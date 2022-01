Sobne biljke ne samo da daju karakter i dašak prirode prostoru, već su doslovno i dašak svježeg zraka. Naime, vaša omiljena sobna biljka vaš dom čini ne samo ljepšim, već i zdravijim prostorom.

POGLEDAJTE VIDEO: Prva ambulanta za biljke

Erin Marino, voditeljica uredništva i stručnjakinja za biljke u The Sill-u, objasnila je koje sobne biljke mogu poboljšati kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru.

- Kroz fotosintezu, biljke apsorbiraju ugljični dioksid i oslobađaju kisik. Kroz transpiraciju, biljke povećavaju vlažnost zraka - objasnila je. Također je napomenula da neke sobne biljke uklanjaju hlapljive organske spojeve iz zraka u zatvorenom prostoru.

- Sobne biljke nisu konačni odgovor na bolju kvalitetu zraka, ali apsolutno mogu biti dio rješenja - rekao je Marino.

- One imaju sposobnost razmjene vode i plinova s okolinom. Biljke hvataju onečišćene tvari u zatvorenom prostoru i pretvaraju ih u energiju, a istovremeno oslobađaju prirodno filtrirani zrak kao nusproizvod. One to čine tako što apsorbiraju zagađivače kroz lišće i prenose toksine u svoje korijenje gdje ih pretvaraju u izvor hrane - objasnila je.

Marino je rekla da neki ljudi pretpostavljaju da su veće biljke s lišćem bolje za poboljšanje kvalitete zraka u zatvorenom prostoru. No, napomenula je da nije rađeno puno istraživanja kako bi se različite biljne vrste usporedile na ovaj način.

- Većina studija, uključujući NASA-in poznati eksperiment iz 1989., provedena je u zatvorenim, kontroliranim okruženjima, što otežava prevođenje u svakodnevne uvjete - rekla je.

- Druge studije pokazale su da sobne biljke mogu poboljšati raspoloženje, smanjiti stres, pa i učiniti produktivnijim zaposlenika. Čak i kratko izlaganje prirodi može izazvati nesvjesni umirujući učinak - kaže Marino.

Budući da je zima prekrasno vrijeme da svom domu dodate bujno zelenilo i da uz to vaše okruženje djeluje malo življe, u nastavku slijede neke od omiljenih sobnih biljaka koje ne zahtijevaju puno održavanja, a istovremeno pročišćavaju zrak - od kojih su mnoge sigurne za kućne ljubimce.

1. Salonska palma

Salonske palme bile su popularne sobne biljke još u viktorijanskom dobu. Lako ih je održavati, a pogodne su i za kućne ljubimce.

2. Zamija (Zamioculcas zamiifolia)

Izvrsna opcija za slabo osvjetljenje je izdržljiva biljka Zamija, za koju je Marino rekla da 'može izdržati tjednima bez vode'. Međutim, također je upozorila da slabo svjetlo ne znači da ne treba biti uopće svjetla. I dalje treba biti u blizini prozora ili nekog izvora svjetla.

3. Jezik svekrve

Ako tražite kućnu biljku koja je tolerantna na slabo svjetlo, Marino preporučuje da uzmete biljku kontroverznog naziva - jezik svekrve. Ova biljka ima sposobnost pročišćavanja zraka i također je otporna na sušu, tako da je uglavnom možete zanemariti i gledati kako napreduje.

4. Bostonska paprat

Bostonska paprat može izdržati sušnije uvjete od većine paprati, što je čini izvrsnom za početak ako ste prije imali nedoumice oko kupovine. Prikladna je za kućne ljubimce i jako lijepo izgleda.

5. Orhideja

Orhideja je elegantan cvijet koji nikada neće izaći iz mode. Osim toga, dobre su za nas, za naše kućne ljubimce i za kvalitetu zraka.

6. Cik-cak kaktus ili riblja kost

Slatki cik-cak kaktus pogodan je za kućne ljubimce koji daje neočekivane teksture vašoj biljnoj kolekciji. A ako budete imali sreće može i procvjetati, piše HuffPost.