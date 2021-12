Ako vam je zima tužna i depresivna, nemojte brinuti. To vrlo lako možete promijenite s nečim vrlo jednostavnim, a to je nova boja kose. Svi znamo koliko nas veseli neka nova promjena, a osobito kada je riječ o novoj frizuri ili boji. Neki će se ove zime odlučiti za bogatije, tamnije nijanse, a frizer Nick Stenson predviđa da će ledeno hladne nijanse ove zime zauzimati beauty scenu. Ako ne znate kako transformirati svoj izgled i postići sasvim novi look pogledajte koje boje su ove zime IN.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Espresso smeđa

Prirodno je da ljudi žele postati tamniji kada zahladi. Smeđe nijanse su nešto bogatije i egzotičnije zimi, a kosa vam još više može izgledati sjajnije.

2. Ledeno plava

Ledeno plava se može usporediti s hladnim vremenom vani, ali moramo priznati kako je to uz smeđu boju, jedna od najčešćih nijansi preko zime. Ova super-blijeda, ledena platinasto plava nijansa podsjeća nas na Elzu.

- Ako volite ovakve nijanse, ledeno plava je vaša boja sezone. Ako idete kod frizera, a to se preporučuje, svakako napravite i Olaplex tretman. To će vam pomoći u zaštiti vaše kose kada ju posvjetljujete - kaže slavna frizerka Laurie Heaps.

3. Kestenjasto crvena

- Od bordo do bakrene i svega između, razne crvene nijanse su također vrlo popularne ove zime. Bez obzira želite li cijelu kosu u jednoj nijansi ili želite pramenove, s crvenim nijansama nećete pogriješiti. Mnogima će se svidjeti - kaže slavna frizerka Michelle Cleveland.

Nikako nemojte zaboraviti da ovakva nijansa, boja kose žudi za sjajem tako da ju morate svakodnevno održavati.

4. Bakrena

Svjetlija od kestenjaste, ova bogata boja ima toplu bazu žutog zlata i narančastih nijansi koje pristaju praktički svakom tonu kože. Ova boja savršeno će izgledati na sjajnoj i njegovanoj kosi.

- Bakrena nijansa može se prilagoditi kako bi odgovarala vašem tonu kože, ali i vašem životnom stilu i osobnosti. Oni koji imaju svijetloplavu ili svjetlosmeđu kosu vrlo lako će postići ovu boju. Međutim, oni s tamnijom kosom morat će prethodno posvijetliti kosu kako bi dobili ovu boju - kaže kolorist za slavne Richy Kandasamy.

5. Jet-black

Ako vam boja tamne čokolade nije dovoljno tamna, Odvažite se na malo tamnije ili najtamnije što možete dobiti, a to je crna. Prema frizeru Mattu Swinneyju, crna boja (kakvu ima Megan Fox) može učiniti da kosa izgleda zdravo i sjajno.

6. Hladno plava s dozom nježno roze

Ova boja je seksi verzija hladno plave.

- Platinasta, svijetloplava boja neka bude podloga. Dodatak nježnih rozih pramenova dodat će u vašu kosu razigranost te će osvijetlit svačije lice i ton kože za zimu. Ova boja idealna je za one s plavim i zelenim očima - kaže Kandasamy.

7. Razigrana smeđa

Slavni koloristi preporučuju ombré bronde, mješavinu smeđih i blonde nijansi, kakvu nosi Jennifer Lopez i Hailey Bieber. Kosa je gotovo uvijek tamnija u korijenu i svjetlija na vrhovima, tako da je ovaj trend savršen izbor za one koji traže boju koju nije potrebno puno održavati. Višedimenzionalne boje obično se najbolje ističu kada je kosa ravna, ali izgledaju odlično i ako imate valovitu ili kovrčavu kosu, piše Real Simple.