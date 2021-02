Osjetila sam njegov jezik uz svoj. Porivi su bili iskonski, hitni i ljupki. A onda sam se probudila, uznemireno tražeći svojeg muža, ispričala je Bailey Gaddis u svojoj ispovijesti za Your Tango.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto se ženama ne da seksati?

- Bila sam u šestom mjesecu trudnoće, a snovi umočeni u sočan seks postajali su sve češći i intenzivniji. Intimnost i oslobađanje seksualnosti potajno su mi ispunili misli više od predstojećeg rođenja mog djeteta. Pitala sam se što bi rekla slatka dama u samoposluzi, koja me uvijek pitala kako se osjećam, da joj kažem da kroz mene kola električna seksualna energija, da žudim za trenutkom kad će se moj partner vratiti kući kako bi se zaključali u spavaćoj.

Moji članci u dnevnicima bili su živopisni. Prijateljice su me uvjeravale da će ovaj procvat seksualnosti uvenuti čim postanem majka. Čim se moje grudi počnu koristiti za prehranu i život, a ne zadovoljstvo. Pogriješile su - rekla je.

Sedam stvari koje je Bailey Gaddis naučila o seksu nakon što je rodila:

1. Moje je tijelo stvoreno za potpuno izražavanje.

Porod me je osvijestio da u potpunosti zakoračim u svoju ženstvenost, naučivši me da poštujem svoje tijelo i brinem se za njega.

Ovo mi je poštovanje omogućilo da se riješim svojih kompleksa i da bez ograničenja uživam u svakom trenutku seksa.

2. Unaprijed planirani seks je seksi.

S prekrasnom bebom koja većinu dana traži usluge mojih grudi, smanjila mi se sloboda da spontano iznenadim svog partnera. Kako bismo tjelesnu bliskost učinili redovitom morali smo počeli planirati svoje 'slobodno vrijeme'.

Predanost našem seksualnom životu potakla nas je da se još više trudimo i uživamo u njemu. Nismo samo čekali da se seks dogodi, pametnim planiranjem mi smo stvorili vrijeme za seksualno opuštanje.

3. Imam bolji odnos sa svojom vaginom.

Nikad prije poroda nisam znala kako moja vagina funkcionira. Nisam bila povezana s njom. Ona je jednostavno funkcionirala bez moje svjesnosti o tome kako i što se točno događa.

Tijekom porođaja morala sam stiskati mišiće tamo dolje, a to me naučilo opustiti međicu i tad sam prvi put osjetila moć stimulacije klitorisa da oslobodi blagoslovljeni oksitocin. Sad imam moć to ostvariti tijekom seksa.

4. Kvaliteta je važnija od kvantitete.

Kad je moj sin bio dojenče, rijetko je spavao duže od trideset minuta. 'Nabrzaka' je postalo ime naših seksualnih igrica.

Moj partner i ja znali smo da je naše vrijeme za vođenje ljubavi ograničeno i morali smo se potruditi da bude zadovoljavajuće.

Umjesto da se usredotočimo na sat koji otkucava, bili smo posvećeni svakoj slatkoj sekundi, a svaki dodir je bio toliko seksualno nabijen da smo na kraju čak imali i par minuta slobodnog prije nego što bi se začula beba preko monitora.

5. Orgazam nije nužan.

Ali ga je lijepo doživjeti. To znači da ne doživimo svaki put oboje ili jedno od nas orgazam, ali ako smo prekinuti to je onda totalno druga stvar.

Ostatak dana ćemo 'zujat' dok ne dobijemo sljedeću priliku za seks. I njega i mene svugdje prati taj erotski naboj, a to je jako seksi.

6. Očekivanje je uzbuđujuće.

Morali smo pričekati šest tjedana nakon rođenja sina da bismo imali spolni odnos. Iako mi je zacjeljivanje vagine bilo izrazito neugodno, istovremeno sam imala i snažnu želju za seksom.

Prebacili smo se na druge načine pružanja užitka, ali to očekivanje pravog 'starog' seksa ga je učinilo toliko intenzivnijim i seksepilnijim kad se napokon dogodio.

7. Seks je iskra života.

Oduvijek sam znala da seksom stvaraš djecu. Majka mi je s četiri godine kupila vrlo informativnu, anatomski ispravnu dječju knjigu. Ali nikad zapravo nisam shvatila koliko je seks bitan u životu.

Seks je sveti čin nade, povezanosti i života. Čak i ako paru nije cilj imati djecu, spoj njihovih tijela i dalje skriva tajnu novog života.

Seks nakon trudnoće je fenomenalan, ali istiskivanje čovjeka iz tijela nije jedini način da se doživi takvo seksualno buđenje. Voljela bih da sam znala ono što znam sada dok sam samo 'radila na bebi'.