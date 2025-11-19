Ovo je 10 stvari koje ne smijete spremati u ormar s kaputima

Ulazni ormar namijenjen je vanjskoj odjeći i kaputima - a sve drugo što se tamo gomila može narušiti funkciju, higijenu i preglednost prostora. Vrijeme je da prestanete gomilati stvari
Ulazni ormar je prvi kada uđete u dom i trebao bi biti uredan, funkcionalan i brzo dostupan. Ako ga napune stvari koje ne pripadaju vanjskoj sezonskoj odjeći, gubi se svrha prostora: pronalazak kaputa postaje kompliciran, red nestaje, a higijena pati. Evo što ne smijete držati u ormaru s kaputima:
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE. Kemikalije za čišćenje ne bi trebale biti blizu odjeće koja dodiruje kožu. Mirisi i pare ostaju u tkaninama i mogu oštetiti materijale.
NAMIRNICE. Hrana u ormaru za kapute znači privlačenje štetočina, neadekvatnu ventilaciju i neuredan naboj.
BOŽIĆNI I OSTALI UKRASI. Vreće s lampicama i ukrasima brzo blokiraju prostor za sezonsku odjeću i stvaraju dojam zagušenosti.
PRLJAVE CIPELE. Čizme ili tenisice koje su gorele vani i vraćene u ormar za kapute mogu širiti miris i prljavštinu.
VELIKI KUĆANSKI APARATI. Toster, aparat za kavu ili stari vakuum ne pripadaju ulaznom ormaru – zauzimaju dragocjen prostor za ono što je važno.
SENTIMENTALNE STVARI. Stare fotografije, kutije uspomena ili elektronske „žice“ bolje je držati na zaštićenom mjestu, a ne među kaputima.
KAMPERSKA I SPORTSKA OPREMA. Spremanje skijaške opreme, torbi za kampiranje ili sprava za vježbanje stvara gužvu i smanjuje funkcionalnost.
VELIKE KUTIJE I SPREMNICI. Kutije umjesto kaputa? To je znak da ormar gubi prvenstveni smisao – držite samo stvari za vješanje i vanjsku zaštitu.
KOFERI I TORBE ZA PUTOVANJE. Valja li da vaš ormar za kapute bude zauzet koferima koje rijetko otvarate? Ne. Oni imaju svoje mjesto, pod krevetom ili u podrumu.
