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PUT PREMA BOLESTI

Ovih 40 namirnica potiču upale

Neke uobičajene bolesti mogu uzrokovati bolne upale koje je teško liječiti i koje se često vraćaju. Izbjegavanje 40 namirnica s ovog popisa moglo bi pomoći u ublažavanju bolova i smanjenju učestalosti upalnih epizoda
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Ovih 40 namirnica potiču upale
U nastavku pogledajte koje namirnice uzrokuju upalu. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koje namirnice uzrokuju upalu. | Foto: 123RF
Komentari 0

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