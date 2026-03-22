Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
Ovo je hrana u kojoj ima puno više kalcija nego u čaši mlijeka

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 4 min
Foto: 123RF

Preporučeni dnevni unos za odrasle iznosi između 1.000 i 1.200 mg kalcija. To znači da jedna čaša mlijeka dnevno nije dovoljna da zadovoljite dnevne potrebe

Jedna od najvećih prednosti mlijeka oduvijek je njegov visok udio kalcija. I doista, ovaj mliječni napitak sadrži solidnu količinu tog minerala - no kako zapravo stoji u usporedbi s drugim izvorima u prehrani? Ispada da postoji mnogo alternativa bogatih kalcijem, a mnoge od njih sadrže i veće količine od samog mlijeka!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

00:49
Video: 24sata/pixsell

Koliko kalcija ima u čaši mlijeka?

Visok udio kalcija jedan je od glavnih razloga zašto se mlijeko smatra zdravim izborom. No koliko ga zapravo ima u jednoj čaši? To, naravno, ovisi o veličini čaše. U jednoj šalici (oko 245 ml) mlijeka nalazi se približno 305 mg kalcija.

Koliko kalcija trebate unositi?

Preporučeni dnevni unos (RDA) za odrasle iznosi između 1.000 i 1.200 mg kalcija. To znači da jedna čaša mlijeka dnevno nije dovoljna da zadovoljite dnevne potrebe. No bez brige - postoje brojne namirnice koje vam u tome mogu pomoći.

Mozzarella

Ovaj mekani talijanski sir svima je poznat, posebno kao nezaobilazan sastojak pizze. Jedna šalica mozzarelle sadrži čak 1,7 grama kalcija, što je oko 130% preporučenog dnevnog unosa.

Mozzarella cheese with an old knife and tomatoes.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Osim kalcija, mozzarella je i dobar izvor konjugirane linolne kiseline (CLA), koja može pomoći u smanjenju oksidativnog stresa i jačanju imuniteta.

Tofu

Posebno čvrsti tofu sadrži više kalcija nego čaša mlijeka - čak i do pet puta više po šalici, odnosno oko 130% dnevnih potreba. Količina kalcija može varirati ovisno o načinu proizvodnje, no tofu je ujedno i izvrstan izvor proteina.

Foto: DREAMSTIME

Chia sjemenke

Ove male sjemenke prepune su hranjivih tvari. Jedna šalica sadrži oko 1,5 grama kalcija, što je gotovo 120% dnevne vrijednosti. Uz to, bogate su proteinima, vlaknima i omega-3 masnim kiselinama.

Foto: DREAMSTIME

Sok od naranče obogaćen kalcijem

Obogaćivanje namirnica kalcijem čest je način povećanja njihove nutritivne vrijednosti. Jedna šalica takvog soka sadrži oko 1 gram kalcija (više od 80% dnevne vrijednosti), uz dodatak vitamina C i folata.

Sardine iz konzerve

Osim što su poznate po proteinima i omega-3 masnim kiselinama, sardine su i izvrstan izvor kalcija. Jedna šalica sadrži oko 936 mg kalcija, uz obilje selena i vitamina B12.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Losos iz konzerve

Praktičan i hranjiv izbor - jedna šalica osigurava više od 50% dnevnih potreba za kalcijem. Osim toga, bogat je proteinima, omega-3 masnim kiselinama, vitaminima B skupine, selenom i fosforom.

Ricotta

Kao i mozzarella, i ricotta je bogata kalcijem. Jedna šalica sadrži oko 509 mg ovog minerala.

Lisnato povrće

Primjerice, jedna šalica kelja sadrži oko 622 mg kalcija (oko 48% dnevne vrijednosti), dok dvije šalice repinih listova daju oko 394 mg. Lisnato povrće bogato je i antioksidansima, vlaknima i željezom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Suhe smokve

Ova slatka namirnica iznenađujuće je bogata kalcijem -jedna šalica sadrži oko 397 mg. Osim toga, sadrže vlakna, kalij i antioksidanse te pozitivno djeluju na probavu.

Jogurt

Jogurt je također dobar izvor kalcija - oko 311 mg po šalici, što je čak i nešto više nego u čaši mlijeka. Kao fermentirana namirnica, sadrži i korisne bakterije (probiotike) te je dobar izvor proteina.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Slanutak

Ova mahunarka bogata je proteinima, vlaknima i kalcijem. Jedna i pol šalica sadrži oko 350 mg kalcija, više nego čaša mlijeka.

Bademi

Osim što su ukusni i svestrani, bademi su i bogati kalcijem - jedna šalica sadrži oko 622 mg (gotovo 50% dnevne vrijednosti). Također su bogati vitaminom E, magnezijem, zdravim mastima i vlaknima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Bademovo mlijeko

Biljna alternativa mlijeku također može biti dobar izvor kalcija - jedna šalica sadrži oko 424 mg. Uz to, bogato je vitaminom E koji pomaže u borbi protiv oksidativnog stresa.

Sojino mlijeko

Odlična opcija za one koji ne konzumiraju mliječne proizvode. Jedna šalica sadrži oko 380 mg kalcija.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zobeno mlijeko

Biljni napici mogu itekako zadovoljiti potrebe za kalcijem. Bademovo mlijeko sadrži 424 mg, sojino 380 mg, a zobeno oko 245 mg po šalici.

Zobene pahuljice

Osim zobenog mlijeka, i same zobene pahuljice su dobar izbor. Pola šalice suhih zobi sadrži oko 200 mg kalcija, a ta se količina dodatno povećava ako ih pripremite s obogaćenim mlijekom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026