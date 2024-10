Ovisnica o seksu: 'Ne znam reći 'ne', masturbiram i u javnosti...'

Žena koja spava s nasumičnim muškarcima, uključujući profesore sa sveučilišta, opisala je svoju ovisnost o seksu kao "živuću noćnu moru".

Naime, ova 23-godišnjakinja redovito ima spolne odnose sa strancima, a imala je i neprimjerene odnose sa šefovima. I to nije sve - ona također tvrdi da masturbira u javnosti i da će imati seks sa nasumičnim muškarcima samo kako bi osigurala da su njezine potrebe zadovoljene.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

Govoreći o ovisnosti, anonimna žena se oglasila na društvenim mrežama i podijelila sve.

Objavljujući na Redditu, na temi TwoXChromosomes, pod korisničkim imenom @notanalabamian, žena je svoj post naslovila 'Ja sam ovisnica o seksu. Živim noćnu moru i svaki partner kojeg sam imao iskoristio je to u svoju korist.'

- Ja sam ovisnica o seksu, takva sam od 16. godine, a sada imam 23 godine - napisala je anonimna žena.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Žena je objasnila da 'mrzi' svoju ovisnost i da je smatra 'sramotnom'.

- Mrzim ovo. Mrzim što je bilo koji dio mog mozga koji bi to trebao regulirati pokvaren. Nisam zabavna divlja djevojka koja otvoreno govori o svojim seksualnim željama. Moje potrebe su nadmoćne i sramotne. Svaki dan osjećam gađenje u sebi - izjavila je.

- Kada bi ljudi oko mene znali kakva sam odvratna osoba, zatvorili bi me - tvrdi.

Spavanje s nasumičnim muškarcima donijelo je spolno prenosive bolesti i neplanirane trudnoće.

- Bila sam trudna dva puta prije 21., imala sam jedan spontani pobačaj i morala sam pobaciti drugu trudnoću - napisala je.

- Masturbirala sam u javnosti kako bih privukla pozornost, ali me je jako sram i neugodno mi je. Kad sam na nastavi ili u školi, ne mogu se usredotočiti jer jako želim 'svršiti'. Radila sam stvari od kojih bi porno zvijezda pocrvenjela, samo zato što su me zamolili - izjavila je.

- Imala sam neprikladne odnose sa šefovima, nadređenima i profesorima jer ne mogu reći 'ne'. Na drugoj godini sam shvatila da moram prestati ići na zabave jer bih jednostavno učinila sve što se od mene traži, a to bih shvatila tek kasnije - napisala je.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Žena kaže da se osjeća ukletom jer će partneri uvijek to koristiti.

- Svaki dečko kojeg sam imala, a kojem sam se povjerila o tome, to je iskoristio. Za njih je to dar, žena koja je proždrljiva i doslovno ne može reći 'ne'. No, to za mene nije dar, izluđuje me - napisala je.

- Ne shvaćaju koliko je mučno boriti se s tim osjećajima i koliko je ponižavajuće biti tako tretirana. I povrh svega, ne dobivam istu propusnicu kao muškarci. Ako tip želi poseksati sve što se kreće, on je igrač, dok je kod žena to druga priča - napisala je.

Korisnici Reddita ostali su zaprepašteni ženinim priznanjem te su joj su u komentarima podijelili svoje savjete.

Mnogi su je nagovarali da ode kod seksualnog terapeuta.

Jedna je osoba rekla: 'Ako nešto uvelike ometa tvoje blagostanje, toplo ti savjetujem da potražiš stručnu pomoć'.

- Kao što su drugi rekli: vrijeme je za pravog, vjerojatno ženskog, terapeuta. To je kontroliranje vašeg života na način s kojim vam ne odgovara i potrebna vam je pomoć da nađete izlaz - kaže drugi, piše The Sun.