Naomi (27) iz Manchestera u Velikoj Britaniji prijavila se u program dopisivanja sa zatvorenicima. U lipnju lanjske godine počela je slati pisma 31-godišnjem Victoru Oquendou, zatvoreniku u Michiganu u SAD-u. On je osuđen na 24 godine zatvora zbog dvostrukog ubojstva, a 'odležao' je 11.

Pisma među njima postala su sve učestalija i intimnija. Na kraju su se i zaljubili. Naomi kaže da su se vjenčali no nije otkrila detalje kako su to uspjeli izvesti. Na TikToku redovito opisuje odnos s njim te objavljuje isječke njihovih telefonskih poziva i poruka koje izmjenjuju, pisama...

Kaže da planira preseliti u SAD-a kako bi mu bila bliže.

- Victor je završio na socijalnoj skrbi ubrzo nakon rođenja. Mnoge udomiteljske obitelji su ga zlostavljale, a većinu djetinjstva je proveo spavajući na klupama po parkovima ili u napuštenim kućama - rekla je i nastavila:

- On je bio dijete koje se suočilo s nevoljama u životu, a nije dobio podršku okoline kako bi lakše prevladao traume. Posvojila ga je njegova rođena majka kad je imao sedam godina. Postao je njezin trgovac drogom. Također, bio je izložen raznim čimbenicima koji su samo povećali šansu da postane članom bande, poput nedostatka nadzora, siromaštva i toga što je dolazio iz obitelji povezane s bandama - pojasnila je.

Pokazala je u videu serijal njegovih fotografija, od malih nogu do zatvora, pogledajte:

- Dok je radio razmjenu u dobi od 18 godina, druga strana, pet odraslih muškaraca, otvorila je vatru na njega. On je uzvratio, što je rezultiralo dvostrukim ubojstvom i optužbom za ilegalno posjedovanje vatrenog oružja. Bio je uplašen pa se sakrio u tuđi dom, a to je pak rezultiralo dodatnom optužbom za provalu u kuću - ispričala je.

- Puno je izglednije da će djeca povezana s bandama biti zatvorena bez obzira na okolnosti i činjenicu da su žrtve sustava. Američki sustav pravosuđa za maloljetnike izriče nepravedne kazne, a tim mladim ljudima zaštita je najpotrebnija - dodala je.

Kaže kako Michigan trenutno nema zakon o dobrom vladanju u zatvorima i smanjivanju kazne na osnovu toga, no nada se da će se i to promijeniti nakon glasanja 2022. godine. Ukoliko izglasaju takav zakon, njezin Victor bi na slobodu mogao izaći već 2027. godine. Inače, kako sad stvari stoje, iza rešetaka će biti sve do 2034.

Naomi sad moli ljude da potpišu peticiju koja bi dovela do njegovog pomilovanja, jer tamošnja vlast to može napraviti pod određenim okolnostima.

- To je odluka vlade kojom se dopušta da se osoba oslobodi nekih ili svih pravnih posljedica proizašlih iz kaznene presude. Vjerujem da bi Victora trebali pomilovati, ne samo zato što je njegov slučaj bio nepravedan, već i zato što je on sad 30-godišnjak koji je naučio puno iz svojih pogrešaka i samo želi dobiti drugu priliku u životu - rekla je.

- Jako se kaje zbog toga što je napravio i već je odslužio 11 godina zatvora. Ako se zakon o dobrom vladanju odobri, odslužit će još šest ili sedam godina. Vjerujem da je vratio dug društvu i da mu treba dati drugu priliku. On je potpuno drugi čovjek. Sad ima 30 godina, nije 18-godišnji dječak koji je u nekoj bandi - kaže.

Mnogi na TikToku podržavaju njihovu vezu, prenosi The Sun.