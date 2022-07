Muškarci otkrili 20 razloga zbog kojih najčešće izbjegavaju seks

Britanska seksologinja Tracy Cox je pitala 20 muškaraca različitih godišta i bračnih statusa što ih to odbija kod žena kada je vođenje ljubavi u pitanju.

Neki su odgovori bili predvidljivi, poput ženskog pretvaranja da uživaju u seksu, a drugi i ne toliko - 'natezanje penisa kao da imate mrkvu u ruci'.

20 stvari koje kod muškaraca ubijaju želju za seksom:

Žene koje se pretvaraju da vole seks, a ne vole ga

'To se stalno događa. U početku veze ona obožava seks, jako ste joj seksepilni i voljna je svašta isprobati. Šest mjeseci kasnije - kao da si u krevetu s drugom ženom. Moja partnerica mi je nakon godinu dana veze rekla da ju uopće ne zanima seks ni orgazam. I što da ja sad radim?'

Pretjerivanje u teatralnosti

'Spavao sam s djevojkom koja je stenjala i uzdisala kao porno zvijezda već dvije minute nakon što smo se počeli ljubiti. Zapitao sam se, 'jesi ti ozbiljna'. Sve što sam učinio je da sam joj ljubio vrat dvije minute. Nijedan muškarac ne voli kad žene pretjeruju, to nije uvjerljivo. Naravno, muškom egu treba dodvoravati, ali mi nismo idioti. Znamo da nismo toliko dobri.'

Ne voli eksperimentirati

'Ne bi mi čak dopustila ni da joj pružim oralni seks. Koji je smisao seksa ako ne uključuje oralni seks? Žene koje ne prakticiraju nijednu pozu osim misionarske su isto tako loše.'

'Volim biti vezan. To je moja stvar. Ne mislim da je to previše nastrano ili nečuveno, pa zašto mi onda ne bi udovoljila? Ne mora to voljeti, ali barem bi trebala probati.'

Komadići WC papira tamo gdje ne bi trebali biti

'Tko želi pružiti oralni seks ženi koja ima komadiće toaletnog papira na genitalijama? Moji prijatelji kažu da se to i njima događalo. Treba se oprati prije seksa, ali se treba obrisati ručnikom. Molim vas!'

Ne znaju što bi s penisom

'Ona ga je povukla kao da vuče mrkvu.'

'Tretira moj penis kao da je napravljen od stakla. Gotovo kao da ga se plaši. Ozbiljno, ispred nje sam se držao za penis i vidjela je kako ga čvrsto držim. Samo treba kopirati to što radim. Koliko to može biti teško?'

'To nije igračka. Ne možete ga vezati u životinjski oblik kao bi napravile s balonom. Sviđa mi se što su žene fascinirane penisima jer ih nemaju. Ali sačuvajte znatiželju za tim koliko se na koju stranu mogu saviti do poslije seksa. Kad ga dirate prije seksa, neka bude seksi.'

Žene kojima nedostaje samopouzdanja

'Nju treba na prijevaru izvući ispod plahte. Deset minuta komplimentiranja i molbi da mi dopusti da je vidim golu. Nije vrijedno toga - radije bih gledao pornografiju i masturbirao. Ne razumijem zašto je i nakon tri godine veze još uvijek ovakva. Ne vjeruje li mi? To me užasno frustrira.'

'Samopouzdanje je seksi. To svi znaju. Ako je žena tako stidljiva, da ne smiješ ostaviti upaljena svjetla ili ako ju ne možeš izvući ispod posteljine, seks će u najboljem slučaju, biti osrednji.'

Ne znaju se ljubiti

'Bilo je daleko previše akcije s jezikom. Vrtjela bi ga u krug u mojim ustima, prvo u jednom smjeru, pa u drugom. Mora da ju je kasnije bolio jezik. Nakon toga ga je stvrdnula i nekako ga je kao gurnula u moje grlo, kao da me ubada.

Nakon tog prvog poljupca samo što se nisam počeo smijati jer sam bio uvjeren da se šali. Jednom sam se usudio sugerirati da je to što radi čudno i stvarno se uvrijedila. Mislim da je mislila da se dobro ljubi.'

Prebrzo je preozbiljna

'Zanimljivo mi je kad spavate sa ženom, a sljedećeg dana kad se probudite, ona već ima isplaniranu vašu budućnost. Seks s nekim ne znači da ste automatski par. Muškarcima se ne sviđaju cure koje imaju 'previše potreba'. Previše romantike, prerano preozbiljno shvaćanje veze većini muškaraca nije privlačno.'

Stav kako muškarci imaju sreće što se seksaju s njom

'Ne volim kad se žene ponašaju kao da bi muškarci trebali biti zahvalni na seksu.'

'Ne želim spavati sa ženom koja se za vrijeme seksa pravi mrtva. Radije se uopće ne bih seksao, nego bio sa ženama koje samo leže i primaju te jasno daju do znanja da neće uzvratiti. Želim spavati s nekim tko uživa u seksu onoliko koliko i ja i želim da sudjeluje, a ne da samo leži.'

Govore 'bljak'

'Tjelesne tekućine su prirodne, ali neke se žene ponašaju kao da je sperma kiselina. Ne mogu vjerovati. Moja bivša žena je uvijek govorila 'bljak' ako bi joj se mala kapljica slučajno našla na nozi. To je uvredljivo i glupo. Odbijala je nešto što zapravo stvara život.'

Ne želi oralno zadovoljiti muškarca

'Oralno ju zadovoljavam pola sata i nikad se ne žalim. Ali kad je zamolim da uzvrati i da mi pruži oralni seks, dobijem tri minute - ako imam sreće. To je nepošteno.'

'Njezin izraz lica dok me oralno zadovoljava... To je odvratno. Sve što tražim je da mi pruži zadovoljstvo, muškarcu kojeg navodno voli. Što je sa ženama i oralnim seksom?'

Smrad

'Skinula je top i miris me zamalo onesvijestio. Fizički mi je bilo slabo. Znala je da ćemo se te noći seksati. Bi li ju ubilo da se istušira i obuče neku odjeću koja je nedavno oprana?'

'Ženama je puno lakše nego muškarcima jer je penis barem vani 'na zraku'. Kad vam pružamo oralni seks, to je ograničen prostor i ako dobro ne mirišete, to je za nas prilično odvratno.'

Previše zapovijedaju

'Nisam siguran što je gore. Žena koja vam ne daje nikakvu povratnu informaciju ili netko tko vam stalno daje upute i ispravlja svaki vaš potez. Spavao sam s jednom djevojkom koja je ozbiljno razgovarala sa mnom kao da nikada prije u svom životu nisam nekoga oralno zadovoljio. To ubije samopouzdanje. Imao sam osjećaj kao da ću na kraju dobiti karticu s rezultatima svog performansa. A bio sam itekako svjestan da rezultat neće biti dobar. Sljedeći put kad smo se seksali, nisam mogao postići ni erekciju.'

Pričaju o drugim ljubavnicima

'Moja žena i njezine prijateljice se uvijek šale na račun jednog njezinog bivšeg koji je bio 'jako obdaren' i o tome koliko su se puno seksali. Rekao sam joj da mrzim te priče, ali ona misli da sam previše osjetljiv. Obično mi kaže kako je sad sa mnom, a ne s njim, a ja si samo mislim koga si ona zamišlja dok se seksamo.'

Ne odvajaju se od telefona

'Moja djevojka provjerava društvene mreže svake dvije minute. Sada odbijam imati telefon u sobi tijekom seksa jer vidim kako čeznutljivo gleda u njega tijekom akcije. Kao da ne može čekati da se seks završi kako bi se mogla vratiti svom mobitelu.'

Gugutanje, kao da sam dijete

'Ne mogu podnijeti kad mi guguće kao da sam dijete i zove me 'slatkim nadimcima'. Možda van kreveta to može biti slatko, ali za vrijeme seksa takav govor nije nimalo seksi.'

'Moja bivša je znala uhvatiti moj mlohavi penis i reći mu: 'Ma pogledaj ti malenog.' I onda se pita zašto nisam raspoložen za seks.'

Seks s ljubimcem u sobi

'Imamo tri mačke i život moje žene se vrti oko njih. To je u redu. Ali u rijetkim prilikama kada se seksamo, moraju li biti u spavaćoj sobi s nama? Jednom prilikom, dok sam joj pružao oralni seks, pogledao sam prema gore i ugledao mačku. Blago rečeno, odmah mi se spustio. To je bilo kao da gledate dijete. To je jednostavno pogrešno.'

Previše pijana

'Moja se žena voli seksati kad je pijana, ali to je potpuno drugačija vrsta seksa nego kad nije. Ona se povlači u sebe. Znam da mašta o nekome ili nečemu, a to nisam ja. Također, kad je pijana, oči su joj zatvorene, dok za vrijeme 'trijeznog' seksa nikad ne žmiri. Uznemirujuće mi je razmišljati o tome gdje je ona 'otišla', piše Daily Mail.

Lažiraju orgazam

'Svi muškarci znaju da se žene pretvaraju da imaju orgazme, ali to ponašanje povezujem s neobaveznim seksom. A ne od dugoročnog partnera. Koji je smisao toga? Ako ona glumi orgazam, kako bih ja trebao naučiti što ju zapravo napaljuje? To nema smisla.'

Previše priča

'Ne smeta mi što općenito žena puno priča. Ali mi je iritantno kad žena tijekom seksa stalno priča. Ne bi mi smetalo kad bi govorila o seksu i kako je to bilo dobro ili nešto tome slično. Ali ona govori o normalnim, svakodnevnim stvarima. Kao da sjedimo na kavi i razgovaramo o tome kakav smo imali dan. To je bizarno.'

