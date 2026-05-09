Ovo je 30 osnovnih stvari koje u ormaru obavezno morate imati

Moda se stalno mijenja, ali neki komadi jednostavno nikada ne izlaze iz trenda. Bez obzira na to pratiš li modne novitete ili se držiš klasike, dobro posložena garderoba uvijek počinje od kvalitetnih 'basic' komada. Riječ je o svestranim odjevnim predmetima koji se lako kombiniraju, prilagođavaju različitim prilikama i čine temelj svakog outfita - od opuštenih dnevnih kombinacija do elegantnijih izdanja
U nastavku donosimo ključne komade koje bi svaka garderoba trebala imati.
1. Trenirka (donji dio) - Svi je volimo nositi kod kuće ili u slobodno vrijeme… čak i supermodeli poput Belle Hadid i Hailey Bieber, kao što možemo vidjeti na fotografiji. Nekad je bila rezervirana samo za teretanu, a danas se može kombinirati i s vrlo sofisticiranim outfitima. Posebno kada radite od kuće. Svijet se mijenja – a s njim i moda.
2. Bijela košulja - Što bi garderoba bila bez nje? Bijela košulja nema vlastiti stil – vi joj ga dajete. Upravo to je čini savršenim osnovnim komadom.
3. Vuneni šal - Vuneni šal ključan je komad za grijanje kada temperature padnu. No to ne znači da je samo praktičan – različiti materijali, boje i završne obrade čine ga i modnim dodatkom.
4. Gležnjače na vezanje -
Uvijek dobro dođu. Ali pripazite da odaberete model koji vam ne stvara žuljeve.
5. Klasične sunčane naočale - Klasični modeli sunčanih naočala. Trendovi dolaze i prolaze, ali klasici se uvijek vraćaju. Must-have.
6. Torbica oko struka (belt bag) - Sada kada se vratila u modu, vrijeme je da torbicu oko struka pretvorite u ključni dio outfita kroz jednostavne i minimalističke dizajne.
7. Mala crna haljina - Mala crna haljina preživjela je sve modne trendove. Idealan je komad za gotovo svaku kombinaciju.
8. Pleteni pulover - Klasik svake zime. Svake sezone dolaze nove teksture i boje, ali pleteni pulover uvijek ostaje.
9. Slamnati šešir - Od canotiera do paname ili kaubojskog šešira – ovaj dodatak više nije samo zaštita od sunca, već i modni detalj.
10. Crne hlače - Crne hlače s nekim zanimljivim detaljem vrijede dvostruko više od običnih.
11. Ljetna haljina -
Ljetna haljina može biti do koljena i u zanimljivoj boji poput mareličasto narančaste. Lako se kombinira, a uz odgovarajuće štikle i dodatke može poslužiti i kao koktel haljina.
12. Mini suknja -
Najčešća je crna mini suknja, ali i crvena, tamnosiva ili bež lako se kombiniraju sa svime.
13. Štikle -
Ove cipele s visokom petom mogu riješiti mnoge modne dileme. Ili ne… ali barem jedan par morate imati. Za svaki slučaj.
14. Crna torba - Crna boja čini torbu bezvremenskom, baš kao i mnoge druge komade u garderobi.
15. Kaput boje deve -
Ovaj kaput, često s dvorednim kopčanjem i širokim reverima, osnovni je komad svake garderobe.
16. Odijelo -
Crno odijelo savršeno je rješenje za sve formalne prilike. Danas ga možete nositi i uz uzorke – ne bojte se eksperimentirati.
17. Havajska košulja -
Ili je volite ili ne – ali jeste li je ikad imali? Ako ne, možda je vrijeme.
18. Sako (blazer) - Jednostavan sako može vas 'odvesti' bilo gdje. Ako ga nemate, odaberite tamniju boju i kombinirajte ga s prijelaznim outfitima.
19. Bijela majica kratkih rukava -
Bijela majica kratkih rukava neizostavan je komad svake garderobe.
20. Traper jakna -
Što je starija i “iznošenija”, to bolje izgleda. Traper jakna s vremenom postaje sve ljepša.
21. Dolčevita - Treba biti pripijena, mekana i neutralne boje. Nećete ju htjeti skidati!
22. Podstavljeni kaput -
Ne mora biti punjen perjem. Najvažnije je da se lako kombinira. Odaberite model s posebnim detaljem.
23. Gumene čizme -
Za kišne dane – idealno rješenje. Ako su upečatljive, ostatak outfita neka bude jednostavan.
24. Prugasta haljina -
Inspirirana mornarskim stilom, ovaj komad je bezvremenski. Najbolji izbor je kombinacija plave i bijele.
25. Elegantne hlače - Možete birati boju koja vam se sviđa – ove su svijetloružičaste. U svakom slučaju, vrlo su svestrane.
26. Crna trenirka (gornji dio) -
Osnovni komad sportskog stila. I što je najvažnije – dobro vam stoji.
27. Tenisice - ali sportske. Crne ili bijele. Udobne i osnovne. Čak i ako se ne bavite sportom.
28. Siva majica kratkih rukava -
Bez obzira na nijansu, uvijek ćete je rado uzeti iz ormara bez razmišljanja.
29. Traperice - Zar može išta proći bez njih?
30. Ruksak - Odličan za putovanja i izlete, ali i za svakodnevne prilike. Idealan kada trebate nositi više stvari sa sobom.
