Ovih šest biljaka koje nikada ne biste trebali orezivati u travnju

Orezivanje određenih biljaka u travnju može smanjiti broj cvjetova, usporiti novi rast ili čak narušiti njihovo zdravlje.

Umjesto toga, trebate pričekati s rezidbom dok ne procvjetaju, kako bi mogle usmjeriti energiju u stvaranje novih pupova. Evo popisa šest biljaka koje biste trebali ostaviti na miru ovog travnja, kako ne biste oštetili njihov potencijal cvjetanja.

1. Forzicija

Grm forzicije izgleda spektakularno kada procvjeta u rano proljeće jarko žutim cvjetovima. Možete je orezivati odmah nakon cvatnje krajem veljače do ožujka, ali ako to učinite prije, riskirate da potpuno uklonite njezin potencijal cvjetanja.

2. Jorgovan

Kada se pupoljci počnu otvarati, ostavite biljku na miru, a orežite je odmah nakon cvatnje. Tako će imati dovoljno vremena i energije da stvori pupoljke za sljedeću godinu. Redovito uklanjajte ocvale cvjetove i starije grane kako biste održali biljku zdravom.

3. Magnolija

Ako želite orezivati magnoliju, uklonite mrtve ili oštećene grane sredinom do kraja ljeta, nakon što cvatnja završi, dok je stablo još uvijek u fazi aktivnog rasta.

4. Kamelija

Ovaj zimzeleni grm najbolje je orezivati nakon završetka cvatnje, kada je manja vjerojatnost da će biljka postati osjetljiva na bolesti.

Potrebna joj je samo lagana rezidba kako bi zadržala prirodan oblik.

5. Lavanda

Ako lavandu orežete prerano, možete potaknuti novi rast koji može biti oštećen proljetnim mrazom. Kada prođe opasnost od mraza i kada ste zadovoljni novim rastom, možete je lagano podrezati.

6. Ružmarin

Dok temperature u travnju još mogu varirati, novi izboji mogu biti oštećeni mrazom. Stoga izbjegavajte rezidbu dok se vrijeme ne stabilizira i biljku postupno oblikujte tijekom vegetacijske sezone.

Iako proljeće često potiče na uređivanje vrta, važno je znati da prerana rezidba može učiniti više štete nego koristi. Strpljenjem i pravilnim odabirom vremena za orezivanje osigurat ćete bogatiju i zdraviju cvatnju tijekom ljeta.