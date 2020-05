Ovnovi i Bikovi posvetit će se poslu, a Škorpioni će zavoditi

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kakva umjetnost! Za ove slike iz snova željeli bi da su stvarne

Astrološka karta proljeća iznimno je karizmatična, a i situacija s korona virusom trebala bi se primiriti, kaže astrologinja Julijana Oremović. Čak četiri planeta u znaku Jarca, Mars, Jupiter, Saturn i Pluton, govore o velikim promjenama koje ulaze u život i koje će biti nemoguće ignorirati. Ulazimo u razdoblje u kojem je potrebno završiti i okončati neka stara poglavlja i stvarati novu budućnost. Za neke to znači prekid odnosa, za druge poslovnu promjenu, a izgledno je da će nas proljetni događaji primoravati da odrastemo i preuzmemo odgovornost te donesemo odluke koje će biti bitne za našu budućnost. Pozitivan spoj Venere u Biku te Marsa i Jupitera u Jarcu obojit će proljetne mjesece bojama ljubavi.

Svibanj:

Čak tri planeta kreću retrogradno – Venera, Jupiter i Saturn. Primijetit ćete kako se neke okolnosti usporavaju, a neki događaji odgađaju. Retrogradna Venera u Blizancima (13.5.-25.6.) zamutit će ljubavne vode. Javljaju se neke sumnje i strahovi koji i dalje potiču na distancu. Neće vam biti jasno zašto se druga strana ne javlja, zašto je partner nekako odsutan i distanciran, možda niti sebi nećete biti jasni jer će vam biti teže odlučiti za ili protiv jedne osobe, odnosa ili situacije.

Ovo je mjesec u kojem nemojte žuriti, donositi nagle odluke, osobito ne one financijske i ljubavne prirode. Ako vam se javi stara ljubav ili netko iz vaše prošlosti, otvorite vrata ako tu osobu želite pustiti u svoj životni prostor, možda ćete nešto shvatiti ili naučiti. Tema ovog mjeseca bit će novac, pa gledajte kako možete unaprijediti financijsku situaciju, koja nikome nakon korona virusa neće biti bajna. Kupnja, prodaja, nove investicije su naglašeni, no krupnije financijske odluke donesite do 10. u mjesecu i strpite se do 25. lipnja.

Od 11. do 20. u mjesecu Merkur u Blizancima intenzivirat će komunikaciju i potrebu za saznavanjem novih informacija. Idealno vrijeme za učenje, pisanje i suradnju s bliskim rođacima. U tom razdoblju Blizanci, Vodenjaci i Vage mogu biti uspješniji i produktivniji u poslu i učenju. Ovnovi će iznaći nova financijska rješenja i oploditi neke poslovne planove, slično kao i Bikovi, koji bi se trebali posvetiti poslu jer će tu imati više uspjeha nego u ljubavi.

Ribe će biti malo rastresenije, osobito u poslu, pa bi trebali više pažnje posvećivati detaljima. Rakovi će biti vrlo suzdržani i inhibirani. Lavovi i Djevice su veoma usmjereni na traženje podrške od strane bližnjih. Slično će biti i sa Strijelcima, kojima će trebati pametan savjet vezan uz ljubavne nedoumice. Za Škorpione ovaj mjesec nije osobito poticajan. Previše obaveza a premalo odmora za taj intenzivni znak, isto kao i za Jarce, koji će ipak zadovoljstvo i ispunjenje pronaći kroz društveni život.

Lipanj:

Ovo je astrološki jedan od posebnijih mjeseci u godini. Dvije pomrčine i čak pet retrogradnih planeta (Merkur, Venera, Jupiter, Saturn i Neptun) mogli bi nam s jedne strane narušiti planove, a s druge nas primorati da se nemilosrdno prihvatimo posla i počistimo život od svega unutar nas, ali i u vanjskom okruženju što nas ograničava u ispunjenju ambicija i želja.

Prva pomrčina Mjeseca odvija se 5. lipnja u znaku Strijelca i aktivirat će pitanja vezana uz obrazovanje i putovanja. Druga pomrčina Sunca 21. lipnja u znaku Raka mnogima može donijeti promjene na polju stanovanja, obiteljske imovine, odnosa s roditeljima i djecom. Retrogradni Merkur u Raku od 18. lipnja do 12. srpnja može donijeti preveliku osjetljivost u interakciji s drugim ljudima. Dosta toga uzimamo srcu i nedostaje nam objektivnosti da stvari pogledamo onakvima kakve jesu. Venera će do 25. u mjesecu otežavati uspostavljanje sklada u intimnim odnosima, no mnogo toga će nam razjasniti za dalje. Blizanci imaju priliku učvrstiti slabe točke svog života, no moraju paziti da ne ulaze u nepotrebne konflikte i ne rasipaju energiju, a slično se ‘piše’ i Rakovima koji će zahvaljujući intuiciji dovesti neke stvari u red i shvatiti da unatoč zastojima sve ide po planu.

Ovnovi će biti nešto pasivniji što nije njihov stil, ali treba im predah. Više tišine odgovarat će i Lavovima, osobito ako se upletu u tajnu ljubavnu aferu. Djevice, Ribe i Strijelce očekuje vrlo naporan mjesec, pa im se savjetuje da odluke ne donose u stanju ljutnje i uznemirenosti.

Vage će proći kroz unutarnji preporod. Do kraja mjeseca postat će im jasnije što i kuda dalje. Bikovi, Jarci i Vodenjaci su usmjereni na posao i ostvarenje financijskih planova, no moraju biti strpljivi jer neće baš sve teći po planu. Prilagodba će biti ključna. Škorpioni će biti skloniji zavođenju i flertovima za jednu noć kako bi se oslobodili unutarnjeg nemira.

