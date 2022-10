Ovih 8 predmeta nemojte držati u kući jer privlače lošu energiju

Saznajte koje to stvari donose negativnu energiju u dom i zašto ih nije dobro držati u kući.

1. Zelena boja

Krajem 18. stoljeća ljudi su počeli zazirati od zelene boje jer je bila sintetički napravljena, a sadržavala je novootkriveni spoj CuHAsO3, bakrov arsenit, otrovni plin koji je pod određenim okolnostima isparavao iz zidova ili podova nakon bojenja.

Mnogi su se u to vrijeme razboljeli pa čak i umirali od trovanja. Da s tom bojom nešto ne valja napokon je došlo do javnosti 1822. godine, no neki ljudi i danas zelene zidove u kući smatraju lošim znakom.

2. Sat koji ne radi

Bilo da je potrgan ili jednostavno ne radi jer ga nitko nije navio ili mu promijenio bateriju, sat koji ne radi ne bi trebalo držati u domu. Naime, Feng-shui nalaže uređivanje doma bez potrganih predmeta kako bi se privukla sreća u kuću. Po toj teoriji, čuvanje potrganih predmeta predstavlja unutarnji i vanjski nered, a to nije nešto što želite u životu.

Također, posebnu pažnju treba obratiti na uređaje koji pokazuju vrijeme, oni uvijek trebaju besprijekorno raditi kako bi vam život tekao bez nepotrebnih zastoja. Po nekim vjerovanjima, ako se sat naglo pokvari to može značiti da će uskoro netko u toj kući preminuti.

3. Kaktusi

Prema Feng-shui načelima, biljke sa šiljastim vrhovima i bodljama djeluju kao magnet koji privlači negativne vibracije. Zato nije dobro u kući držati kaktuse kao niti sve biljke čiji listovi su šiljasti, poput agave, jer unose napetost u dom.

4. Razbacan krevet

Koliko vremena vam je potrebno da ujutro složite krevet? Razmislite, svega nekoliko minuta, no mnogima je i to previše. Prema nekim vjerovanjima, ujutro je važno složiti krevet kako bi navečer utonuli u miran san.

Ukoliko krevet ne slažete ili vas netko ometa dok to radite, lako je moguće da ćete patiti od nesanice. Osim toga, ljepše se navečer uvući u lijepo složen i zategnut krevet nego u gomilu zgužvane i nabacane posteljine.

5. Otvoren kišobran

Povezanost otvorenog kišobrana u domu i loše sreće datira još iz doba drevnih Egipćana kada se izbjegavalo unošenje u kuću bilo kakvih predmeta koji štite od vremenskih prilika. To se smatralo nepoštivanjem duhova čuvara koji paze na vaš dom.

Smatrali su da bi ih tako nešto razljutilo jer bi to pokazivalo nepoštovanje ukućana prema duhovima kao zaštitnicima njihovog doma.

6. Uvenulo i suho bilje

Želite li živjeti u sretnom domu, pazite da vam biljke u teglama nisu suhe i izbjegavajte kuću ukrašavati osušenim cvijećem. Ukoliko je bilje u teglici propalo i osušilo se - bacite ga. Mrtve stvari u dom unose mrtvu energiju, a to ne želite.

7. Preparirane životinje

Slično kao i kod uvenulog bilja, samo puno lošije jer privlači više negativne energije. Želite li zaista svakog dana na zidu gledati glavu mrtvog jelena? Teško je ostati pozitivan i gledati u oči životinji koja je jednom bila živa ili hodati po njezinom krznu.

To je kao ogroman magnet koji privlači loše vibracije u vaš dom i negativno djeluje na sve ukućane. Isto tako, izbjegavajte umjetnička djela koja prikazuju nasilje i razaranje, olupine broda i slično.

8. Stari kalendar

Kalendari čije je vrijeme prošlo djeluju na vaš dom kao i pokvareni satovi - loše. Prema Feng-shui načelima, nesreću donosi pogrešno korištenje stvari i uređaja koji pokazuju vrijeme, to umanjuje prosperitet, a čak može i skratiti nečiji život.

Znači, ne držite na zidu kalendare od ranijih godina te pazite da su na ovogodišnjem stranice uvijek okrenute na aktualni mjesec, prenosi Reader's Digest.

