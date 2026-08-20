Ovih 40 namirnica potiču upale

KOKICE ZA MIKROVALNU Kokice same po sebi mogu biti zdrava grickalica, ali one pripremljene u mikrovalnoj često sadrže puno soli, ulja i umjetnih aroma. Posebno problematični mogu biti dodaci poput umjetnog maslaca. Zdravija opcija su obične kokice pripremljene kod kuće s manje dodataka. | Foto: David Kadlec