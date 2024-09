Ovo je idealna dob za oženiti se

Ženama se stalno govori da njihova biološka ograničenja imaju 'rok trajanja' te da će svi dobri muškarci biti zauzeti, ako predugo čekaju. Tu na scenu stupaju matematika i znanost te donose pravilo '37 posto'.

Prema jedom algoritmu, idealna dob za sklapanje braka je 26 godina - objavljen je u knjizi 'Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions' novinara Briana Christiana i kognitivnog znanstvenika Toma Griffithsa. Prema njihovom istraživanju, ljudi donose najbolje odluke nakon što razmotre 37 posto svojih opcija.

U knjizi koriste primjer zapošljavanja – nakon što pregledate 37 posto kandidata, ne morate dalje ni tražiti, jer već u toj fazi imate dovoljno informacija da donesete dobru odluku, ali ne i previše da vas obuzme neodlučnost.

Autori idu korak dalje, tvrdeći da ovo pravilo vrijedi i kod izbora partnera.

Raspon dobi u kojem ljudi obično traže ljubav je između 18 i 40 godina, a 37 posto tog razdoblja je - upravo 26 godina. Nakon toga, kvaliteta opcija počinje opadati.

Međutim, mnogi stručnjaci slažu se da su kasne dvadesete godine pravo vrijeme za stupanje u brak. Psiholog Wyatt Fisher navodi da je razlog tome to što ste u tom periodu najčešće završili obrazovanje i započeli karijeru.

Klinička socijalna radnica Kelsey Torgerson naglašava važnost čekanja do 25. godine, kada je mozak u potpunosti razvijen.

- Vjerujem da je najbolje pričekati taj marker. Također je važno s partnerom proći kroz stresne situacije, poput studiranja, veze na daljinu ili zaposlenja, kako biste vidjeli kako se nosite s konfliktima. To su ključne vještine za uspješan brak u budućnosti - dodaje.

S druge strane, terapeutkinja za odnose Weena Cullins smatra da je idealna dob za žene 28 godina.

- Do te dobi, buduće mladenke razvijaju samosvijest i povjerenje u svoj izbor partnera. Također su imale dovoljno vremena za osobno i profesionalno istraživanje te su naučile iz prijašnjih grešaka - izjavila je.

Za muškarce, Cullins preporučuje 32 godine.

- Ova dob im omogućuje da se u potpunosti posvete karijeri i emocionalno sazru, donoseći promišljenu odluku o braku - smatra Cullins.

No, ako imate 25 i još ste solo, ne brinite. Iako je ovo 'pravilo' potkrijepljeno znanošću i matematikom, ne postoji univerzalna dob za sretan brak. Prema statistikama Pew Research Centra, sve je manje ljudi koji ulaze u brak, što dodatno naglašava koliko su ljubavni odnosi individualni, piše Your tango.