može negativno utjecati na razinu šećera u krvi i pridonijeti upalnim reakcijama. Česta konzumacija prerađenih slastica može povećati unos sastojaka koji nisu povoljni za organizam.
| Foto: ilustracija/Canva
BOMBONI Bomboni su puni šećera, a prevelik unos šećera povezuje se s povećanjem upalnih procesa u tijelu. Šećer može potaknuti stvaranje tvari koje doprinose osjećaju umora i nelagode. Zbog toga ih je najbolje konzumirati rijetko i u manjim količinama.
| Foto: Pixabay/Prijatelji životinja
ALKOHOL Umjerena konzumacija alkohola kod nekih ljudi ne mora predstavljati problem, ali pretjerivanje može imati negativne posljedice. Često i obilno konzumiranje alkohola može narušiti ravnotežu u probavnom sustavu i potaknuti upalne procese. Dugotrajna prekomjerna konzumacija povezuje se i s oštećenjem različitih organa.
| Foto: Vershinin
KRAFNE Krafne su namirnica koja uglavnom sadrži velike količine šećera i rafiniranog brašna. Dodaci poput čokoladnih preljeva, krema ili slatkih posipa dodatno povećavaju količinu šećera i masnoća. Zbog toga mogu pridonijeti povećanom riziku od upalnih reakcija.
| Foto: PROFIMEDIA
NAPICI S KAVOM Kava sama po sebi ne mora biti problem, ali dodaci poput šećera, mlijeka, sirupa i vrhnja mogu značajno promijeniti njezin sastav. Kofein kod nekih ljudi može utjecati na hormone stresa, što može utjecati na razinu inzulina i upalne procese. Slatki napici na bazi kave često sadrže puno kalorija i dodanih šećera.
| Foto: 123RF
KREKERI Krekeri su često visoko prerađena namirnica koja sadrži mnogo škroba, soli i rafiniranog brašna. Kod osoba osjetljivih na gluten mogu izazvati dodatne tegobe. Zbog manjka hranjivih tvari i vlakana nisu najbolji izbor za svakodnevnu prehranu.
| Foto: Thinkstock
ČIPS Čips sadrži velike količine soli, ulja, konzervansa, a neke vrste i dodatni šećer. Kombinacija masnoća i prerađenih sastojaka može pridonijeti upalnim procesima i zadržavanju tekućine u tijelu. Osim toga, česta konzumacija može negativno utjecati na zdravlje srca.
| Foto: Pixabay
MAJONEZA Majoneza može biti skriveni izvor sastojaka koji se povezuju s upalama jer često sadrži ulje, sol i dodatni šećer. Velike količine masnoća mogu povećati ukupan unos kalorija i nepovoljno utjecati na zdravlje. Umjereno korištenje ili domaće verzije s kvalitetnijim sastojcima mogu biti bolji izbor.
| Foto: ilustracija/Canva
UMAK ZA ROŠTILJ Umaci za roštilj često sadrže velike količine dodanog šećera kako bi dobili karakterističan slatki okus. Osim šećera, mogu sadržavati i razne konzervanse te dodatke. Smanjenje količine umaka ili priprema domaće verzije može pomoći u kontroli unosa šećera.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
POHANI LUK Luk sam po sebi može biti zdrava namirnica, ali pohanjem gubi dio svojih nutritivnih vrijednosti. Tijesto u kojem se prži često sadrži brašno, sol i velike količine masnoće. Takva kombinacija pržene hrane može pridonijeti upalnim procesima u tijelu.
| Foto: 123RF
PIZZA Pizza često sadrži kombinaciju sastojaka koji se povezuju s upalnim reakcijama, poput rafiniranog brašna, sira, soli i prerađenog mesa. Tijesto od bijelog brašna brzo podiže razinu šećera u krvi. Povremena konzumacija nije problem za većinu ljudi, ali česti unos može biti nepovoljan.
| Foto: 123RF
SLANINA Slanina je bogata solju, zasićenim mastima i često sadrži različite dodatke tijekom prerade. Veći unos prerađenog mesa povezuje se s povećanim rizikom za bolesti srca i druge zdravstvene probleme. Najbolje ju je konzumirati rijetko i u manjim količinama.
| Foto: Dremastime
PERECI Pereci su hrskavi i popularni kao međuobrok, ali često sadrže velike količine soli, bijelog brašna i glutena. Zbog visokog udjela rafiniranih ugljikohidrata mogu brzo povisiti razinu šećera u krvi. Kod osjetljivih osoba mogu pridonijeti pojavi neugodnih simptoma povezanih s upalama.
| Foto: Fotolia
HAMBURGERI Hamburgeri često kombiniraju više sastojaka koji mogu biti problematični za organizam, poput bijelog peciva, prerađenog mesa, sira i umaka bogatih solju i šećerom. Iako su ukusni i zasitni, česta konzumacija može povećati unos prerađenih namirnica. Zdravija alternativa može biti priprema kod kuće s kvalitetnijim sastojcima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BAGELI Bageli se najčešće rade od bijelog brašna i sadrže gluten, zbog čega kod osjetljivih osoba mogu izazvati probavne tegobe i nelagodu. Budući da su bogati rafiniranim ugljikohidratima, mogu brzo povisiti razinu šećera u krvi. Ako ste skloni upalnim reakcijama, bolji izbor mogu biti verzije od cjelovitih žitarica.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
JOGURT Jogurt u manjim količinama može biti koristan jer sadrži probiotike koji podržavaju zdravlje probave. Ipak, mnogi kupovni jogurti sadrže puno šećera, konzervansa i dodataka koji mogu nepovoljno djelovati na organizam. Kod osoba osjetljivih na mliječne proizvode veće količine mogu izazvati neugodne reakcije.
| Foto: 123RF
MASLAC Maslac sadrži velike količine zasićenih masti, a kod nekih osoba može pridonijeti povećanju upalnih procesa. Mliječni sastojci u njemu mogu biti problem za ljude koji imaju osjetljivost na mliječne proizvode. Također, neke zamjene za maslac mogu sadržavati umjetne trans masti koje nisu povoljne za zdravlje.
| Foto: stockcreations
KOBASICE Kobasice su često jako prerađeni proizvodi koji sadrže velike količine soli, konzervansa i dodataka. Osim toga, mogu sadržavati zasićene masti i druge sastojke povezane s povećanim rizikom od upalnih procesa. Zbog toga ih je najbolje jesti umjereno i birati kvalitetnije proizvode.
| Foto: Dreamstime
UMJETNA SLADILA Neka umjetna sladila, poput aspartama, tijelo može teže obraditi, a kod nekih ljudi mogu izazvati neželjene reakcije. Često se dodaju u proizvode koji se predstavljaju kao zdraviji izbor, poput dijetalnih napitaka. Iako su niskokalorična, preporučuje se ne pretjerivati s njihovim unosom.
| Foto: 123RF
ŽITARICE ZA DORUČAK Mnoge industrijske žitarice za doručak sadrže velike količine šećera, konzervansa i rafiniranih sastojaka. Neke vrste sadrže i gluten te su jako prerađene. Iako su praktične za brz doručak, nisu uvijek najbolji izbor ako želite smanjiti unos sastojaka koji mogu potaknuti upalne procese.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SALAMA Salama spada među prerađene mesne proizvode koji često sadrže velike količine soli, dodataka i konzervansa. Može sadržavati i trans masti koje se povezuju s povećanim rizikom od bolesti srca. Povremena konzumacija u manjim količinama bolji je izbor nego redovito jedenje.
| Foto: 123RF
SUŠENA GOVEDINA Sušena govedina može biti praktičan međuobrok, ali često sadrži velike količine soli i dodataka koji se koriste tijekom prerade. Kupovne verzije mogu sadržavati konzervanse i umjetne sastojke koji kod nekih ljudi mogu izazvati nepovoljne reakcije. Domaće pripremljene verzije obično imaju jednostavniji sastav.
| Foto: 123RF
HRENOVKE Hrenovke su popularne, ali često sadrže brojne dodatke, konzervanse i prerađene sastojke. Neke vrste mogu sadržavati i nezdrave masti koje mogu pridonijeti upalnim procesima. Zbog toga ih je preporučljivo jesti rijetko i u sklopu uravnotežene prehrane.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MUFFINI Iako se često predstavljaju kao laganija verzija kolača, muffini najčešće sadrže bijelo brašno, šećer i gluten. Ti sastojci kod nekih osoba mogu pridonijeti povećanoj razini upalnih procesa. Posebno treba paziti na industrijske verzije koje često imaju dodatne šećere i konzervanse.
| Foto: DREAMSTIME
JUHA IZ KONZERVE Gotove juhe iz trgovine često sadrže velike količine soli i dodatke poput mononatrijevog glutamata (MSG). Takvi sastojci mogu biti problematični za osobe koje su osjetljive na određene aditive. Domaća juha pripremljena od svježih namirnica obično je kvalitetniji izbor.
| Foto: 123RF
KEKSI ZA DORUČAK (BISCUITS) Keksi i slični proizvodi od tijesta često sadrže bijelo brašno, gluten i velike količine prerađenih sastojaka. Iako mogu biti praktični uz obrok, kod nekih ljudi mogu izazvati osjećaj težine i nelagode. Bolji izbor mogu biti proizvodi s više vlakana i manje dodataka.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
KOKICE ZA MIKROVALNU Kokice same po sebi mogu biti zdrava grickalica, ali one pripremljene u mikrovalnoj često sadrže puno soli, ulja i umjetnih aroma. Posebno problematični mogu biti dodaci poput umjetnog maslaca. Zdravija opcija su obične kokice pripremljene kod kuće s manje dodataka.
| Foto: David Kadlec
KREM ZA KAVU BEZ MLIJEKA Iako se često smatra alternativom mlijeku, nemliječni dodaci za kavu mogu sadržavati trans masti, šećer i velike količine ugljikohidrata. Takvi sastojci mogu pridonijeti upalnim procesima ako se često konzumiraju. Važno je provjeriti sastav proizvoda i birati jednostavnije opcije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
GLAZURA IZ KONZERVE Gotove glazure za kolače uglavnom sadrže velike količine šećera i različite prerađene sastojke. Iako su praktične za ukrašavanje slastica, mogu značajno povećati unos šećera. Česta konzumacija može pridonijeti nepovoljnim reakcijama povezanima s upalama.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA