Ovih 9 stvari muškarci najviše žele od žene u svom krevetu...

Ono što muškarci žele u krevetu vjerojatno se razlikuje od onoga što žene žele. No, rješenje za dobar seks i vezu je ionako u otvorenoj komunikaciji. Ovo je lista onako kako je gledaju muškarci.

1. Budite glasne

Pohvala je dobra, uzdisanje je super, a vrištanje najbolje. Vjerovale ili ne, muškarci u seksu žele reakciju, što se tiče ispuštanja zvukova – nema granice. Samo nemojte šutjeti.

2. Recite 'da' fantazijama

Muškarci se često ustručavaju reći svoje fantazije jer se boje da će ih žene odbiti. Ne postoji ništa bolje od dodavanja nekih iznenađenja u predigri. Držite se jednostavnog na početku i budite sigurni da oboje sudjelujete u tome. Za početak budite kućna pomoćnica, a on seksi vodoinstalater.

3. Više pornografije

Muškarci i žene definitivno pornografiju gledaju drugačije. Za muškarce to nije ovisnost i nije zamjena za žene.Na žalost, mnogo žena se osjeća ugroženo filmovima za odrasle, iako za to nemaju razloga. Muškarci bi voljeli da žene s njima gledaju porno filmove, a i pokazalo se da parovi koji to rade imaju kvalitetniji odnos.

4. 'Dirty' talk

Riječi mogu biti seksi i dodatno pojačati libido kod muškaraca. Ne morate govoriti totalne prostote, ali kroz riječi budite izazovne. Žene shvaćaju smisao komplimenata koje dobivaju od muškaraca, ali bi trebale uvažiti želje partnera koji vole 'prljave' priče.

5. Promjena je dobra

Mijenjanje poza je dobro. Muškarcima brzo dosade 'klasične' poze. Novi eksperimenti u seksu imaju brojne pozitivne reakcije. Zanimljivo je probati nešto novo.

6. Ples zavođenja

Muškarci cijene avanturu. Romantika i seks trebaju biti povezani, ali postoji tanka linija između zadirkivanja i zavođenja. Ako je kraj igre seks, to je zavođenje, ali to nije slučaj ako je u pitanju zadirkivanje. Seksi donje rublje i ples u krilu su dobri. Možete probati i korištenje 'igračaka' dok vas partner gleda. Muškarci također vole S&M, pa probajte i kožne rekvizite i lisice.

7. Na brzaka'

Istina je da muškarci žele zadovoljavati svoje dame što duže. Za žene je 'seks na brzaka' primitivan, ali muškarci vole žensko tijelo, pa ovakav seks ne treba gledati kao nešto loše. Dobar je za gužvovite dane, kada imate samo pet minuta slobodno.

8. 'Ručni rad'

Žene misle da je oralni seks ono što muškarci isključivo žele, ali to nije u potpunosti istina. Za muškarce je jednostavan 'ručni' posao najbolji na svijetu. Mnogi muškarci to ne priznaju, ali ovakav čin ih još više provocira

9. Koristite usta

Muškarci obožavaju oralni seks. Ovo nije pitanje nadmoći, već zadovoljstva. Ovo je dobar način za predigru ali i za kraj. Ne morate se truditi oko tehnike, muškarcima će se sve svidjeti. Zapamtite da praksa dovodi do savršenstva. Nakon ovoga, naravno, dolazi red na vaše zadovoljstvo.

