Prvi spoj, koliko donosi sreće i uzbuđenja, toliko donosi i stresa i nervoze. Bez obzira jeste li iskusni u tome ili ste potpuno novi, mnogi od nas su zbog pandemija zaboravili kako se družiti, što pitati i kako uopće komunicirati na prvom spoju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako bi vaš prvi spoj bio što je manje moguće stresniji, stručnjak za veze James Thomas otkrio je sedam pitanja koja trebate postaviti na prvom spoju, piše The Sun.

Upamtite, vodite razgovor i nikako ne dopustite da prvi spoj izgleda kao intervju.

1. Koji ti je najdraži način opuštanja?

Alternativa postavljanju pitanja o hobijima. Saznajte kako se vaš partner voli opuštati, to će vam pružit bolji uvid u njihove karakteristike.

Ako njihovo opuštanje uključuje opuštanje uz knjigu, moći ćete razumjeti jesu li sretni u vlastitom društvu.

S druge strane, ako spomene prijatelje ili obitelj u svojim opuštajućim aktivnostima, možda bi im bilo draže druženje s ljudima. Ovo pitanje otvorit će daljnje teme za razgovor (ako imate obostranih interesa).

2. Koju si seriju ili film zadnje gledao?

Bit će teško pronaći nekoga tko nije pogledao svaku popularnu Netflixovu seriju. Njihov odgovor također bi mogao potaknuti daljnji razgovor.

Ljudi imaju tendenciju da se povežu s sličnim likovima, pa je dobro saznati koje su otprilike karakteristike vašeg partnera. Također možete razmjenjivati ​​preporuke za serije i filmove i mogli biste otkriti da imate više zajedničkog nego što mislite.

3. Što je nešto što želiš naučiti kroz život?

Ovo pitanje moglo bi otkriti snove i ambicije vaše simpatije.

Tijekom života stalno učimo i težimo boljem sebi. Ako netko nema želju za učenjem, to bi vam mogla biti crvena zastavica. To može biti bilo što, od učenja jezika do razvijanja samopouzdanja i slično. Omogućuje vam da vidite usklađuju li se njihovi interesi s vašima.

4. Imaš li neko jelo koje obožavaš kuhati?

Ovo pitanje će pokazati je li ta osoba strastveni kuhar ili kuharica. Ako kažu da ne kuhaju možete to upotrijebiti kao super ideju za sljedeći spoj, a ako imaju neko jelo na umu, mogli biste ih pitati da vam ga naprave.

Zatim ćete otvoriti razgovor o tome tko što od vas voli što je vrlo zanimljivo za početak upoznavanja.

5. Da je sutra smak svijeta što biste učinili?

Ovo pitanje svakako će vas navesti na to kakav je vaš partner kao osoba. Je li suosjećajan, pametan, inteligentan ili ga jednostavno nije briga. Želi li provesti zadnji dan s obitelji i najmilijima ili sam će vam isto dati uvid u to što on voli i kakve su mu preferencije.

6. Što je najbolje što ti se dogodilo ovaj tjedan?

Pitati o nečemu nedavnom lijep je način da se probije led. Osim toga pokazati će vam je li ta osoba u životu cijeni veće stvari ili manje.

7. Što je najčudnije što si kupio u zadnje vrijeme?

Smiješno pitanje jamči da vaš razgovor neće biti dosadan. Ovo pitanje ostavlja prostor za priču s obje strane i nešto za pamćenje.

Dakle, sve što trebate učiniti je zapamtiti ova pitanja i bit ćete spremni za sjajan prvi spoj.

Ali što učiniti ako vam prvi spoj ne ide dobro? James savjetuje: 'Ako stvari ne idu po planu, pokušajte ne paničariti. Ako ne kliknete, velike su šanse da se osjećaju isto kao i vi. Nije sramota biti iskren, ali nikada nemojte glumiti ono što niste'.

POGLEDAJTE I NOVU EPIZODU SERIJALA 'TKO JE TU LUD?!':