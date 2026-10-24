Ovo je 10 navika koje vam crpe energiju i 10 koje će je vratiti

Umor već na početku dana mogu uzrokovati svakodnevne navike poput preskakanja doručka, lošeg sna i manjka kretanja. Male promjene u prehrani i načinu života mogu pomoći vratiti energiju i koncentraciju
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U nastavku pogledajte 10 navika koje vam crpe energiju i kako si pomoći.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte 10 navika koje vam crpe energiju i kako si pomoći. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte 10 navika koje vam crpe energiju i kako si pomoći.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. PRESKAKANJE DORUČKA Doručak tijelu daje energiju potrebnu za početak dana, a njegovo preskakanje može dovesti do pada šećera u krvi. Zbog toga se mogu javiti vrtoglavica, tjeskoba i umor.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
2. LOŠE NAVIKE SPAVANJA Korištenje mobitela neposredno prije spavanja, kasno lijeganje i samo četiri do pet sati sna mogu iscrpiti organizam. Zbog nedovoljnog odmora teže ćete se koncentrirati i obavljati svakodnevne obveze.
| Foto: 123RF
3. PREMALO KRETANJA Dugotrajno sjedenje na poslu ili kod kuće, bez redovite tjelesne aktivnosti, može negativno utjecati na cirkulaciju i snagu mišića. Nedostatak kretanja može pridonijeti i osjećaju umora te manjku energije.
| Foto: 123RF
4. NEDOVOLJAN UNOS VODE Dehidracija može uzrokovati izražen umor, vrtoglavicu i poteškoće s koncentracijom. Ako tijekom dana ne pijete dovoljno tekućine, mogli biste primijetiti i pad produktivnosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. PREVIŠE ŠEĆERA Slatkiši mogu nakratko podići energiju, ali nakon naglog porasta može uslijediti pad razine šećera u krvi i osjećaj iscrpljenosti. Zato je bolje birati hranjivije međuobroke i pripaziti na količinu šećera koju unosite.
| Foto: 123RF
6. KRONIČNI STRES Stalna izloženost stresu i pritisku može iscrpiti organizam i negativno utjecati na mentalno zdravlje. Dugotrajno povišena razina kortizola, hormona stresa, povezuje se s problemima poput visokog krvnog tlaka, debljanja te slabljenja mišića i kostiju.
| Foto: 123RF
7. PRETJERIVANJE S KOFЕINOM Kava i drugi napitci s kofeinom mogu pomoći da se ujutro razbudite, no prevelike količine mogu imati suprotan učinak. Osobito ako ih konzumirate kasno poslijepodne ili navečer, mogu otežati uspavljivanje i narušiti kvalitetu sna.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
8. NEZDRAVA PREHRANA Često konzumiranje brze hrane i industrijski prerađenih grickalica može otežati održavanje stabilne razine energije. Preskakanje obroka i neredovito jedenje također mogu pridonijeti umoru i osjećaju iscrpljenosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. STALNO PRETJERANO RAZMIŠLJANJE Neprestano analiziranje situacija i briga o različitim problemima mogu povećati tjeskobu i razinu stresa. Takve navike mogu otežati spavanje, zbog čega ćete se tijekom dana osjećati umornije.
| Foto: 123RF
10. ŽIVOT U PROŠLOSTI Stalno vraćanje na prošle događaje i razmišljanje o onome što se više ne može promijeniti može emocionalno iscrpiti osobu. Ako vam takve misli otežavaju svakodnevni život, razgovor sa stručnjakom može vam pomoći da se lakše nosite s njima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte navike kako si pomoći i sprječiti iscrpljenost.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
1. URAVNOTEŽENI OBROCI Redoviti obroci s dovoljno proteina i namirnica bogatih vlaknima mogu vam pomoći da dulje ostanete siti i održite stabilniju razinu energije. Takva prehrana može smanjiti i potrebu za posezanjem za slatkišima između obroka.
| Foto: 123RF
2. DOVOLJNO TEKUĆINE Važno je tijekom dana redovito piti vodu, primjerice uz svaki obrok i između njih. Često se preporučuje oko osam čaša vode dnevno, no stvarne potrebe ovise o tjelesnoj aktivnosti, vremenskim uvjetima i zdravstvenom stanju.
| Foto: 123RF
3. KVALITETAN SAN Odraslima se uglavnom preporučuje sedam do devet sati sna svake noći kako bi se tijelo dovoljno odmorilo. Pokušajte odložiti mobitel prije spavanja i posvetiti se mirnoj aktivnosti, poput čitanja knjige.
| Foto: 123RF
4. MANJE ŠEĆERA Umjesto slatkiša, za međuobrok odaberite voće, orašaste plodove ili druge hranjive namirnice. Američko udruženje za srce preporučuje da muškarci dnevno ne unose više od 36 grama dodanog šećera, a žene više od 25 grama.
| Foto: 123RF
5. NEMOJTE PRESKAKATI DORUČAK Započnite dan hranjivim obrokom koji će vam osigurati energiju za jutarnje aktivnosti. Ako nemate vremena za pripremu doručka, možete posegnuti za proteinskim napitkom ili pločicom od žitarica, uz provjeru njihova sastava.
| Foto: 123RF
6. OGRANIČITE KOFEIN Jutarnja kava ili čaj mogu biti dio uravnotežene rutine, ali važno je pripaziti na količinu kofeina. Izbjegavanje kofeinskih napitaka u poslijepodnevnim i večernjim satima može olakšati uspavljivanje i pridonijeti kvalitetnijem snu.
| Foto: 123RF
7. UMJERENO S ALKOHOLOM Alkohol može narušiti kvalitetu sna čak i kada vam se čini da vam pomaže brže zaspati. Zbog toga se sljedećeg dana možete osjećati umorno i bezvoljno, a konzumacija tijekom dana može dodatno utjecati na budnost.
| Foto: 123RF
8. PRONAĐITE VRIJEME ZA OPUŠTANJE Ako ste često pod stresom, pokušajte svakodnevno odvojiti vrijeme za aktivnosti koje vas smiruju. To može biti šetnja, čitanje, slušanje glazbe ili bavljenje hobijem koji vas veseli.
| Foto: 123RF
9. PROVODITE VRIJEME NA DNEVNOM SVJETLU Boravak na otvorenom i izlaganje prirodnom dnevnom svjetlu pomažu u regulaciji cirkadijalnog ritma, odnosno unutarnjeg biološkog sata. To može pridonijeti boljem usklađivanju ciklusa spavanja i budnosti te olakšati uspavljivanje navečer.
| Foto: 123RF
10. REDOVITO SE KREĆITE Ustanite i protegnite se tijekom radnog dana, prošećite ili pronađite aktivnost u kojoj uživate. Odraslima se preporučuje najmanje 150 minuta tjelesne aktivnosti umjerenog intenziteta tjedno, što odgovara otprilike 30 minuta kretanja pet dana u tjednu.
| Foto: 123RF