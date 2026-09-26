Ovo je 11 znakova da vas drugi smatraju lijepima, čak i ako vam to ne kažu u lice

7. Ljudi vas gledaju kada bi se trebali usredotočiti na nešto drugo: Ako netko govori ili je na neki drugi način u središtu pažnje, ali se pogled stalno vraća na vas, to je jedan od rijetkih znakova da ste drugima zapravo lijepi, čak i ako vam to ne kažu u lice. Ne mogu se ni usredotočiti na ono što bi trebalo zaokupljati njihovu pažnju jer su previše zauzeti vama. To što dopuštaju da im se fokus usmjeri na vas, a očito bi trebao biti na nekom drugom, znak je da vas zaista smatraju lijepima. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA