Nekima su jutra vikendom idealna prilika da dulje odspavaju i više vremena odvoje za lagano buđenje. Nekima je prilika da provedu 'kvalitetno' vrijeme sa svojim partnerom.

Jutarnji seks može imati ozbiljnih prednosti, a ako uložite vrijeme da uklonite sve prepreke između vas i nevjerojatnog jutarnjeg seksa bez pritiska, vjerojatno ćete u njemu zaista početi uživati.

Stručnjaci su naveli koje su to prednosti jutarnjeg seksa i dali par savjeta kako ga učiniti još ugodnijim - čak i ako ste ujutro pravo čudovište.

1. Ujutro su ljudi opušteniji

Nakon stresnih radnih sastanaka, propuštenih vlakova, umora od vježbanja, niza mailova na koje trebate odgovoriti i općenitog osjećaja umora nakon cijelog dana, nije ni čudo da je seks zadnja stvar na vašoj pameti.

Ali ujutro je vaše mentalno stanje uglavnom mirno, naravno ako ste se naspavali i dobro odmorili i još vam ništa nije stiglo pokvariti raspoloženje, niti vas umorilo.

- Isto tako, stres je jedna od najvećih prepreka za libido i orgazam. To je jedan od razloga zašto su idealni uvjeti za seks kad su oba partnera odmorna i opuštena, a to je ujutro - kaže dr. Megan Fleming, licencirani klinički psiholog i certificirani seksualni terapeut za Shape.

2. Vaše je tijelo opuštenije

Taj osjećaj polusna nije samo u vašem umu - on je i u vašem tijelu. I, zapravo, to bi moglo imati jako dobar utjecaj na seksualni odgovor vašeg tijela.

- Primanje oralnog seksa, igranje sa seks igračkom ili rukom može biti lijep početak novog dana, između ostalog i zato što se dno vaše zdjelice ne skuplja od stresa, a puls je niži, što može pomoći u opuštanju i osjećaju većeg zadovoljstva - kaže Gigi Engle, stručnjakinja za seks i intimnost i certificirani seks terapeut.

3. Imate jači seksualni nagon

- Testosteron, koji se često naziva hormonom želje, najviši je ujutro - kaže doktorica i profesorica Hilda Hutcherson.

- To vrijedi za oba spola, ali posebno muškarci mogu ujutro doživjeti vrhunske seksualne nagone i imati jače i dugotrajnije erekcije - dodaje.

Zanimljivo je da, prema istraživanju koje je proveo Lovehoney, muškarci imaju jači seksualni nagon ujutro, dok su žene raspoloženije za seks noću. Istraživanjem je obuhvaćeno 2300 odraslih osoba i utvrđeno je da su se muškarci izjasnili da više vole seks između 6 i 9 sati ujutro, dok su žene to preferirale oko 11 sati navečer. To bi moglo biti zato što estrogen, još jedan hormon odgovoran za spolni nagon kod žena, doseže vrhunac noću, prema istraživanju objavljenom u The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

4. Pripremit ćete se za fantastičan dan

Bez obzira na to doživite li orgazam ili ne, i dalje ćete dobiti sve nevjerojatne zdravstvene koristi od seksa, uključujući povećanje dopamina i serotonina, poznatih kao 'sretnih hormona' zbog njihove sposobnosti da poboljšavaju raspoloženje.

Istraživanje firme koja se bavi prodajom madraca je otkrilo da 53 posto muškaraca i 45 posto imaju produktivniji dan nakon jutarnjeg seksa.

- Endorfini, poznati i kao dobri hormoni, pomoći će vam da dan započnete mirno i bolje raspoloženi. Seks također smanjuje stres - slaže se dr. Hutcherson.

I samo pomislite na razliku između buđenja uz alarm ili buđenja s lutajućim rukama ili usnama na vašem tijelu - jasno je koji dan započinje slađe.

5. To je tihi trening

- Seks je vježba! Koji je bolji način za pokretanje krvi, podmazivanje zglobova i spremanje uma za suočavanje s izazovima dana? To je dobar način za toniranje mišića, a možda čak i pomaže u gubitku kilograma - objasnio je dr. Hutherson.

Studija iz 2013. objavljena u časopisu PLoS ONE pokazala je da kod zdravih parova muškarci u prosjeku potroše 4,2 kalorije u minuti, a žene u prosjeku 3,1 kaloriju u minuti - što je ukupno iznosilo oko 101 kalorija, odnosno 69 kalorija tijekom seksa u trajanju od 25 minuta.

6. Jutarnji seks može biti jako intiman

Upravo probuđena verzija samog sebe je suštinska verzija svakog čovjeka. Iako to može biti teško ljudima koji se bore s intimnošću i ranjivošću, ako možete izdržati malo jutarnjeg seksa sa svojim partnerom, doista možete povećati emocionalnu (i fizičku) bliskost između vas.

- Mislim da je to sjajan način da započnete svoj dan. Dobivate taj osjećaj povezanosti i bliskosti, plus prednosti fizičkog dodira prije svega što vas taj dan čeka - kaže Fleming.

Istraživanja pokazuju da grljenje 20 sekundi oslobađa oksitocin - hormon povezivanja - isto kao i orgazam.

- To ćete dobiti bez obzira doživite li orgazam. A onda vam, zasigurno, orgazam može donijeti i dopamin i oksitocin, sve one kemikalije zbog kojih se dobro osjećate - objašnjava.

Jutarnji seks nije nužno čarobni štapić za blaženstvo u odnosima, ali prema istraživanju Mattress Advisora, ljudi koji su bili zadovoljni svojom vezom više su se upuštali u jutarnji seks u usporedbi s parovima koji su imali problema u vezi.