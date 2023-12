Ovo izbjegavajte ako ne želite trošiti puno vremena na čišćenje

Eksperimentiranje s trendovima može biti jako zabavno, a smišljanje kako uklopiti nove stvari u svoj prostor dio je užitka uređenja. Ono što nije zabavno jest spoznaja da je vaš pomno odabrani dekor zapravo muka čistiti i održavati, a ovo je trenutak koji mnogi dekorateri na javnim platformama ne uspijevaju podijeliti sa svojim pratiteljima.

Dizajneri za RealSimple otkrivaju koje trendove izbjegavati ako ne želimo trošiti više vremena na čišćenje.

1. Akrilni namještaj

Ljudi vole integrirati prozirne akrilne komade poput stolića za kavu u male prostore jer pomaže da sobe djeluju mnogo prostranije. Prilično je nevidljiv pa vizualno ne zatrpava sobu.

- Ovaj materijal inspiriran sredinom stoljeća može biti prekrasan, ako se pravilno održava. Određena sredstva za čišćenje, uključujući ona koja sadrže amonijak, ali i izravno sunčevo svjetlo uzrokovat će da materijal požuti. Osim toga, ovi prozirni komadi će pokazati sve otiske prstiju i mrlje - kaže dizajnerica Kristina Phillips.

2. Namještaj sa žljebovima

Žljebovi su trenutačno veliki trend i potpuno razumijemo zašto. Dodaju puno teksture prostoriji i to je detalj koji pomaže da se namještaj čini posebnim i prilagođenim čak i ako nije. Problem sa žljebovima, osobito kada ima puno supertankih utora, jest taj što se prašina brzo taloži u tim utorima, a to je izrazito vidljivo, osobito na tamnim tonovima drva. I umjesto da prođete maramicom kao što biste to učinili na glatkoj površini, morat ćete ući u svaki pojedinačni greben da biste se stvarno riješili prljavštine. Alternativa koju mnogi ljudi smatraju lakšom je usisavanje pomoću nastavka s četkom.

3. Staklena vrata ormarića

Kuhinjski ormarići sa staklenim vratima su prekrasni. Izgledaju klasično i elegantno, i za nijansu su bolji od otvorenih polica jer barem štite posuđe od prašine, a istovremeno vam omogućuju da ih pokažete. Međutim, i dalje nailazite na isti problem koji imate s otvorenim policama. Morate biti u stanju održavati te ormare ako želite pokazati posuđe, a drugi problem je što ćete morati brisati prašinu i čistiti te staklene plohe češće nego tradicionalnu prednju stranu ormarića. Vrlo je teško ne primijetiti stvaranje sloja prašine na kristalno prozirnom staklu, nažalost.

- Ako klijent želi staklena vrata, uvijek predlažemo rebrasto ili matirano staklo kako bismo eliminirali vrijeme potrebno za čišćenje - savjetuje dizajnerica Emilie Munroe.

4. Bouclé sofe i stolice

Bouclé je prekrasan materijal, a tekstura pojačava ugodne vibracije u prostoru. Međutim, petlje tkanine s visokom florom vrlo su osjetljive na prljavštinu i boje, osobito kad je krem boje poput većine bouclé robe. Uglavnom, za nekoliko kratkih mjeseci bouclé stolac ili kauč će izgledati prljavo.

Možete kupiti učinkovitu verziju boucléa koja može izdržati korištenje, ali je skupa. Utapkavanje mrlja mješavinom vode i nekoliko kapi sredstva za uklanjanje mrlja trebalo bi pomoći, samo nemojte prejako trljati ili ćete zabrljati s teksturom tkanine.

5. Obojeni drveni podovi

Obojani drveni podovi na društvenim mrežama se reklamiraju kao cool DIY projekt koji može dramatično promijeniti prostor. Vidjet ćete zabavne uzorke, pruge, pa čak i točkice naslikane na tvrdom drvetu, ali Phillips upozorava svakoga tko je spreman uzeti kist da postoje i neželjene posljedice.

- Obojeni drveni podovi teško će zadržati svjež izgled, jer često čišćenje i pseći nokti može uzrokovati ogrebotine i otupljivanje - upozorava Philips.

Stoga možda ne isprobavajte ovaj trend u zoni s velikim prometom ako ne želite stalno skupljati ljuskice boje.

6. Prirodna vlakna

Pleteno pruće i pruće izrađeno od prirodnih vlakana poput ratana također je prilično izazovno održavati, a to je zato što je tkanje porozno. Prašina i prljavština nakupljaju se u pukotinama strukture osušene trave. Kad ga pokušate obrisati krpom, vjerojatno nećete uhvatiti svu prljavštinu. Umjesto toga, isprobajte usisavati četkom kao kod žljebova. Četka će povući prljavštinu, ali pokušajte biti nježni ili ćete povući vlakna!

7. Čupavi tepisi

Čupavi tepih je u trendu s estetikom 70-ih koja je sad opet popularna. No pahuljasta visoka vlakna u tepihu privlače sve čestica koje ondje ostaju zarobljene. Ako ga redovito ne usisavate, on postaje utočište za mrvice, dlake kućnih ljubimaca, prljavštinu, prašinu i sve što vam padne na pamet. Osim redovitog čišćenja usisavačem barem jedanput na tjedan, valja znati kako ćete biti učinkovitiji. Usisavajte tepih u smjeru kazaljke na satu, a zatim u suprotnom smjeru i zatim ponovite. To će pomoći u boljem čišćenju.