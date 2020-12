Ovo su njeni 'must-have' proizvodi:

Ovih 8 koraka dovest će vaše božićno drvce do savršenstva

Ako ste se ikad divili božićnom drvcu u nekom časopisu ili trgovačkom centru sada možete naučiti kako se to radi od Katalin Callahan, dizajnerice interijera

<p><strong>Katalin</strong>, iz Baltimorea u SAD-u, na Instagramu prati više od 104.000 ljudi koji obožavaju gledati kako ona dekorira dom uoči blagdana. Najdraži dio za nju je ukrašavanje božićnog drvca i ona točno zna kako ga stilizirati tako da izgleda poput onoga iz časopisa.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Stvaranje lijepog drvca moj je najdraži postupak. Najvažnije je odabrati savršeno drvce. Bez obzira koje ukrase odaberete - rekla je Katalin za <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/interior-designer-shares-how-decorate-23072633?int_source=taboola&int_medium=display&int_campaign=organic" target="_blank">Mirror.</a></p><h2>Što vam je potrebno za stvaranje 'savršenog' božićnog drvca?</h2><p>Prilikom ukrašavanja Katalin koristi puno različitih predmeta - od kuglica do vrpci i lažnog cvijeća.</p><p>Ovo su njeni 'must-have' proizvodi:</p><p>1. 15 centimetara široka zlatna ili bijela vrpca<br/> 2. Osam do 10 velikih staklenih ukrasa<br/> 3. 60 - 75 zlatnih ukrasa srednje veličine, ili boje šampanjca (oko 10cm)<br/> 4. 20 malih ukrasa<br/> 5. Cvijeće božićne zvijezde od zlatnog baršuna ili boje šampanjca (10 do 12 komada)<br/> 6. Zlatni ili bijeli božićni stolnjak<br/> 7. Za vrh: zvijezda ili anđeo </p><p>Količine na ovom popisu su ono što Katalin koristi na vlastitom drvcu. Vi ćete ih trebati prilagoditi ovisno o veličini vašeg drvca.</p><h2>Kako izgleda njezin postupak ukrašavanja?</h2><p>Katalin je svoj postupak ukrašavanja božićnog drvca podijelila u osam jednostavnih koraka koje možete slijediti.</p><p><strong>Korak 1.: Razbarušite svoje drvo</strong></p><p>Odvojite grane i razdvojite ih u više smjerova. Radite to u više slojeva. Kada završite prvi sloj, dodajte lampice i sakrijte ih u sredinu grana. Upalite ih drvca i nastavite isto tako raditi, sloj po sloj, dodajući još lampica.</p><p><strong>Korak 2. : Dodajte vrpce</strong></p><p>Dodajte vrpce nasumično u različitim smjerovima i duboko u stablo. Stvorit ćete puniji izgled. Kako biste osigurali da vam vrpce ne padnu probajte ih s nečim pričvrstiti.</p><p><strong>Korak 3.: Cvijeće</strong></p><p>Pomiješajte zlatno cvijeće s cvjetovima u boji. Slažite ih u cik-cak. Uvijek se odmaknite kako biste provjerili jesu li uravnoteženi i jesu li razmaci slični.</p><p><strong>Korak 4.:</strong> <strong>Ukrasi/kuglice</strong></p><p>Prvo dodajte velike kuglice i ukrase. Zatim srednje veličine i onda najmanje. Rasporedite ukrase ravnomjerno po cijelom drvetu. Neka se 'ušuškaju' u grane, umjesto da ih samo objesite o vrhove grana.</p><p><strong>Korak 5. : Praznine</strong></p><p>Kad se odmaknete i vidite male prostore koji izgledaju pomalo prazno, dodajte još ukrasa. Mislite o njima kao o nakitu na drvetu.</p><p><strong>Korak 6.: Vrh</strong></p><p>Možete upotrijebiti zvijezdu ili anđela ili stvoriti svoj vlastiti vrh.</p><p><strong>Korak 7.: Dekorirajte i bazu ispod drvca</strong></p><p>Kako biste dekorirali i dio na kojem drvce stoji i ispod njega koristite božićni stolnjak ili krzneni tepih. Dodajte poklon kutije ili druge ukrasne predmete kako biste stablu dali završni izgled.</p><p><strong>Korak 8. : Divite se svom drvetu</strong></p><p>Kad završite, toliko ćete se radovati znanju da ste stvorili drvce koje će vašoj obitelji pružiti topli osjećaj sretnog doma i blagoslovljenog Božića.</p><h2>Što je s ostatkom vašeg doma?</h2><p>Katalin također savjetuje da ukrasite stol, prozore i druge dijelove svog doma, miješajući i usklađujući svečane ukrase i svijeće s ukrasnim tanjurima i pladnjevima.</p>