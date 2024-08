Ovih 7 znakova pokazuju da vas partner nikad neće prevariti

Neki rituali i zajedničke stvari kojima se par bavi mogu produbiti intimnost, no niti jedna nije komplicirana ili pretjerana. Radi se o svakodnevnim sitnicama koje će pojačati bliskost u vezi te time osigurati da partner ne traži intimnost kod nekog drugog.

1. Radi nešto što ćete cijeniti, bez ikakvog poticaja

- I bez pokušaja da se 'dobije bodove'. Na primjer, očisti hladnjak i onda ništa ne kaže. Također stavi vašu pjesmu, donese vam šalicu kave ujutro, baš kakvu volite. To govori o tome koliko vas dobro poznaje, to su djela koja govore više od riječi - navodi američka stručnjakinja za veze Adrienne Hedger.

2. Pazi na vaše potrebe, daje vam pažnju

- U svijetu punom ometanja, davanje pune pažnje partneru dubok je čin intimnosti. Bilo da vodite duboki razgovor ili jednostavno slušate o njihovom danu, ovaj čin pokazuje da vas cijeni. To stvara prostor u kojem se partner osjeća saslušanim i shvaćenim, što jača emocionalnu povezanost i povjerenje - ističe Brianne Billups Hughes, bračna i obiteljska terapeutkinja.

3. Dodir ruku

Primanje za lakat, ruku ili dlan govori o sklonosti dodiru, to je nešto što osobi daje sigurnost, povjerenje. To je duboko intiman čin, kao da vam poručuje da će uvijek biti uz vas, tumači klinički seksolog i edukator seksualnosti Lawrence Siegel za HuffPost.

4. Uspostavljanje dugotrajnog kontakta očima

Kada se dvoje ljudi duboko gledaju u oči bez razgovora dulje vrijeme, mogu produbiti povjerenje i intimnost. Jedna je studija pokazala da kada su ispitanici gledali jedno drugome u oči dvije minute, njihova se razina privlačnosti i strasti povećala.

5. 'Čitanje' misli

To je moment u kojemu par razmišlja na sličan način, pa se u slučajnom razgovoru nadopunjuju ili kao da znaju što drugi misli. Znak je to intime i slušanja partnera kad on nešto priča.

6. Javljanje kroz dan

Održavanje intimnosti znači i svakodnevno javljanje porukama te međusobna podrška, slanje poruka ljubavi i povezanosti. Ovo je također jedan od načina kako se približiti u vezi, iako niste stalno skupa.

7. Imate zajednički 'jezik'

Intimnost znači i kad par, za vrijeme nekog druženja, ima neke zajedničke komentare, ideje, koje komuniciraju samo pogledom, nije nužno ni da se razgovaraju. To je moment kad imate s tom osobom nešto za komentirati, pa se samo pogledate i znate o čemu se radi - kao da si 'čitate misli', piše Huff Post.