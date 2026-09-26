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DIVE VAM SE POTAJNO

Ovo je 11 znakova da vas drugi smatraju lijepima, čak i ako vam to ne kažu u lice

Ljepota se visoko cijeni u našem društvu, a spoznaja da ljudi o vama tako misle je poželjna i ugodna. Ponekad divljenje može biti glasno i očito, a drugi put je malo suptilnije i tiho. No, čak i ako vam ljudi ne prilaze i ne izražavaju vam kako vas vide, to ne znači da se tako ne osjećaju
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Ovo je 11 znakova da vas drugi smatraju lijepima, čak i ako vam to ne kažu u lice
Ovo su neki od znakova da ste drugima zapravo lijepi, čak i ako vam to ne govore u lice. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Ovo su neki od znakova da ste drugima zapravo lijepi, čak i ako vam to ne govore u lice. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 1

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