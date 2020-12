Kada vam određeni proizvod predstave kao zdraviji, ljudi su skloni kupiti ga i pojesti više, u uvjerenju da im neće štetiti. Drže se za jednu oznaku kojom ga se označava zdravijim, a zaboravljaju uzeti u obzir način pripreme ili ostale dodatke koji im mogu štetiti.

Uzmimo kao primjer čips od krumpira napravljen od ulja avokada, perece bez glutena, tortilja čips od sira sa samo 150 kalorija po porciji, kečap bez šećera.

Naizgled ove namirnice čine se odlične, a možda su i u većini slučajeva vjerojatno bolje od tradicionalnih oblika ovih poslastica.

Međutim, i tu postoji druga strana priče.

Čips od krumpira s uljem avokada i dalje je nevjerojatan izvor kalorija s relativno malo prehrane. Štoviše, obično se kuha na takav način da stvara kancerogene tvari zvane akrilamidi.

Kada potrošač vidi ovaj proizvod vrlo vjerojatno će reći 'oh, ovaj čips ima ulje od avokada, a avokado je dobar za mene'.

Ono što potrošač zapravo radi je prihvaćanje vjerojatnog poricanja zdravstvenih posljedica. U osnovi, ulje avokada im je dalo pokriće misleći kako je taj proizvod u osnovi zdraviji.

Pereci bez glutena zaista su dobri za osobe s intolerancijom na gluten. Ali još uvijek imaju veću količinu soli.

Porcija tortilja čipsa od sira može doista imati samo 150 kalorija, ali potražite informaciju na koju veličinu porcije se odnosi ta kaloričnost. Obično je to 10 do 12 čipsića. Koliko je vjerojatno da ćete pojesti samo jednu porciju? Znate li uopće nekoga tko pojede samo toliko malo?

Kečap bez šećera može biti dobar za one koji imaju dijabetes ili rezistenciju na inzulin, ali gotovo je uvijek pun natrija.

Vi ne morate izbaciti te proizvode u potpunosti. Umjesto toga, promijenite način razmišljanja. Prestanite prihvaćati misli koje veliki proizvođači hrane žele.

- Misliti da je nešto zdravo, a zapravo nije, puno je opasnije nego da pojedete nešto kalorično i kasnije si to oprostite.

Vidite, kad otkrijete kako vam mozak funkcionira, veća je vjerojatnost da ćete pojesti ili popiti nešto bez ograničenja jer mislite da je ono što radite zapravo dobro za vas! Ali kad znate istinu, možete reći: 'Ove stvari su nezdrave, ali odlučujem si uzeti malo užitka. To mi je dopušteno. To ću uravnotežiti na neki drugi način' - piše psiholog dr. Glenn Livingston za Psychology today.