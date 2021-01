Pojedini poremećaji u prehrani mogu vas lako zavarati i ono što se na prvi pogled čini zdravim, možda je zapravo problematično i nezdravo, piše HuffPost.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji dani za početak dijete

Bez obzira je li riječ o tinejdžerskim TikTok dijetama koje promoviraju planove prehrane s velikim restrikcijama ili novinski naslov koji vam govori kako prevariti glad, istina je da posvuda možemo naići na poremećenu prehranu.

Uskraćivanje hrane koju vaše tijelo treba i želi sve je samo ne zdravo. To što vam se čini da je normalno žvakati žvaku umjesto jesti ili vagati svaku namirnicu i to brižljivo bilježiti ne znači da su te stvari za nas dobre. A treba reći i da su dijetni trikovi nešto što nam stalno guraju pod nos, pogotovo sad kad mnoge privlače ove poremećene navike.

- Ljudi su u ovom trenutku usmjereni na hranu. Na neki način se jednostavnije fokusirati na namirnice nego na egzistencijalnu prijetnju s kojom smo suočeni kad je riječ o virusu i teškoj ekonomskoj situaciji u kojoj su se mnogi našli - kaže terapeutkinja Barbara Spanjers iz Las Vegasa.

Uzrujavanje oko hrane umjesto uzrujavanja zbog pandemije također nije zdrav mehanizam obrane od stresa. Stoga donosimo listu znakova koji ukazuju na to da imate teškoća s prehranom.

1. Fokusirani ste na tzv. čiste namirnice

Ako ste među onima koji su s jelovnika posve izbacili procesiranu hranu u korist cjelovite, mnogi će reći da je to zdrav izbor. No to nije točno. Za početak, to znači da ste povukli crtu između hrane koju možete i koju ne možete jesti. Tako pobornici čistih namirnica preziru popularne čokolade zbog šećera, no promoviraju konzumaciju čokolade izrađene od organskog kakaa i organske kvinoja koja sadrži otprilike istu količinu šećera. Ili kad izbjegavate svježi kruh izrađen od pšeničnog brašna i kvasca no smatrate da je u redu kruh koji sadrži tapioku i bademovo brašno.

Istina je da čiste namirnice samo nalaze način da ograničite unos namirnica bez znanstvenih činjenica i razloga.

- To je nezdrava opsesija - kaže dijetetičarka Rachel Larkey iz New Yorka ističući da na taj način ne treba ni jesti ni razmišljati.

2. Izbjegavate onu hranu koju zapravo želite jesti

- Nije isto izbjegavati hranu za utjehu kad niste gladni, no sasvim je drugo kad tu hranu posve izbjegavate - upozorava Brittany Wehrle, dijetetičarka iz Dallasa.

- Izbjegavanje sve hrane koju volite vjerojatno je znak poremećaja u prehrani iako mnogi to proglašavaju zdravim. Ako stalno u jelovniku tražite samo namirnice s najmanje kalorija ili čak pretražujete jelovnike restorana prije nego u njih uđete, možda morate usporiti i razmisliti zašto to činite - upozorila je ona.

3. Ne jedete izvan kuće

- Izbjegavanje društvenih situacija u kojima strahujete da ćete se naći blizu određene hrane i tako upropastiti plan prehrane znak je poremećaja u jedenju - tvrdi Alissa Rumsey, dijetetičarka i nutricionistica iz New Yorka.

Stalno izbjegavanje večera u restoranima ili čak uzimanja hrane za van pod izlikom da to nisu zdrave namirnice zapravo je štetno. Vodi do usamljenosti i izolacije.

4. Pod stresom ste kad jedete nešto što nije dio plana

- Netko tko je na izletu s prijateljima mogao bi biti pod stresom jer je pojeo hranu koja nije dio njegovog plana prehrane. Netko tko ima zdrav odnos prema hrani neće se toliko uzrujati oko promjene rutine - kaže Wehrle.

U redu je držati se zdravog plana prehrane, ali ne morate imati osjećaj da će svemir propasti ako ponekad zastranite.

5. Strogi ste oko veličine porcije

Ideja o idealnoj veličini porcije je vrlo popularna, no ne možete se držati istih standarda za svako jelo.

- Ako vaša odluka o tome koliko ćete pojesti ovisi o vanjskim mjerilima prikladne porcije radije nego o potrebama tijela, to može biti znak poremećaja u prehrani - kaže Rumsey.

Umjesto da stavljate ograničenja na količinu hrane koju jedete, jednostavnije je jesti dok niste siti. Možda će vam trebati više vremena da ustanovite koliko je dovoljno, ali na kraju ćete i to postići.

6. Hranu dijelite na dobru i lošu

- Zdrav pristup prehrani omogućuje fleksibilnost i promovira zdrav odnos prema hrani koju ne dijelimo na lošu i dobru. Hrana nije crno bijela i služi za daleko više toga od samo okrepe. Smatra se i oblikom skrbi o sebi kao i izvorom radosti - ističe Rebecca Ditkoff, dijetetičarka i savjetnica iz New Yorka.

Kod poremećaja u prehrani pristup hrani je vrlo oštar i ograničavajući, a zdrav pristup uzima u obzir ne samo fizičke učinke hrane, nego i društvene, emocionalne i mentalne učinke.

7. Kraj hrane osjećate krivnju

Ako hranu dijelite na dobru i lošu, to može voditi do osjećaja krivnje.

- Moralizacija hrane često se proteže i na samog čovjeka pa ovisno o tome što jede, sam sebe doživljava kao dobrog ili lošeg - pojasnila je dijetetičarka Nina Mills iz Melbournea.

Nikad ne biste tako trebali razmišljati.

- Krivnja zbog hrane trenutačno je popularna, no to je prema mom mišljenju poremećeno. Jeste li ukrali hranu od bebe? Ne? Onda se ne morate osjećati krivima - kaže Spanjers.

8. Vježbate da biste jeli

- Još jedan rani znak poremećaja u prehrani je kad netko vježba i tjelovježbu doživljava kao način na koji će sagorjeti ono što je pojeo ili zaraditi priliku da pojede nešto više - kaže Wehrle.

Postoji vrijeme i mjesto za povezivanje hrane i tjelovježbe, a to je ako pokušavate pomoći organizmu da uspije u nekom natjecanju ili kad planirate vrijeme za jelo i tjelovježbu kako ne biste tijekom vježbanja osjećali glad ili pretrpanost. Možda je baš dobar osjećaj vježbati dan nakon većeg obroka. No nikad ne biste trebali odbiti pojesti nešto samo zato što to niste zaradili vježbom. Također, nikad ne biste trebali napraviti još jedan trening samo da potrošite nešto što ste pojeli.

9. Dijelite komplimente ovisno o debljini drugih

Ovo je dosta općenita situacija, no ako ste primijetili da stalno dijelite komplimente ljudima ovisno o njihovoj tjelesnoj težini, ili u glavi analizirate njihova tijela, to bi mogao biti znak poremećaja u prehrani.

- Mislimo da je normalno nekome reći da izgleda odlično i upitati ga je li izgubio koji kilogram, pa i pohvaliti nečiji gubitak težine - kaže Larkey.

No zapravo, to je neprimjereno.

- Netko je možda smršavio zbog bolesti, depresije, poremećaja u prehrani. Postoji niz razloga - nastavlja Larkey.

Usto, takvi komplimenti potiču mišljenje da je veličina tijela važna, a gubitak kilograma nešto čemu bismo svi trebali težiti.

- Ta preokupacija tijelom iznad svega obično je znak da netko ima dosta poremećen odnos prema hrani - ističe Larkey.

10. Imate dan za "cheatmeal"

- Koga zapravo varate kad jedete hranu koju volite? Praksa u kojoj ste cijelog tjedna "dobri", a onda za vikend "varate" često je znak poremećaja u prehrani. Dodatno, to vam se uvijek vraća jer dan za varanje postaje naporan i daje vam dojam da određenu hranu valja kontrolirati, a prava restrikcija dolazi od činjenice da pokušavate biti "dobri" preko tjedna - kaže Mills.

To znači da vas sva pravila koja ste si postavili tijekom tjedna ostavljaju potpuno bez kontrole u onom jednom danu kad tih pravila više nema. Zato se na kraju dana osjećate lošije nego da ste si dopustili povremeno uživanje u namirnicama koje volite kada ste ih se zaželjeli.

No sve to možete popraviti. Stručnjaci donose niz prijedloga i savjeta kako poboljšati svoj odnos prema hrani i onemogućiti da ona postane još jedan izvor stresa.

Razgovarajte sa stručnjakom

Ako imate problema sa stavom prema hrani, razgovarajte sa kvalificiranim terapeutom ili dijetetičarom koji će vam pomoći u prepoznavanju štetnih ponašanja i pomoći vam prebroditi ih.

Ako to trenutačno nije moguće, Mills savjetuje da potražite na internetu knjige i druge sadržaje koji promoviraju zdrav odnos prema hrani.

Razlika između zdravog pristupa i poremećaja

Netko tko ima zdrav odnos prema hrani fleksibilan je oko onog što jede. Mills to opisuje kao volji i sposobnost spontanosti kad je riječ o prehrani, na način da vam to oduzima dio vremena za razmišljanje, ali vas ne obuzima u cijelosti.

- Kad hrani prilazite iz aspekta brige i skrbi o sebi, a ne iz aspekta restrikcije i kontrole, onda je to zdrav pristup - pojašnjava Rumsey.

Nema ništa lošeg u tom da želite biti fizički zdravi i jesti nutritivno bogatu hranu, no stalno mentalno, emocionalno i fizičko uzrujavanje oko prehrane jednostavno nije zdravo.