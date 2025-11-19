Obavijesti

ZA BUDE UREDNIJE

Ovo je 10 stvari koje ne smijete spremati u ormar s kaputima

Ulazni ormar namijenjen je vanjskoj odjeći i kaputima - a sve drugo što se tamo gomila može narušiti funkciju, higijenu i preglednost prostora. Vrijeme je da prestanete gomilati stvari
Ulazni ormar je prvi kada uđete u dom i trebao bi biti uredan, funkcionalan i brzo dostupan. Ako ga napune stvari koje ne pripadaju vanjskoj sezonskoj odjeći, gubi se svrha prostora: pronalazak kaputa postaje kompliciran, red nestaje, a higijena pati. Evo što ne smijete držati u ormaru s kaputima: | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
