Ovo je deset najvažnijih savjeta za preživljavanje u prirodi!

Priroda liječi, pa kad zagusti ne zaboravite na to! Spremite ruksak, odjeću koja će se prilagoditi svim uvjetima te krenite u nepoznato! Ok, ne baš u potpunosti... Automobilom ili nekim drugim prijevoznim sredstvom slijedite orijentir prema Notranjskom parku koji je od Zagreba udaljen manje od 200 kilometara, prepuštajući se jedinstvenoj slovenskoj destinaciji koja obiluje gustom šumom, planinama, jezerima i bogatom poviješću suživota čovjeka i divljine. Priroda će vas na ovom mjestu zagrlili i opustiti, a Laris Žuga i njegov tim pokazati kako ćete u prirodi i - preživjeti.

Jedinstveno iskustvo preživljavanja u divljini namijenjeno je početnicima i naprednim ljubiteljima prirode, bushcrafta i outdoor vještina. Bez obzira u koju kategoriju spadate znajte ovo - uz Larisa vam ne treba signal, mobitel koristite umjesto fotoaparata a u izabranom programu (jednodnevno, višednevno) naučite da priroda daje i skriva baš sve ono što nam je potrebno.

- Naučite kako preživjeti u prirodi ako se slučajno izgubite u njezinoj divljini, bez svega, a vaš mobitel nema signala! Kroz školu preživljavanja naučit ćete kako pronaći hranu i pripremiti hranjiv obrok iz onoga što priroda nudi tijekom izleta u šumu uz Cerkniško jezero. Naučit ćete kako napraviti uže od vrbove kore ili koprive, kako napraviti stabilan i siguran bivak za sklonište od kiše ili noću (bez kupljenog pribora poput užeta), kako zapaliti vatru kremenom, kako se sakriti ako ste u opasnosti, koje jestive biljke možete koristiti za utaživanje gladi i kako se orijentirati u šumi - kaže Laris vodeći grupu na prirodni retreat.

Budući da smo u toplijem dijelu godine kad je bijeg u planinu i prirodu vrlo ugodna opcija za sve one koji ne vole more, pitali smo Larisa da nam da nekoliko vrlo važnih savjeta kako se pripremiti i kako preživjeti u prirodi. Evo što morate znati!

Ne paničarite - prvo preživiš glavom

Panična reakcija može biti smrtonosna u prirodi. Umjesto toga, duboko udahnite i procijenite situaciju. Prava snaga preživljavanja dolazi iz unutarnjeg mira i jasnog razmišljanja. Vatra je život! Naučite je zapaliti bilo kada, bilo gdje.Bez vatre nema topline, svjetla, ni kuhanja. Naučiti zapaliti vatru po kiši, vjetru i bez upaljača je ključna vještina. Vatra nije samo alat - ona daje sigurnost i moralnu snagu. Sklonište čuva od hladnoće, vjetra i kiše. Napravite ga prije mraka. Prva zaštita u prirodi nije od zvijeri, već od vremena. Sklonište daje utočište i psihološki osjećaj sigurnosti. Naučite ga napraviti brzo, učinkovito od onoga što imate pri ruci.

Što je važnije voda ili hrana?

Bez vode ne možete provesti tri dana u prirodi! Upravo zato pogledajte oko sebe i pronađite vodu. Ona je važnija od hrane - bez nje tijelo brzo slabi. Ne pijte iz sumnjivih izvora bez pročišćavanja, jer to može dovesti do bolesti. Svatko tko želi preživjeti mora znati pronaći, sakupiti i sterilizirati vodu. Hrana je bonus, ne prioritet - ali znanje o jestivim biljkama daje prednost. Možete preživjeti danima bez hrane, ali ne bez znanja. Priroda nudi obilje ako znate što tražiti - od korijena do bobica i gljiva. Pravilna identifikacija jestivog i otrovnog bilja može spasiti život. Nož je tvoj najbolji alat. Koristite ga mudro i pažljivo. Ne kaže se bez razloga da je nož produžena ruka u prirodi - za obradu drva, hrane, pa čak i obranu. Uvijek ga držite oštrim i sigurnim uz još jedan savjet - ozljeda nožem daleko od pomoći može biti opasna kao i napad divlje životinje.

Kako se ne izgubiti u prirodi?

Krećite se prirodom samo ako znate kamo idete. Bolje je ostati nego se izgubiti dublje u šumi. Lutanje bez pravca često završava tragično. Ako niste sigurni gdje ste, ostanite na jednom mjestu, napravite signal i čekajte pomoć. Planiranje i orijentacija su temelji sigurne kretnje u divljini. Priroda je saveznik - promatrajte, slušajte, učite od nje. Sve što vam treba za preživljavanje već postoji u prirodi - samo morate naučiti gledati. Zvukovi ptica, smjer vjetra i tragovi životinja pričaju priču onima koji znaju slušati. Povezanost s prirodom povećava vaše šanse za preživljavanje. U svakoj situaciji - smirite misli i donesite odluke hladne glave. Stres i strah smanjuju vašu sposobnost prosudbe. U prirodi nema mjesta za impulzivne odluke. Onaj tko zna kontrolirati svoje emocije – kontrolira i situaciju. I na kraju - preživljavanje nije samo vještina, to je način razmišljanja. To je filozofija života, spremnost da se prilagodite, učite i nikad ne odustajete. Pravi preživljavač razmišlja dugoročno, koristi ono što ima i uvijek traži rješenje. U divljini pobjeđuje mentalna snaga, ne fizička sila.