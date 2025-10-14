Ovo je 20 stilskih trikova koje bi svi stariji od 50 trebali usvojiti

Navršiti 50 godina ne znači odustati od stila – naprotiv, to je savršeno vrijeme da usavršite svoj modni izraz i zablistate s još više samopouzdanja
Današnja moda nudi obilje mogućnosti koje savršeno spajaju udobnost, eleganciju i suvremeni izgled – bez potrebe da slijepo pratite trendove namijenjene mlađima.
U nastavku donosimo 20 stilskih trikova koje bi svatko stariji od 50 godina trebao razmotriti. Ovi savjeti pomoći će vam da osvježite svoj stil, istaknete ono najbolje na sebi i osjećate se moderno, dotjerano i autentično – svakog dana.
| Foto: 123RF
Današnja moda nudi obilje mogućnosti koje savršeno spajaju udobnost, eleganciju i suvremeni izgled – bez potrebe da slijepo pratite trendove namijenjene mlađima.
U nastavku donosimo 20 stilskih trikova koje bi svatko stariji od 50 godina trebao razmotriti. Ovi savjeti pomoći će vam da osvježite svoj stil, istaknete ono najbolje na sebi i osjećate se moderno, dotjerano i autentično – svakog dana. |
Foto: 123RF
Današnja moda nudi obilje mogućnosti koje savršeno spajaju udobnost, eleganciju i suvremeni izgled – bez potrebe da slijepo pratite trendove namijenjene mlađima.
U nastavku donosimo 20 stilskih trikova koje bi svatko stariji od 50 godina trebao razmotriti. Ovi savjeti pomoći će vam da osvježite svoj stil, istaknete ono najbolje na sebi i osjećate se moderno, dotjerano i autentično – svakog dana.
| Foto: 123RF
IZGLEDAT ĆETE ODLIČNO SA SVILENIM ŠALOM - Navršiti 50 ne znači da ne možete nositi moderan stil koji izgleda fantastično. Trebali biste usvojiti određene modne trendove koji će učiniti da se osjećate mlađe, izgledate zapanjujuće i koji su potpuno u trendu. Prije sljedećeg odlaska u kupovinu, pogledajmo 20 modnih trendova koje bi svatko iznad 50. trebao usvojiti.
| Foto: 123RF
HLAČE ŠIROKIH NOGAVICA - Hlače širokih nogavica mogu laskati i muškarcima i ženama, a pritom su izuzetno udobne. Vizualno izdužuju noge i pomažu u balansiranju proporcija tijela. One su šik i prikladnija opcija za zreliju dob.
| Foto: 123RF
IZVANREDAN KAPUT - Zapanjujući kaput može potpuno transformirati vašu odjevnu kombinaciju. Potražite upečatljiv baloner, elegantan kaput od vune ili trendi kožnu jaknu. Gornji sloj odjeće dodaje dozu sofisticiranosti i podiže čak i najjednostavnije kombinacije poput džempera i traperica.
| Foto: 123RF
MONOKROMATSKE KOMBINACIJE -
Odijevanje u jednoj boji od glave do pete može izgledati šik i elegantno, a ujedno i vizualno izdužiti figuru. Ovo je izvrstan modni odabir za muškarce i žene starije od 50 godina, a preporučuje se odabrati nježne neutralne tonove poput krem ili sive.
| Foto: 123RF
SLOJEVITE NEUTRALNE KOMBINACIJE - Moderno odjevene osobe iznad 50. trebale bi birati slojevite odjevne kombinacije u neutralnim nijansama poput bež, sive, boje slonovače ili boje karamele. Takav stil izgleda istovremeno bezvremenski i dotjerano, a izbjegava neželjene kontraste. Slojevitost također pruža udobnost tijekom dana kada se temperatura mijenja.
| Foto: 123RF
KOŽNA TORBA VISOKE KVALITETE - Kožna torba visoke kvalitete može biti upečatljiv dodatak i najjednostavnijim dnevnim kombinacijama. Razmislite o strukturiranim tote modelima, torbama s ručkom (satchel) ili praktičnim crossbody torbama. Neutralne boje poput crne, boje konjaka ili burgundca najbolje funkcioniraju. Kožna torba je istovremeno stylish, praktična i funkcionalna.
| Foto: 123RF
UPADLJIVI MODNI DODACI - Dodaci mogu podići cijeli izgled. Razmislite o upečatljivim šalovima, umjetničkom nakitu ili klasičnim satovima. Takvi statement komadi dodaju osobnost vašoj odjevnoj kombinaciji i mogu jednostavnu kombinaciju, poput traperica i majice, pretvoriti u nešto elegantnije.
| Foto: ola20
SILUETE S REMENOM - Odjevni komadi koji ističu struk remenom stvaraju profinjenu i uravnoteženu siluetu. Bilo da se radi o haljinama, kaputima ili bluzama, siluete s remenom dodaju dozu elegancije i ženstvenosti, a posebno su laskave za osobe iznad 50 godina. Ovaj stil naglašava oblik tijela na suptilan i sofisticiran način.
| Foto: Maryna Pleshkun
MINIMALISTIČKI NAKIT - Upadljivi modni dodaci su sjajni, ali nakon 50-e filozofija “manje je više” kada je nakit u pitanju također odlično funkcionira. Minimalistički komadi poput zlatnih naušnica, srebrnih narukvica ili nježnih ogrlica mogu upotpuniti odjevnu kombinaciju bez da budu previše nametljivi. Takvi komadi ističu profinjenost dopuštajući da stil i izrada dođu do izražaja.
| Foto: 123RF
UDOBNA OBUĆA - Kada navršite 50, ne morate žrtvovati udobnost zbog stila. Obuća koja pruža dobru potporu i dalje može biti moderna. Odaberite mokasinke, lijepe tenisice, gležnjače ili cipele s niskom blok potpeticom.
| Foto: 123RF
HALJINE MIDI DUŽINE - savršen su spoj modernog i bezvremenog stila. Nude prikladnu pokrivenost na laskav i elegantan način. Za osobe iznad 50 godina preporučuje se birati midi haljine u jednobojnim tonovima ili suptilnim uzorcima. Ovaj odjevni predmet može vas lako pratiti od posla do večere, bez gubitka stila.
| Foto: Yaroslav Astakhov
MEKANO PLETIVO - Kašmir, merino vuna ili pamučni pletivi komadi unose dozu luksuza na jednostavan način. Pletenina je savršen spoj elegancije i udobnosti. Kardigani, puloveri i dolčevite u neutralnim tonovima lijepo se slažu slojevito preko suknji ili hlača, čineći vaš stil uglađenim, a pritom udobnim.
| Foto: 123RF
POLIRANE SUNČANE NAOČALE - Sunčane naočale dodaju dozu mistike, a pritom štite i naglašavaju lice. Za osobe iznad 50 godina preporučuju se klasični okviri poput aviator modela, mačkastog oblika (cat-eye) ili velikih kvadratnih naočala. Kada pronađete model koji vam pristaje, poželjet ćete ih nositi cijeli dan – pa čak i navečer.
| Foto: 123RF
ELEGANTNIJI TRAPER - Traperice odgovaraju gotovo svakoj dobi, ali ako ste stariji od 50, usmjerite pažnju na kroj i nijansu umjesto na trendove. Tamne traperice ravnog kroja ili bootcut modela izgledaju moderno i laskavo, a pritom nisu previše trendi. Ne zaboravite na modele s visokim strukom – vizualno izdužuju noge i udobne su za nošenje.
| Foto: 123RF
BALONERI - Nakon što navršite 50, trenč kaput lako može postati vaš omiljeni odjevni komad. Strukturiran je, ali lagan, te svakodnevnim kombinacijama dodaje dozu sofisticiranosti. Izvrsno se slaže slojevito – bilo da ga nosite preko trapera ili uz elegantniju odjeću.
| Foto: Andriy Bezuglov
KROJENE SUKNJE - Suknje do koljena ili midi kroja odlično su prilagodljivi komadi odjeće koji ujedno mogu djelovati vrlo elegantno. U pravilu su udobne i sjajno se slažu s bluzama, puloverima ili sakoom, pomažući vam da postignete profinjen izgled – bilo za posao ili ležernije prilike. Preporučuje se izbjegavati pretjerano trendi krojeve i držati se klasičnih linija.
| Foto: 123RF
MARAME - Marame su uvijek u modi i izgledaju profinjeno. Bilo da ju zavežete oko vrata ili prebacite preko ramena, možete podići svoju odjevnu kombinaciju na elegantniju i otmjeniju razinu. Osim toga, marame su svestrane i lagane za nošenje.
| Foto: marasi
KLASIČAN SAT - Pravi sat odaje dojam profinjenosti bez da privlači previše pažnje. Minimalistički sat s kožnim remenom ili elegantan model s metalnom narukvicom može i najjednostavnijoj kombinaciji dati dozu stila i uglađenosti. Osim što su ukrasni, satovi su i funkcionalan nakit, pa rijetko djeluju pretjerano.
| Foto: EUGENE LUCKY PHOTOGRAPHY
BESPRIJEKORNO BIJELE KOŠULJE - Bijela košulja na kopčanje pravi je klasik u svakom ormaru. Izgleda svježe i lako se kombinira s trapericama, suknjama ili elegantnim hlačama. Njena svestranost omogućuje da je nosite i za svečanije prigode i za ležerne petke na poslu.
| Foto: Lars Zahner
NEUTRALNA OBUĆA - Tenisice možda djeluju kao obuća rezervirana za mlađe, ali to ne mora biti tako. One su svestran izbor za sve generacije. Ako ste iznad 50, razmislite o tenisicama u bijeloj, bež ili sivoj boji. Možete ih nositi uz haljine, traperice ili hlače. Takva kombinacija pruža mladenački izgled, a pritom ostaje udobna i praktična.
| Foto: 123RF