Ovo je hrana u kojoj ima puno više kalcija nego u čaši mlijeka
Jedna od najvećih prednosti mlijeka oduvijek je njegov visok udio kalcija. I doista, ovaj mliječni napitak sadrži solidnu količinu tog minerala - no kako zapravo stoji u usporedbi s drugim izvorima u prehrani? Ispada da postoji mnogo alternativa bogatih kalcijem, a mnoge od njih sadrže i veće količine od samog mlijeka!
Koliko kalcija ima u čaši mlijeka?
Visok udio kalcija jedan je od glavnih razloga zašto se mlijeko smatra zdravim izborom. No koliko ga zapravo ima u jednoj čaši? To, naravno, ovisi o veličini čaše. U jednoj šalici (oko 245 ml) mlijeka nalazi se približno 305 mg kalcija.
Koliko kalcija trebate unositi?
Preporučeni dnevni unos (RDA) za odrasle iznosi između 1.000 i 1.200 mg kalcija. To znači da jedna čaša mlijeka dnevno nije dovoljna da zadovoljite dnevne potrebe. No bez brige - postoje brojne namirnice koje vam u tome mogu pomoći.
Mozzarella
Ovaj mekani talijanski sir svima je poznat, posebno kao nezaobilazan sastojak pizze. Jedna šalica mozzarelle sadrži čak 1,7 grama kalcija, što je oko 130% preporučenog dnevnog unosa.
Osim kalcija, mozzarella je i dobar izvor konjugirane linolne kiseline (CLA), koja može pomoći u smanjenju oksidativnog stresa i jačanju imuniteta.
Tofu
Posebno čvrsti tofu sadrži više kalcija nego čaša mlijeka - čak i do pet puta više po šalici, odnosno oko 130% dnevnih potreba. Količina kalcija može varirati ovisno o načinu proizvodnje, no tofu je ujedno i izvrstan izvor proteina.
Chia sjemenke
Ove male sjemenke prepune su hranjivih tvari. Jedna šalica sadrži oko 1,5 grama kalcija, što je gotovo 120% dnevne vrijednosti. Uz to, bogate su proteinima, vlaknima i omega-3 masnim kiselinama.
Sok od naranče obogaćen kalcijem
Obogaćivanje namirnica kalcijem čest je način povećanja njihove nutritivne vrijednosti. Jedna šalica takvog soka sadrži oko 1 gram kalcija (više od 80% dnevne vrijednosti), uz dodatak vitamina C i folata.
Sardine iz konzerve
Osim što su poznate po proteinima i omega-3 masnim kiselinama, sardine su i izvrstan izvor kalcija. Jedna šalica sadrži oko 936 mg kalcija, uz obilje selena i vitamina B12.
Losos iz konzerve
Praktičan i hranjiv izbor - jedna šalica osigurava više od 50% dnevnih potreba za kalcijem. Osim toga, bogat je proteinima, omega-3 masnim kiselinama, vitaminima B skupine, selenom i fosforom.
Ricotta
Kao i mozzarella, i ricotta je bogata kalcijem. Jedna šalica sadrži oko 509 mg ovog minerala.
Lisnato povrće
Primjerice, jedna šalica kelja sadrži oko 622 mg kalcija (oko 48% dnevne vrijednosti), dok dvije šalice repinih listova daju oko 394 mg. Lisnato povrće bogato je i antioksidansima, vlaknima i željezom.
Suhe smokve
Ova slatka namirnica iznenađujuće je bogata kalcijem -jedna šalica sadrži oko 397 mg. Osim toga, sadrže vlakna, kalij i antioksidanse te pozitivno djeluju na probavu.
Jogurt
Jogurt je također dobar izvor kalcija - oko 311 mg po šalici, što je čak i nešto više nego u čaši mlijeka. Kao fermentirana namirnica, sadrži i korisne bakterije (probiotike) te je dobar izvor proteina.
Slanutak
Ova mahunarka bogata je proteinima, vlaknima i kalcijem. Jedna i pol šalica sadrži oko 350 mg kalcija, više nego čaša mlijeka.
Bademi
Osim što su ukusni i svestrani, bademi su i bogati kalcijem - jedna šalica sadrži oko 622 mg (gotovo 50% dnevne vrijednosti). Također su bogati vitaminom E, magnezijem, zdravim mastima i vlaknima.
Bademovo mlijeko
Biljna alternativa mlijeku također može biti dobar izvor kalcija - jedna šalica sadrži oko 424 mg. Uz to, bogato je vitaminom E koji pomaže u borbi protiv oksidativnog stresa.
Sojino mlijeko
Odlična opcija za one koji ne konzumiraju mliječne proizvode. Jedna šalica sadrži oko 380 mg kalcija.
Zobeno mlijeko
Zobeno mlijeko sadrži oko 245 mg kalcija po šalici.
Zobene pahuljice
Osim zobenog mlijeka, i same zobene pahuljice su dobar izbor. Pola šalice suhih zobi sadrži oko 200 mg kalcija, a ta se količina dodatno povećava ako ih pripremite s obogaćenim mlijekom.
