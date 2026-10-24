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STALNO STE UMORNI?

Ovo je 10 navika koje vam crpe energiju i 10 koje će je vratiti

Umor već na početku dana mogu uzrokovati svakodnevne navike poput preskakanja doručka, lošeg sna i manjka kretanja. Male promjene u prehrani i načinu života mogu pomoći vratiti energiju i koncentraciju
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Tired male executive sleeping on desk
U nastavku pogledajte 10 navika koje vam crpe energiju i kako si pomoći. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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U nastavku pogledajte 10 navika koje vam crpe energiju i kako si pomoći. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 0

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